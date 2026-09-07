फुल टैंक कराने पर कितना चलेगी Classic 350? खरीदने से पहले जानें

भारतीय बाजार में Royal Enfield Classic 350 उन बाइक्स में शामिल है, जिनकी पॉपुलेरिटी लंबे समय से बनी हुई है. इसका सबसे बड़ा कारण इसका क्लासिक और रेट्रो डिजाइन है, जो इसे दूसरी 350cc मोटरसाइकिलों से अलग पहचान देता है. इसके अलावा बाइक की मजबूत बिल्ड क्वालिटी, दमदार रोड प्रेजेंस और आरामदायक राइडिंग पोजिशन भी इसे ग्राहकों के बीच पसंदीदा बनाती है.

Royal Enfield ने Classic 350 को इस तरह तैयार किया है कि इसे शहर में रोजाना इस्तेमाल करने के साथ-साथ लंबी दूरी की राइड के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके. कंपनी के अनुसार, Classic 350 को J-प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है और इसमें 349cc का इंजन दिया गया है.

349cc इंजन से मिलती है दमदार परफॉर्मेंस

Royal Enfield Classic 350 में 349cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है. यह इंजन करीब 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इस इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. इसका मतलब यह है कि बाइक को तेज रफ्तार के लिए ही नहीं, बल्कि आराम से और लगातार चलाने के लिए भी ट्यून किया गया है. शहर में ट्रैफिक के बीच इसे चलाना आसान रहता है, जबकि हाईवे पर भी यह बाइक अच्छी तरह क्रूज कर सकती है.

Classic 350 की खासियत केवल इसका इंजन ही नहीं है. इसमें राइडर को सीधी और आरामदायक राइडिंग पोजिशन मिलती है. इसकी चौड़ी सीट और बाइक का पूरा सेटअप लंबी दूरी की यात्रा के दौरान आराम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. Royal Enfield भी इसे आरामदायक लंबी राइड के लिए तैयार बाइक के तौर पर पेश करती है.

माइलेज की बात करें तो Classic 350 से मिलने वाला माइलेज कई चीजों पर निर्भर करता है. इसमें बाइक चलाने का तरीका, शहर में ट्रैफिक, सड़क की स्थिति, राइडिंग स्पीड और बाइक पर मौजूद वजन जैसी चीजें शामिल हैं. सामान्य तौर पर इस बाइक से करीब 30-35 kmpl के आसपास वास्तविक माइलेज मिलने की उम्मीद की जा सकती है. हालांकि अलग-अलग राइडिंग कंडीशन में यह आंकड़ा कम या ज्यादा हो सकता है.

अगर बाइक को बहुत ज्यादा तेज चलाया जाए, बार-बार तेज एक्सीलरेशन किया जाए या भारी ट्रैफिक में चलाया जाए तो माइलेज कम हो सकता है. वहीं, अगर बाइक को सामान्य स्पीड पर और स्मूद तरीके से चलाया जाए तो बेहतर माइलेज हासिल किया जा सकता है. इसलिए Classic 350 खरीदने वाले ग्राहकों को केवल कंपनी या टेस्टिंग में बताए गए माइलेज के बजाय अपने इस्तेमाल के हिसाब से वास्तविक माइलेज को समझना चाहिए.

फुल टैंक में कितना चलेगी?

Classic 350 में 13 लीटर की फ्यूल टैंक क्षमता दी गई है. इसका फायदा खास तौर पर उन लोगों को मिल सकता है, जो बाइक से लंबी दूरी का सफर करते हैं. बड़ा टैंक होने की वजह से बार-बार पेट्रोल पंप पर रुकने की जरूरत कम हो सकती है. बाइक का टियरड्रॉप शेप वाला फ्यूल टैंक इसके क्लासिक डिजाइन का भी एक अहम हिस्सा है.

बाइक से करीब 33 kmpl का माइलेज मिलता है तो 13 लीटर के फुल टैंक के हिसाब से रेंज करीब 429 किलोमीटर बनती है. वहीं 35 kmpl के माइलेज पर यह रेंज करीब 455 किलोमीटर तक पहुंच सकती है. हालांकि यह केवल अनुमान है. वास्तविक रेंज ट्रैफिक, स्पीड, सड़क और राइडिंग स्टाइल के आधार पर अलग हो सकती है.

Classic 350 को लंबी दूरी की राइड को ध्यान में रखते हुए भी तैयार किया गया है. बाइक में आरामदायक सीट और सीधी राइडिंग पोजिशन मिलती है, जिससे लंबे समय तक बाइक चलाने में राइडर को सुविधा मिल सकती है. इसके अलावा बड़े डायमीटर वाले डिस्क ब्रेक बाइक की ब्रेकिंग क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.

Classic 350 का डिजाइन क्यों है खास?

Royal Enfield Classic 350 का डिजाइन इसकी सबसे बड़ी पहचान में से एक है. बाइक में गोल हेडलैंप, कर्व्ड बॉडी पैनल, टियरड्रॉप शेप फ्यूल टैंक और क्लासिक स्टाइलिंग जैसे एलिमेंट्स दिए गए हैं. कंपनी ने नए मॉडल में आधुनिक तकनीक और मैकेनिकल अपडेट के साथ इसके पुराने क्लासिक लुक को बरकरार रखने की कोशिश की है. Royal Enfield के मुताबिक Classic 350 का डिजाइन पुराने G2 मॉडल से प्रेरित है.

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