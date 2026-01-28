सिर्फ इतनी कीमत पर आपके हाथ में होगी Renault Duster की चाबी! जानिए संभावित डिटेल्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोसिर्फ इतनी कीमत पर आपके हाथ में होगी Renault Duster की चाबी! जानिए संभावित डिटेल्स

Renault Duster Price: डस्टर को अपने राइवल्स से कम कीमत पर उतारे जाने की उम्मीद है और इसका 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल वेरिएंट ज्यादा किफायती होगा. आइए गाड़ी की कीमत के बारे में जानते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 28 Jan 2026 12:32 PM (IST)
Renault ने अपनी मोस्ट-अवेटेड Duster को एक नए अवतार में पेश कर दिया है. मार्च तक इस गाड़ी की कीमतों का खुलासा किया जाएगा और डिलीवरी अप्रैल से शुरू होगी. अब बड़ा सवाल इसकी कीमत को लेकर ही है. किआ सेल्टोस की राइवल डस्टर को लेकर यह देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी इसकी कीमत को कैसे तय करती है. Kia Seltos की शुरुआती कीमत 10.99 लाख रुपये है, जबकि डस्टर की शुरुआती कीमत 10 लाख रुपये से कम हो सकती है. 

Renault Duster को अपने राइवल्स से कम कीमत पर उतारे जाने की उम्मीद है और इसका 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल वेरिएंट ज्यादा किफायती होगा. टर्बो TCe 100 इंजन को Renault ने आम लोगों के लिए सुलभ बताया है और इसी वेरिएंट के सबसे ज्यादा बिकने की उम्मीद है.

कितनी होगी कीमत? 

नई डस्टर तीन पावरट्रेन ऑप्शन्स के साथ आएगी, जिसमें बेस टर्बो पेट्रोल 100 बीएचपी की पावर देगा और इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाएगा. इसका टॉप-एंड टर्बो पेट्रोल वेरिएंट मैनुअल और डीसीटी ऑटोमैटिक दोनों विकल्पों में आएगा. उम्मीद है कि 100 bhp टर्बो पेट्रोल मैनुअल की कीमत 10 लाख रुपये से कम होगी. 

राइवल्स की तुलना में Renault Duster की कीमत कम होगी और शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये या उससे कम रहने की उम्मीद है. रेनो नई डस्टर पर काफी भरोसा जता रही है क्योंकि यह उसकी सबसे अहम नई कार है और इसकी बिक्री में सफलता के लिए शुरुआती कीमत एक बड़ी भूमिका निभाएगी.

गाड़ी का डिजाइन और फीचर्स

डिजाइन की बात करें तो नई Duster अपने पुराने बॉक्सी स्टाइल को बरकरार रखती है, लेकिन इसमें नए हेडलैंप, कनेक्टेड LED टेललैंप और मजबूत बंपर जैसे मॉडर्न एलिमेंट्स जोड़े गए हैं. कंपनी 7 साल की वारंटी भी दे रही है.

Renault Duster का केबिन पहले की तरह मजबूत और प्रीमियम फील देता है, लेकिन अब इसमें काफी एडवांस फीचर्स जोड़ दिए गए हैं. इसका डैशबोर्ड बॉक्सी एक्सटीरियर से मेल खाता है. SUV में 10.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. 

