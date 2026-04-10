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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपप्पू यादव का बड़ा बयान, 'शायद मोदी जी नीतीश जी को प्रधानमंत्री पद ऑफर करेंगे, अगर ऐसा...'

पप्पू यादव का बड़ा बयान, 'शायद मोदी जी नीतीश जी को प्रधानमंत्री पद ऑफर करेंगे, अगर ऐसा...'

Pappu Yadav On Nitish Kumar: दिल्ली में राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नीतीश कुमार को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ दिलाई. जिसके बाद पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 10 Apr 2026 07:59 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार (10 अप्रैल) को दिल्ली में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली. पीएम मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है. इसे लेकर अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शायद नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद ऑफर करेंगे. अगर ऐसा हुआ तो बिहार उन्हें हमेशा याद रखेगा. 

पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''मुख्यमंत्री नीतीश जी को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने पर प्रधानमंत्री साहब से बधाई मिली है. मुझे लगता है कि शायद मोदी जी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद की ऑफर करेंगे. अगर ऐसा हुआ तो बिहार उन्हें हमेशा याद रखेगा. ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि किसी को मुख्यमंत्री पद छोड़कर सांसद बनने पर बधाई देना उचित नहीं लगता. प्रधानमंत्री पद के लिए बधाई देना अधिक उचित होगा.''

चारों सदनों के सदस्य की लिस्ट में शामिल हुए नीतीश कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद चारों सदनों के सदस्य रहने वाले चुनिंदा नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए. उन्हें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद-चारों सदनों के सदस्य रहने का गौरव प्राप्त हो गया. नीतीश कुमार का यह रिकॉर्ड उन्हें भारतीय राजनीति में व्यापक संसदीय अनुभव रखने वाले नेताओं की कैटेगरी में स्थापित करता है. नीतीश कुमार पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं.

 

(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 10 Apr 2026 07:27 PM (IST)
Tags :
Nitish Kumar PM Modi Pappu Yadav BIHAR NEWS
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