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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026अर्जुन या गिल, IPL 2026 में किसे सपोर्ट करेंगी सारा तेंदुलकर? रिएक्शन का वीडियो वायरल

अर्जुन या गिल, IPL 2026 में किसे सपोर्ट करेंगी सारा तेंदुलकर? रिएक्शन का वीडियो वायरल

Sara Tendulkar Viral Video: सारा तेंदुलकर का वीडियो वायरल हो गया है. उनसे पूछा गया कि वो IPL 2026 में रविवार के मैच में लखनऊ को सपोर्ट करेंगी या गुजरात को.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 10 Apr 2026 08:37 PM (IST)
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रविवार, 11 अप्रैल को इंडियन प्रीमियर लीग में 2 मैच खेले जाएंगे. दिन के समय लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस का मैच खेला जाएगा. मुकाबले से पहले सारा तेंदुलकर का एक वीडियो वायरल हो चला है, जिसमें उनसे पूछा गया कि रविवार के मैच में उनका समर्थन किस टीम को रहेगा, लखनऊ या गुजरात?

दरअसल IPL 2026 में सारा के भाई लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा हैं. हालांकि अब तक उन्हें एक बार भी LSG की प्लेइंग इलेवन में आने का मौका नहीं मिला है. दूसरी ओर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल होंगे, जिनके साथ सारा का नाम रिलेशनशिप की खबरों के कारण जुड़ा था. हालांकि दोनों में से किसी ने कभी रिलेशन में होने या एक-दूसरे को डेट करने की पुष्टि नहीं की.

सारा तेंदुलकर का वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में रिपोर्टर ने सारा तेंदुलकर से सवाल पूछा कि वे रविवार के मैच में किसको सपोर्ट करने वाली हैं. उनसे बार-बार एक ही सवाल पूछा गया, लेकिन सारा मुसकुराते हुए वहां से चली गईं. खैर सारा ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस अलग-अलग तरह के दावे कर रहे हैं. सारा अक्सर मैदान में अपने भाई, अर्जुन को सपोर्ट करने पहुंचती रही हैं.

LSG में जा चुके हैं अर्जुन तेंदुलकर

अर्जुन तेंदुलकर 2021-2025 तक मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे, उन्होंने 2023 में अपना पहला आईपीएल मैच खेला. मुंबई के साथ 4 सालों में उन्हें केवल 5 मुकाबले खेलने का मौका मिला. IPL 2026 मिनी ऑक्शन से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस के साथ ट्रेड डील की थी, जिसके तहत शार्दुल ठाकुर ने MI और अर्जुन ने LSG को जॉइन कर लिया था. अर्जुन ने अब तक अपने 5 मैचों के IPL करियर में 3 विकेट लिए हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 10 Apr 2026 08:37 PM (IST)
Tags :
Arjun Tendulkar Sara Tendulkar LSG Vs GT SHUBMAN GILL
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