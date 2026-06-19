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हिंदी न्यूज़ऑटोफुल चार्ज पर 320 KM दौड़ेगा ये स्कूटर, जानिए कितनी है Ola S1 Pro+ Gen 3 की कीमत?

फुल चार्ज पर 320 KM दौड़ेगा ये स्कूटर, जानिए कितनी है Ola S1 Pro+ Gen 3 की कीमत?

Ola S1 Pro+ Gen 3: इस स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत इसकी 320 किलोमीटर तक की दावा की गई रेंज है. इतनी रेंज के साथ बार-बार चार्जिंग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. आइए डिटेल जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 19 Jun 2026 04:43 PM (IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार तेजी से बढ़ रहा है और कंपनियां ग्राहकों को ज्यादा रेंज और बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए लगातार नए मॉडल लॉन्च कर रही हैं. इसी कड़ी में Ola Electric का सबसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 Pro+ Gen 3 काफी चर्चा में है. कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर 320 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है और इसकी टॉप स्पीड 141 किलोमीटर प्रति घंटा तक है.

Ola S1 Pro+ Gen 3 को कंपनी की नई जनरेशन की तकनीक के साथ विकसित किया गया है. इसमें ज्यादा पावरफुल मोटर और अच्छे बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले काफी बेहतर हो गई है. यही वजह है कि यह स्कूटर केवल शहर के भीतर रोजाना सफर के लिए ही नहीं, बल्कि लंबी दूरी की यात्राओं के लिए भी एक शानदार ऑप्शन बनकर उभर रहा है.

क्या है स्कूटर की खासियत?

स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत इसकी 320 किलोमीटर तक की दावा की गई रेंज है. इतनी रेंज के साथ बार-बार चार्जिंग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. खासकर उन लोगों के लिए यह फायदेमंद साबित हो सकता है जो रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं. इसके अलावा 141 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड इसे देश के सबसे तेज इलेक्ट्रिक स्कूटरों में शामिल करती है.

परफॉर्मेंस के मामले में भी Ola S1 Pro+ Gen 3 काफी दमदार नजर आता है. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर तेज एक्सीलरेशन दे सकती है, जिससे स्कूटर कुछ ही सेकंड में अच्छी स्पीड पकड़ सकता है. कंपनी ने इसमें कई राइडिंग मोड भी दिए हैं, जिनकी मदद से राइडर अपनी जरूरत के हिसाब से परफॉर्मेंस और बैटरी यूज को बैलेंस कर सकता है.

फीचर्स की बात करें तो इस स्कूटर में बड़ा टचस्क्रीन डिस्प्ले, स्मार्ट कनेक्टिविटी, नेविगेशन, ओवर-द-एयर (OTA) सॉफ्टवेयर अपडेट, क्रूज़ कंट्रोल और कई एडवांस डिजिटल फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न ब्रेकिंग सिस्टम और अन्य सेफ्टी फीचर्स भी शामिल किए गए हैं. 

कैसा है Ola इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिजाइन?

डिजाइन के मामले में Ola ने अपने स्टाइल को बरकरार रखा है, लेकिन Gen 3 मॉडल में कई तकनीकी सुधार किए गए हैं. स्कूटर का लुक मॉडर्न और प्रीमियम दिखाई देता है, जबकि इसकी एयरोडायनामिक डिजाइन बेहतर प्रदर्शन और दक्षता में मदद करती है.

ऐसे में कहा जा सकता है कि Ola S1 Pro+ Gen 3 उन ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑप्शन बन सकता है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर में लंबी रेंज, तेज स्पीड और मॉडर्न फीचर्स का कॉम्बिनेशन चाहते हैं. 320 किलोमीटर तक की रेंज और 141 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड के साथ यह मॉडल भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में नया कॉम्पिटीशन बढ़ा सकता है और प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में अपनी मजबूत पहचान बना सकता है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 19 Jun 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
Ola Electric Scooter Ola Electric Ola S1 Pro Gen 3 Ola Scooter Range
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