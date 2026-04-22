Duster, Sierra या Seltos, सेफ्टी और पावर में कौन आगे? खरीदने से पहले जान लें अंतर

आज के समय में मिड-साइज SUV सेगमेंट में मुकाबला काफी तेज हो गया है. पहले लोग सिर्फ माइलेज और फीचर्स देखते थे, लेकिन अब सेफ्टी सबसे जरूरी बन गई है. Renault Duster, Tata Sierra और Kia Seltos तीनों SUV को Bharat NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसका मतलब है कि ये गाड़ियां सुरक्षा के मामले में भरोसेमंद हैं. लेकिन जब इनके टेस्ट के नंबर और रिपोर्ट को ध्यान से देखा जाता है, तो तीनों में फर्क साफ दिखाई देता है. हर गाड़ी अपनी जगह मजबूत है, लेकिन कुछ मामलों में एक-दूसरे से आगे भी है. आइए विस्तार से जानते हैं.

एडल्ट सेफ्टी में कौन आगे?

अगर बड़ों की सुरक्षा की बात करें, तो Kia Seltos सबसे आगे नजर आती है. इस गाड़ी ने अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं. खासकर फ्रंट क्रैश टेस्ट में Seltos का प्रदर्शन Duster से बेहतर रहा है. ड्राइवर की छाती और पैरों की सुरक्षा में Seltos को “Good” रेटिंग मिली, जबकि Duster को “Adequate” दिया गया. Tata Sierra भी इस मामले में बहुत पीछे नहीं है. Sierra को लगभग परफेक्ट स्कोर मिला है और सिर, गर्दन और शरीर के कई हिस्सों की सुरक्षा अच्छी पाई गई है. हालांकि कुछ जगहों पर इसे “Adequate” रेटिंग मिली. वहीं Renault Duster भी सुरक्षित है, लेकिन यह बाकी दोनों SUV से थोड़ा पीछे रह जाती है.

साइड इम्पैक्ट और बच्चों की सुरक्षा

साइड से टक्कर होने पर तीनों SUV ने अच्छा प्रदर्शन किया है. साइड बैरियर टेस्ट में तीनों को पूरे अंक मिले हैं और साइड पोल टेस्ट में भी इनका रिजल्ट मजबूत रहा है. इसका मतलब है कि साइड एक्सीडेंट में ये गाड़ियां अच्छी सुरक्षा देती हैं. बच्चों की सुरक्षा की बात करें तो Renault Duster और Kia Seltos लगभग बराबर हैं. दोनों ने छोटे बच्चों के टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया है. Tata Sierra भी पीछे नहीं है और इसमें चाइल्ड सीट लगाना आसान है. इसके डायनामिक टेस्ट का रिजल्ट भी अच्छा रहा है, जिससे यह चाइल्ड के लिए सुरक्षित मानी जाती है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी में कौन दमदार?

तीनों SUV में जरूरी सेफ्टी फीचर्स जैसे 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और ISOFIX माउंट मिलते हैं. Kia Seltos में कुछ अतिरिक्त फीचर्स जैसे रियर कैमरा और डाउनहिल कंट्रोल दिए गए हैं. वहीं Tata Sierra अपने टॉप मॉडल में ADAS, 360 डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट जैसे एडवांस फीचर्स देती है, जिससे यह टेक्नोलॉजी के मामले में आगे निकलती है.