कीमत सिर्फ 4.30 लाख रुपये, Renault नए अवतार में पेश करने जा रही Kwid, जानें डिटेल्स

कीमत सिर्फ 4.30 लाख रुपये, Renault नए अवतार में पेश करने जा रही Kwid, जानें डिटेल्स

New Renault Kwid Facelift: रेनॉ क्विड 2027 में नए फेसलिफ्ट अवतार में लॉन्च हो सकती है. आइए इसके नए लुक, फीचर्स, इंजन और कीमत की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 17 Feb 2026 02:33 PM (IST)
Preferred Sources

रेनॉ भारत में अपनी कारों को लगातार अपडेट कर रही है. कंपनी ने ट्राइबर और काइगर के नए मॉडल लॉन्च कर दिए हैं और डस्टर SUV की भी वापसी की तैयारी चल रही है. अब बारी है कंपनी की सबसे सस्ती कार रेनॉ क्विड की, जो काफी समय से बिना किसी बड़े बदलाव के बाजार में मौजूद है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल ही में क्विड के नए मॉडल को टेस्टिंग के दौरान सड़कों पर देखा गया है. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी जल्द ही इसका नया फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर सकती है.

टेस्टिंग के दौरान कार के आगे और पीछे के हिस्से को ढक कर रखा गया था. इसका मतलब है कि कार के डिजाइन में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं. नई क्विड का लुक रेनॉ की काइगर SUV से मिलता-जुलता हो सकता है. इसमें पतली LED लाइट्स और नई स्टाइलिश ग्रिल देखने को मिल सकती है. पीछे की तरफ नया रेनॉ लोगो और बदली हुई टेल लाइट्स दी जा सकती हैं, जिससे कार पहले से ज्यादा मॉडर्न और अट्रैक्टिव नजर आएगी.

इंटीरियर और फीचर्स में भी दिखेगा बदलाव

नई क्विड के अंदर भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं. सीटों के कपड़े और रंग को बदला जा सकता है ताकि केबिन ज्यादा फ्रेश और आरामदायक लगे. इसके अलावा पहले से बड़ी टचस्क्रीन मिलने की उम्मीद है. साथ ही नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया जा सकता है, जिससे ड्राइविंग का अनुभव बेहतर होगा. हालांकि, पीछे के पार्किंग सेंसर्स, आगे की पावर विंडो और क्रूज कंट्रोल जैसे जरूरी फीचर्स पहले की तरह ही मिलते रहेंगे.

इंजन और लॉन्च डिटेल्स

इंजन के मामले में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है. नई क्विड में वही 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 68 bhp की पावर देता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स का विकल्प रहेगा. साथ ही CNG वर्जन भी उपलब्ध हो सकता है. कीमत करीब 4.30 लाख से शुरू हो सकती है. माना जा रहा है कि यह नया मॉडल 2027 तक भारत में लॉन्च हो सकता है और इसका सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी ऑल्टो से होगा.

Published at : 17 Feb 2026 02:33 PM (IST)
Embed widget