हिंदी न्यूज़ऑटोRoyal Enfield Classic की टक्कर वाली बाइक हुई और सस्ती, जानें फीचर्स और कीमत

Royal Enfield Classic की टक्कर वाली बाइक हुई और सस्ती, जानें फीचर्स और कीमत

GST कट के बाद Jawa 350 पहले से सस्ती हो गई है,अब ये Royal Enfield Classic 350 की सीधी टक्कर में आ गई है. आइए इसकी नई कीमत, इंजन, माइलेज और फीचर्स के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 10 Dec 2025 02:23 PM (IST)
Preferred Sources

GST कम होने के बाद Jawa 350 की कीमत में करीब 15,543 की बड़ी कटौती हुई है, जिससे ये बाइक अब Royal Enfield Classic 350 के और करीब आ गई है. रेट्रो डिजाइन पसंद करने वालों के लिए Jawa 350 अब पहले से ज्यादा बेहतर विकल्प बन गई है, क्योंकि इसमें क्लासिक स्टाइल के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी मिलती है. आइए विस्तार से जानते हैं.

Classic 350 से सीधा मुकाबला 

  • कीमत कम होने के बाद Jawa 350 अब 1,83,407 (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जबकि पहले इसकी कीमत 1,98,950 थी. रंग और वेरिएंट के हिसाब से इसकी कीमत 2.11 लाख तक जाती है. दूसरी ओर Royal Enfield Classic 350 की शुरुआती कीमत 1,81,129 है. यानी अब दोनों बाइक्स की कीमत लगभग एक जैसी हो चुकी है और Jawa 350 सीधे Classic 350 की रेंज में आ गई है.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • Jawa 350 में 334cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 22.57 PS की पावर और 28.1 Nm का टॉर्क देता है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप-असिस्ट क्लच है, जिससे राइड स्मूथ रहती है और हाईवे पर यह आसानी से 125 kmph की स्पीड पकड़ सकती है. लिक्विड-कूलिंग सिस्टम लंबे सफर के दौरान इंजन को ठंडा रखकर परफॉर्मेंस को स्थिर बनाए रखता है. इसके मुकाबले Royal Enfield Classic 350 में 349cc एयर-ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो 20.2 bhp पावर और 27 Nm टॉर्क देता है. इसका 5-स्पीड गियरबॉक्स साधारण है और इंजन Jawa जितना रिफाइंड नहीं माना जाता, लेकिन Classic 350 का आइकॉनिक Thump साउंड इसे खास बनाता है.

कौन है ज्यादा किफायती?

  • Jawa 350 का ARAI माइलेज 30 kmpl है और रियल-वर्ल्ड में यह करीब 28.5 kmpl देती है, जबकि Royal Enfield Classic 350 ARAI के हिसाब से 41.55 kmpl की माइलेज देती है और सामान्य तौर पर यूजर 32 से 35 kmpl तक बताते हैं. शहर की भीड़भाड़ में Jawa का लिक्विड-कूल्ड इंजन ज्यादा स्थिर और एफिशिएंट फील होता है, लेकिन माइलेज के मामले में Classic 350 अभी भी आगे है.

फीचर्स

  • फीचर्स की बात करें तो Jawa 350 को रेट्रो स्टाइल के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी देने के इरादे से तैयार किया गया है. इसमें डिजिटल-एनालॉग कंसोल, USB चार्जिंग, LED हेडलाइट, फ्रंट-रियर डिस्क ब्रेक, डुअल-चैनल ABS और बेहतर सस्पेंशन सेटअप जैसी सुविधाएं मिलती हैं, जो इसे स्टाइलिश होने के साथ-साथ टेक्नोलॉजी के मामले में भी मजबूत बनाते हैं.

Jawa 350 या Royal Enfield Classic 350?

  • अगर आप एक मॉडर्न इंजन, बेहतर रिफाइनमेंट और ज्यादा स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो Jawa 350 आपके लिए बेहतर विकल्प है, लेकिन यदि आपकी पसंद क्लासिक डिजाइन, पहले जैसा ही राइड फील और Royal Enfield का खास थंप साउंड है, तो Classic 350 आपके लिए बेहतर बाइक है.

Published at : 10 Dec 2025 02:23 PM (IST)
