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हिंदी न्यूज़ऑटोRat Terror: आपकी कार को चूहों ने बना लिया घर, इन तरीकों से कर सकते हैं अनचाहे मेहमानों का इलाज

Rat Terror: आपकी कार को चूहों ने बना लिया घर, इन तरीकों से कर सकते हैं अनचाहे मेहमानों का इलाज

Rat Terror: चूहों का आतंक घर में तो होता ही है, साथ ही ये कारों में भी काफी ज्यादा नुकसान कर देते हैं, आइए आपको बताते हैं इन्हें भगाने के कुछ आसान उपाय

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: Vikash bhati | Updated at : 10 Apr 2026 09:23 AM (IST)
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Rat Terror: आजकल सभी लोग एक समस्या से काफी परेशान हैं कि उनकी कार के अंदर चूहे घुस जाते हैं. कभी वे कार की वायरिंग को काट देते हैं, तो कभी सीट्स और इधर-उधर के जरूरी पार्ट्स को नुकसान पहुंचा देते हैं. वैसे तो चूहे किसी भी कार में घुसकर नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन यह ज्यादातर उन कारों में नुकसान करते हैं जो काफी लंबे समय तक खड़ी रहती हैं. आइए आपको बताते हैं चूहों से होने वाले नुकसान और उन्हें कैसे रोका जा सकता है.

चूहों से होने वाले नुकसान

चूहे गाड़ी में घुसकर सिर्फ गंदगी ही नहीं फैलाते, बल्कि काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं. जैसे ये कार की इलेक्ट्रॉनिक्स को काट देते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है और कार में आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है, कई बार ये चूहे इतना नुकसान कर देते हैं कि इंजन तक खराब हो जाता है. चूहों द्वारा किया गया नुकसान इतना ज्यादा होता है कि इसे ठीक करवाने में कई हजार रुपये खर्च करने पड़ जाते हैं.

चूहों को दूर रखने के उपाय

चूहों द्वारा किए जाने वाले नुकसान को कम करने के लिए हम कुछ आसान उपाय कर सकते हैं. सबसे पहले कार के अंदर नियमित सफाई रखें. चूहे कार के अंदर ज्यादातर खाने की तलाश में जाते हैं, इसलिए कार के अंदर कोई भी खाने की चीज न छोड़ें. कार के अंदर नेफ्थलीन बॉल्स रखें, क्योंकि उसकी गंध से चूहे दूर भागते हैं. इसके अलावा मार्केट में कई तरह के रैट रिपेलेंट स्प्रे भी आते हैं, जिनसे चूहों को आसानी से भगाया जा सकता है

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कार की नियमित देखभाल

अपनी कार की नियमित सफाई करें. समय-समय पर इंजन हुड खोलकर यह जांच करते रहें कि वहां चूहों के होने के कोई संकेत तो नहीं हैं. अपनी कार को ज्यादा समय तक एक ही जगह पर खड़ा न रखें. अगर कार लंबे समय तक खड़ी रहती है, तो उसे हफ्ते में कम से कम 2-3 बार स्टार्ट करें, जिससे इंजन की आवाज से चूहे दूर भाग जाते हैं. इन आसान तरीकों को अपनाकर आप अपनी कार को चूहों के नुकसान से सुरक्षित रख सकते हैं.

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Published at : 10 Apr 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
Rats Car Cleaning Tips Rats In Car Car Damage By Rats Rat Repellent How To Keep Rats Away From Car
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