पप्पू यादव का बड़ा बयान, 'शायद मोदी जी नीतीश जी को प्रधानमंत्री पद ऑफर करेंगे, अगर ऐसा...'
Pappu Yadav On Nitish Kumar: दिल्ली में राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नीतीश कुमार को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ दिलाई. जिसके बाद पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार (10 अप्रैल) को दिल्ली में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली. पीएम मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है. इसे लेकर अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शायद नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद ऑफर करेंगे. अगर ऐसा हुआ तो बिहार उन्हें हमेशा याद रखेगा.
पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''मुख्यमंत्री नीतीश जी को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने पर प्रधानमंत्री साहब से बधाई मिली है. मुझे लगता है कि शायद मोदी जी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद की ऑफर करेंगे. अगर ऐसा हुआ तो बिहार उन्हें हमेशा याद रखेगा. ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि किसी को मुख्यमंत्री पद छोड़कर सांसद बनने पर बधाई देना उचित नहीं लगता. प्रधानमंत्री पद के लिए बधाई देना अधिक उचित होगा.''
मुख्यमंत्री नीतीश जी को राज्यसभा सदस्य पद की— Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) April 10, 2026
शपथ लेने पर PM साहब ने बधाई दी है
मुझे लगता है शायद मोदी जी नीतीश जी को
प्रधानमंत्री पद ऑफर करेंगे,ऐसा होता है तो बिहार
उन्हें सदा याद रखेगा
ऐसा लगने का कारण है CM पद छोड़ MP बनने
पर बधाई तो बनती नहीं है PM पद के लिए बधाई
उपयुक्त होगी https://t.co/X8Y5LgZ1zJ
चारों सदनों के सदस्य की लिस्ट में शामिल हुए नीतीश कुमार
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद चारों सदनों के सदस्य रहने वाले चुनिंदा नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए. उन्हें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद-चारों सदनों के सदस्य रहने का गौरव प्राप्त हो गया. नीतीश कुमार का यह रिकॉर्ड उन्हें भारतीय राजनीति में व्यापक संसदीय अनुभव रखने वाले नेताओं की कैटेगरी में स्थापित करता है. नीतीश कुमार पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं.
(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)
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