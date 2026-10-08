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हिंदी न्यूज़ऑटोParis में दिखेगा Renault का Electric अवतार, E-Space में क्या है खास?

Paris में दिखेगा Renault का Electric अवतार, E-Space में क्या है खास?

Renault E-Space Concept 12 अक्टूबर को Paris Motor Show में पेश होगा. 4.70 मीटर लंबा यह electric concept 6-seat cabin और futuristic design के साथ आया है

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 08 Oct 2026 12:11 PM (IST)
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Renault अपने नए E-Space Concept को 12 अक्टूबर 2026 को Paris Motor Show में दुनिया के सामने पेश करने वाली है. यह कोई production car नहीं, बल्कि Renault का एक electric concept है, जिसके जरिए कंपनी भविष्य की family mobility को दिखा रही है. E-Space नाम में ‘E’ Renault की E-Tech electrification technology को दर्शाता है, जबकि ‘Space’ बड़े और practical cabin की ओर इशारा करता है. 

इसकी लंबाई 4.70 मीटर है और डिजाइन पुराने Renault Espace की याद दिलाता है, जिसे पहली बार 1984 में पेश किया गया था. खास बात यह है कि Renault ने इसे SUV की तरह डिजाइन करने के बजाय एक modern one-box family vehicle का रूप दिया है. कंपनी फिलहाल इसकी battery, motor और range की पूरी जानकारी नहीं दे रही है.

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पुराने Espace की याद दिलाता है नया डिजाइन

E-Space Concept का सबसे खास हिस्सा इसका design है. Renault ने इसमें लंबा और सीधा cabin, कम bonnet और बड़ा glass area देकर ज्यादा space-focused look देने की कोशिश की है. आगे और पीछे U-shaped LED light signature दी गई है, जबकि front में illuminated Renault logo दिखाई देता है. Concept की लंबाई 4.70 मीटर, चौड़ाई 2.02 मीटर और ऊंचाई 1.67 मीटर है. इसमें 23-inch wheels दिए गए हैं. Renault के मुताबिक, इसका design SUV से अलग एक ऐसी family car की कल्पना करता है जिसमें यात्रियों और cabin space को प्राथमिकता मिले. यह मौजूदा Renault Espace से भी अलग दिशा दिखाता है, क्योंकि मौजूदा Espace SUV-style body के साथ आता है.

अंदर 6 सीट और futuristic technology

E-Space Concept के cabin में तीन rows में कुल 6 individual seats दी गई हैं. सभी seats एक flat floor पर लगाई गई हैं और इन्हें अलग-अलग configurations में इस्तेमाल किया जा सकता है. Renault ने cabin को ज्यादा flexible और passengers के बीच interaction को ध्यान में रखकर तैयार किया है. इसमें OpenR Panorama नाम का curved display भी दिया गया है, जो dashboard की लगभग पूरी चौड़ाई में फैला है. यह screen 1,130 mm चौड़ी और 110 mm ऊंची है. Renault का कहना है कि यह technology भविष्य के उसके कुछ premium electric models में भी इस्तेमाल की जाएगी. हालांकि, concept में दिखाई गई features को production model की final specification मानना सही नहीं होगा.

Production और India Launch पर अभी कोई पुष्टि नहीं

Renault E-Space Concept को फिलहाल एक design और technology study के तौर पर देखना चाहिए. कंपनी ने अभी यह confirm नहीं किया है कि इसका production version कब आएगा या यह मौजूदा Espace की जगह लेगा. इसकी battery capacity, motor power, driving range और charging speed की जानकारी भी अभी जारी नहीं की गई है. इसलिए इसके आधार पर कोई specific range या performance figure बताना जल्दबाजी होगी. Renault इसे electric age में family travel की अपनी future vision के रूप में पेश कर रही है. Paris Motor Show में 12 अक्टूबर को इसके global debut के दौरान concept की और जानकारी सामने आने की उम्मीद है. भारत में इसे लॉन्च करने की भी फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 08 Oct 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
Renault E-Space
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