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हिंदी न्यूज़ऑटोRenault Duster vs Tata Sierra vs Skoda Kushaq: किस SUV का माइलेज है सबसे ज्यादा? जानें पूरी डिटेल

Renault Duster vs Tata Sierra vs Skoda Kushaq: किस SUV का माइलेज है सबसे ज्यादा? जानें पूरी डिटेल

Renault Duster, Tata Sierra और Skoda Kushaq तीनों SUV काफी पॉपुलर हैं. ये कारें माइलेज और परफॉर्मेंस का अच्छा बैलेंस देती है. आइए जानें कौन सी SUV सबसे ज्यादा माइलेज देती है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 26 Mar 2026 05:30 PM (IST)
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आज के समय में SUV कारें काफी पॉपुलर हो गई हैं, खासकर ऑटोमैटिक पेट्रोल मॉडल्स. लेकिन इन गाड़ियों के साथ एक बड़ी चिंता होती है माइलेज की. पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण अब लोग कार खरीदते समय फ्यूल एफिशिएंसी पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं. ऐसे में अगर आप Renault Duster, Tata Sierra या Skoda Kushaq जैसी SUV लेने की सोच रहे हैं, तो उनका माइलेज जानना बहुत जरूरी हो जाता है. आइए इन तीनों SUV के ऑफिशियल ARAI माइलेज की तुलना करते हैं.

Renault Duster का माइलेज कितना है?

नई Renault Duster में 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 6-स्पीड डुअल क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है. कंपनी के अनुसार इसका माइलेज 18.4 kmpl है. ये आंकड़ा काफी अच्छा माना जाता है, खासकर एक टर्बो पेट्रोल SUV के लिए. Duster का इंजन परफॉर्मेंस और माइलेज के बीच अच्छा बैलेंस देता है. अगर आप एक ऐसी SUV चाहते हैं जो पावरफुल भी हो और ठीक-ठाक माइलेज भी दे, तो Duster एक अच्छा विकल्प बन सकती है.

Tata Sierra का माइलेज क्यों कम है?

Tata Sierra में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन इसमें डुअल क्लच की जगह टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है. यही कारण है कि इसका माइलेज थोड़ा कम यानी 13.5 kmpl है. हालांकि टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स स्मूद ड्राइविंग देता है, लेकिन माइलेज के मामले में यह DCT जितना बेहतर नहीं होता. Sierra एक मजबूत और आरामदायक SUV है, लेकिन अगर आपकी पहली प्राथमिकता माइलेज है, तो यह थोड़ा पीछे रह जाती है.

सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली SUV

Skoda Kushaq फेसलिफ्ट इस तुलना में सबसे आगे नजर आती है. इसके 1.5 TSI इंजन के साथ 7-स्पीड डुअल क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है. कंपनी के अनुसार इसका माइलेज 18.7 kmpl है, जो इन तीनों में सबसे ज्यादा है. Kushaq का इंजन न सिर्फ पावरफुल है, बल्कि माइलेज के मामले में भी शानदार प्रदर्शन करता है. अगर आप एक ऐसी SUV चाहते हैं जो परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों में बेहतरीन हो, तो Kushaq सबसे अच्छा विकल्प बन सकती है.

कौन सी SUV है सबसे बेहतर?

अगर सिर्फ माइलेज की बात करें, तो Skoda Kushaq सबसे आगे है, उसके बाद Renault Duster और फिर Tata Sierra का नंबर आता है. हालांकि, सही कार का चुनाव सिर्फ माइलेज पर नहीं बल्कि आपके बजट, जरूरत और ड्राइविंग स्टाइल पर भी निर्भर करता है.

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Published at : 26 Mar 2026 05:30 PM (IST)
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