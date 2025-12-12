हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोदिल्ली EV पॉलिसी आने से कितनी सस्ती होंगी गाड़ियां? जानिए ड्राफ्ट में क्या-क्या शामिल

दिल्ली EV पॉलिसी आने से कितनी सस्ती होंगी गाड़ियां? जानिए ड्राफ्ट में क्या-क्या शामिल

दिल्ली में आने वाली EV पॉलिसी 2.0 से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें आधी हो सकती हैं. आइए जानें नई पॉलिसी में चार्जिंग स्टेशन, बैटरी रीसाइक्लिंग और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी में क्या बड़े बदलाव होंगे.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 12 Dec 2025 10:44 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को और बढ़ावा देने के लिए नई EV पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया हैमौजूदा पॉलिसी 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है, इसलिए सरकार चाहती है कि नए साल से ही नई पॉलिसी लागू हो जाए. 2020 में आई पहली पॉलिसी से उम्मीद के मुताबिक बिक्री नहीं बढ़ सकी, इसलिए नई और बेहतर पॉलिसी पर काम की जा रही है.

बैटरी रीसाइक्लिंग पर होगा बड़ा फोकस

  • दरअसल, सरकार अब एक मजबूत बैटरी रीसाइक्लिंग सिस्टम बनाने जा रही है, क्योंकि EV बैटरियों की उम्र लगभग आठ साल होती है. इसलिए पहली बार इस्तेमाल की हुई बैटरियों को सुरक्षित तरीके से इकट्ठा करने से लेकर रीसाइक्लिंग तक की पूरी व्यवस्था तैयार की जाएगी. इसके साथ ही चार्जिंग नेटवर्क को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाने की योजना है. सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक दिल्ली में 5000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएं, जहां Fast और आसान चार्जिंग उपलब्ध हो. इसके लिए मल्टी-लेवल पार्किंग, RWA परिसर, सरकारी इमारतों और बड़ी सड़कों के किनारे स्टेशन लगाने की योजना है. सरकार का मानना है कि EV को पॉपुलर बनाने के लिए चार्जिंग का आसान होना सबसे जरूरी है.

 कीमतों में राहत की उम्मीद

  • नई EV पॉलिसी में शहर की छोटी गलियों, भीड़भाड़ वाले बाजारों और मेट्रो स्टेशनों के लिए नई इलेक्ट्रिक वैन चलाने का प्रस्ताव है, जिनमें सात यात्रियों और एक ड्राइवर के बैठने की जगह होगी. इससे लास्ट-माइल कनेक्टिविटी आसान होगी. साथ ही E-रिक्शा के लिए भी तय रास्तों की योजना बनाई जा रही है, ताकि उनका संचालन बेहतर हो सके. वहीं, सूत्रों के मुताबिक सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 50% तक की छूट देने पर विचार कर रही है, जो गाड़ी की मार्केट वैल्यू के आधार पर होगी, लेकिन इस पर अंतिम फैसला कैबिनेट लेगी. अगर ऐसा होता है तो EV की कीमतें लोगों के लिए काफी कम हो सकती हैं. इस पॉलिसी से प्रदूषण कम होने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने और बैटरी,चार्जिंग सेक्टर में नए रोजगार बनने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें: नए अवतार में आ रही है 2026 Renault Duster, Creta को देगी सीधी टक्कर, जानें कब तक होगी लॉन्‍च

Published at : 12 Dec 2025 10:44 AM (IST)
Tags :
Electric Vehicle Policy DELHI EV Policy 2.0 Delhi Charging Stations Battery Recycling
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India Russia Missile: भारत के पास आएंगी 300 रूसी R-37M मिसाइलें, PAK अब सो नहीं पाएगा, ब्रह्मोस से है डबल स्पीड
भारत के पास आएंगी 300 रूसी R-37M मिसाइलें, PAK अब सो नहीं पाएगा, ब्रह्मोस से है डबल स्पीड
बिहार
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
विश्व
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
साउथ सिनेमा
Akhanda 2 X Review: रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
Advertisement

वीडियोज

MP News: Bhopal में चलती कार में लगी भीषण आग... हादसे में 5 लोग जलकर राख | Road Accident | abp News
Goa Night Club Fire Update: 2-3 दिन में गोवा पुलिस की हिरासत में होंगे लूथरा बंधू | Breaking News
सीक्रेट लव का शैतान दुश्मन | Sansani
TMC सांसद ने मकर द्वार पर सुलगाई सिगरेट...Giriraj Singh ने सांसद को टोका | ABP News
UP Sir Update: घुसपैठियों के खिलाफ देश में पहली बार इतना बड़ा एक्शन! | SIR Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India Russia Missile: भारत के पास आएंगी 300 रूसी R-37M मिसाइलें, PAK अब सो नहीं पाएगा, ब्रह्मोस से है डबल स्पीड
भारत के पास आएंगी 300 रूसी R-37M मिसाइलें, PAK अब सो नहीं पाएगा, ब्रह्मोस से है डबल स्पीड
बिहार
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
विश्व
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
साउथ सिनेमा
Akhanda 2 X Review: रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
क्रिकेट
NZ vs WI Test Series: 3 दिन में खत्म हुआ टेस्ट! न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को रौंदा, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त
3 दिन में खत्म हुआ टेस्ट! न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को रौंदा, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त
हेल्थ
हाथों-नाखूनों में दिखने वाले ये 5 बदलाव हो सकते हैं गंभीर बीमारी का संकेत, डॉक्टर्स ने दी चेतावनी
हाथों-नाखूनों में दिखने वाले ये 5 बदलाव हो सकते हैं गंभीर बीमारी का संकेत, डॉक्टर्स ने दी चेतावनी
यूटिलिटी
बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने हैं तो इन जगहों पर करें निवेश
बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने हैं तो इन जगहों पर करें निवेश
हेल्थ
दिनभर लैपटॉप पर झुके रहते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट से जानें ऑफिस में बैठकर काम करने वालों के लिए आसान टिप्स
दिनभर लैपटॉप पर झुके रहते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट से जानें ऑफिस में बैठकर काम करने वालों के लिए आसान टिप्स
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Embed widget