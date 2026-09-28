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हिंदी न्यूज़ऑटोRenault Triber Turbo Review: 100PS से बदला अंदाज, जानें कैसी रही ड्राइव?

Renault Triber Turbo Review: 100PS से बदला अंदाज, जानें कैसी रही ड्राइव?

Renault Triber Turbo में कंपनी ने पावर को लेकर बड़ा बदलाव किया है, लेकिन क्या नया टर्बो इंजन इसे ड्राइविंग के मामले में पहले से बेहतर बनाता है. जानिए शहर की सड़कों से लेकर हाईवे तक Triber Turbo का एक्सपीरियंस कैसा रहा

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Updated at : 28 Sep 2026 02:41 PM (IST)
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  • सस्पेंशन, स्ट्रक्चर में सुधार; ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जल्द आएगा.

Renault Triber को लेकर लंबे समय से सबसे बड़ी जरूरत ज्यादा पावर की थी और अब कंपनी ने Turbo इंजन के साथ इस कमी को दूर करने की कोशिश की है. नई Triber Turbo में 1.0 लीटर Turbo Petrol Engine दिया गया है, जो 100PS की पावर और 180Nm का टॉर्क देता है, लेकिन बदलाव सिर्फ इंजन तक सीमित नहीं है. Renault ने कार के स्ट्रक्चर, सस्पेंशन और ड्राइविंग डायनेमिक्स में भी सुधार किया है. इस वजह से Turbo मॉडल को कई मायनों में पहले वाली Triber से काफी अलग एक्सपीरियंस वाली कार कहा जा सकता है. 

100PS पावर और 180Nm टॉर्क से कैसी है ड्राइविंग?

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Triber Turbo को चलाते ही इसका अतिरिक्त पावर आउटपुट महसूस होने लगता है. 100PS की पावर के साथ 180Nm टॉर्क मिलने से कार शुरुआत से ही तेज प्रतिक्रिया देती है. इसमें फिलहाल सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. गाड़ी चलाने में यह सेटअप आसान लगता है और जरूरत के हिसाब से पूरा परफॉर्मेंस भी देती है. 

कैसी रही ड्राइव?

Triber Turbo की खासियत तब ज्यादा सामने आती है जब कार में यात्री बैठे हों. हाईवे पर इसे चलाते समय इंजन को ज्यादा मेहनत करते हुए महसूस नहीं करना पड़ता है. अतिरिक्त टॉर्क की वजह से कार तेज स्पीड पकड़ती है और ओवरटेकिंग जैसे हालात में भी पावर की कमी महसूस नहीं होती है. शहर में भी अब Triber पहले की तरह कमजोर नहीं लगती है. 

खराब सड़कों पर सस्पेंशन 

Renault ने Turbo मॉडल के सस्पेंशन सेटअप में भी बदलाव किया है. खराब सड़कों पर यह मजबूत सस्पेंशन कार को संभालने में मदद करता है. हाई स्पीड पर इसकी स्थिरता भी प्रभावित नहीं होती है. हालांकि Turbo पावरट्रेन में कुछ कंपन महसूस होती है, लेकिन कुल ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसे चलाने को मजेदार बनाता है. 

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माइलेज और ऑटोमेटिक का इंतजार

Triber Turbo की आधिकारिक माइलेज 21 kmpl बताई गई है, जबकि कुछ परिस्थितियों में करीब 13-14 kmpl का माइलेज मिलने की उम्मीद है. अभी इसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन नहीं है, लेकिन Renault के अनुसार इसे जल्द लाया जाएगा. 

सुरक्षा और स्ट्रक्चर में भी हुआ बदलाव

टर्बो मॉडल में रेनो ने आरजीईएमपी प्लेटफॉर्म पर आधारित कार के स्ट्रक्चर को भी अपडेट किया है. इसमें कई स्ट्रक्चरल बदलाव किए गए हैं, जिससे फ्यूचर में अलग-अलग पावरट्रेन ऑप्शन शामिल करने की गुंजाइश भी बनी है. खास बात यह है कि सामान्य पेट्रोल इंजन की तुलना में टर्बो इंजन के लिए बहुत ज्यादा अतिरिक्त कीमत नहीं रखी गई है. ऐसे में ज्यादा पावर चाहने वाले ट्राइबर खरीदारों के लिए यह नया इंजन एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर सामने आता है. 

यह भी पढ़ें - फेस्टिव सीजन से पहले झटका दे सकती है Mahindra, बढ़ सकते हैं SUVs के दाम

Published at : 28 Sep 2026 02:41 PM (IST)
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Auto Renault Triber Turbo Review Triber Turbo
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