रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए साल से पहले लोगों को राहत देते हुए रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर दी है. रेपो रेट कम होने का फायदा तुरंत मिलता है, क्योंकि इससे कार लोन की EMI सीधे घट जाती है. इससे पहले भी RBI ने 2025 में फरवरी, अप्रैल और जून महीने में रेपो रेट कम किया था. अब नई कटौती के बाद कार लोन की EMI पहले की तुलना में और कम हो गई है. आइए विस्तार से जानते हैं.

SBI की नई कार लोन ब्याज दर क्या है?

SBI की वेबसाइट के मुताबिक 13 अक्टूबर 2025 तक कार लोन की ब्याज दर 8.75% थी, लेकिन RBI की ओर से 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती के बाद यह दर घटकर 8.50% हो गई है. ब्याज दर में यह छोटी सी कमी भी EMI पर noticeable असर डालती है और लंबे समय में अच्छी बचत हो जाती है.

10 लाख के कार लोन पर EMI में कितनी कमी हुई?

अगर कोई ग्राहक 10 लाख रुपये का कार लोन 5 साल के लिए लेता है तो पहले 8.75% ब्याज के हिसाब से हर महीने 20,673 रुपये EMI भरनी पड़ती थी. अब 8.50% की नई दर पर EMI घटकर 20,517 रुपये हो गई है, जिससे हर महीने लगभग 120 रुपये की बचत होती है.

15 लाख के लोन पर EMI कितनी कम होगी?

15 लाख रुपये के कार लोन पर पहले EMI 30,956 रुपये बनती थी. नई 8.50% दर लागू होने के बाद यह EMI घटकर 30,775 रुपये रह गई है. इस तरह ग्राहक को हर महीने 181 रुपये की बचत मिलती है.

20 लाख के कार लोन पर कितनी राहत मिलेगी?

20 लाख रुपये के लोन पर पहले 8.75% ब्याज दर के अनुसार EMI 41,274 रुपये थी. अब यह EMI कम होकर 41,033 रुपये हो गई है. यानी हर महीने 241 रुपये की सीधी बचत होगी, जो साल भर में एक अच्छी रकम बन जाती है.

