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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब में राहुल के अंकल को कांग्रेस में वापस लाएंगे सचिन पायलट? बयान से मिले ये संकेत

पंजाब में राहुल के अंकल को कांग्रेस में वापस लाएंगे सचिन पायलट? बयान से मिले ये संकेत

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से सचिन पायलट ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की जमकर तारीफ की और फिर उनकी वापसी के सवाल पर कहा, "राजनीति में कुछ भी संभव है." पायलट के इस बयान से सियासी अटकलें तेज हो गई हैं.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 15 Oct 2026 12:35 PM (IST)
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पंजाब वधिानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह की वापसी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. इस बारे में जब पार्टी के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट से सवाल किया गया तो उनके बयान से सियासी हलचल और तेज हो गई. सचिन पायलट ने कहा, "राजनीति में कुछ भी संभव है." 

राजस्थान के डिप्टी सीएम रहे और मौजूदा समय में पंजाब के प्रभारी सचिन पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में वापसी की अटकलों पर कहा, “एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन पॉलिटिक्स.” इतना ही नहीं, पायलट ने कैप्टन की तारीफ करते हुए कहा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने राज्य की अच्छे से सेवा की थी.

दरअसल, हाल ही में राहुल गांधी एक वीडियो में कैप्टन अमरिंदर सिंह को 'अंकल अमरिंदर' कहते दिखे थे. लाइव के दौरान राहुल से सवाल किया गया था कि उनका सबसे पसंदीदा बीजेपी नेता कौन है. जनाब में उन्होंने अमरिंदर सिंह का नाम  लिया था और प्यार से 'हेलो अंकल अमरिंदर' भी कहा था. राहुल गांधी ने कैप्टन को 'कूल' बताया था और यह भी कहा था कि उनके पास सैन्य इतिहास की बहुत जानकारी मिलती है. राहुल गांधी के इस सकारात्मक अभिवादन से गांधी और कैप्टन के अच्छे रिश्तों के संकेत मिले थे. इसके बाद से ही जनता के मन में सवाल आ गया कि क्या अमरिंदर राहुल गांधी के पास वापस आ सकते हैं?  

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सचिन पायलट ने की अमरिंदर सिंह की तारीफ

न्यूज एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में सचिन पायलट ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ की. उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह ने पंजाब की 'बहुत अच्छे' ढंग से सेवा की है और वे 'बहुत ऊंचे कद के नेता' हैं.

BJP के खिलाफ कैप्टन की टिप्पणी

सचिन पायलट से सवाल किया गया था कि कैप्टन अमरिंदर आजकल बीजेपी के खिलाफ कुछ बयान दे रहे हैं. क्या उनकी 'घर वापसी' के कोई चांस हैं? इसपर पायलट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उन्होंने बहुत साल से कैप्टन को जानते हैं और साथ में काम भी कर चुके हैं. इस मुद्दे पर मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है. 

सचिन पायलट ने कहा कि एक इंसान के तौर पर देखें तो वह बिल्कुल मेरी तरह हैं. वह सशस्त्र बलों का हिस्सा हैं और पंजाब की बहुत अच्छे सेवा की है. बीजेपी और कैप्टन के बीच क्या संबंध हैं, मैं नहीं जानता लेकिन मैंने भी वे टिप्पणियां देखी हैं. हालांकि, मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से इस बारे में बात नहीं की है कि किसी पार्टी में शामिल होने या उसे छोड़ने को लेकर उनका आगे का प्लान क्या है?

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 15 Oct 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
Sachin Pilot Amarinder Singh Punjab News CONGRESS Punjab Assembly Election 2027 Elections 2027 Punjab Election 2027
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