622 लीटर का बड़ा बूटस्पेस, शानदार फीचर्स और बहुत कुछ, लंबे सफर के लिए शानदार हैं ये कारें

जब भी हम नई कार खरीदने का प्लान बनाते हैं, तो आमतौर पर माइलेज, कीमत और फीचर्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं. लेकिन एक बहुत जरूरी चीज बूट स्पेस है, जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं. खासकर अगर आप फैमिली के साथ लंबी यात्रा या रोड ट्रिप पर जाते हैं तो कार में ज्यादा सामान रखने की जगह होना बहुत काम आता है. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए यहां हम ऐसी कारों के बारे में बताया गया है, जिनमें अच्छा-खासा बूट स्पेस मिलता है और सफर भी आसान बनाता है.

Tata Sierra

बूट स्पेस के मामले में लिस्ट में सबसे ऊपर टाटा सिएरा का नाम है. इसमें 622 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जो फैमिली ट्रिप और लंबे सफर के लिए काफी यूजफुल मानी जाती है. कीमत की बात करें तो ये करीब 11.49 लाख से शुरू होकर 21.29 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. गाड़ी के फीचर्स भी लोगों को खूब पसंद आते हैं. गाड़ी में 19-इंच एलॉय व्हील्स, पैनोरमिक सनरूफ, दो 12.3-इंच स्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं.

Renault Duster

दूसरे नंबर पर Renault Duster का है, जिसमें लगभग 518 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो लंबी यात्राओं के लिए काफी बढ़िया माना जाता है. इसका मतलब है कि आप आसानी से कई बैग और सामान रख सकते हैं. इसके साथ ही गाड़ी में आधुनिक फीचर्स भी मिलते हैं, जिससे सफर आरामदायक हो जाता है.

Tata Curvv

इसके बाद Tata Curvv का नाम आता है. गाड़ी में करीब 500 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है. इसकी खास बात यह है कि इसमें सामान रखने और निकालने में आसानी होती है, क्योंकि इसका डिजाइन यूजर-फ्रेंडली है. इसके अलावा इसमें कई एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं, जो इसे एक मॉडर्न कार बनाते हैं.

Citroen Basalt X

इसके अलावा Citroen Basalt X का नाम भी लिस्ट में शामिल है, जिसमें लगभग 470 लीटर का बूट स्पेस मिलता है. यह भी एक अच्छी क्षमता मानी जाती है, जिससे आप फैमिली के साथ आराम से यात्रा कर सकते हैं. हालांकि इसका फ्लोर थोड़ा ऊंचा है, इसलिए भारी सामान रखते समय थोड़ी सावधानी रखनी पड़ सकती है.

Kia Syros

इसके अलावा Kia Syros भी एक अच्छा विकल्प है. यह आकार में छोटी SUV है, लेकिन इसमें करीब 465 लीटर तक का बूट स्पेस मिल जाता है. यानी छोटी कार होने के बावजूद इसमें सामान रखने की जगह काफी अच्छी दी गई है, जो इसे खास बनाती है.

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