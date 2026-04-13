हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026TS Inter Results 2025Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोअब TVS की बढ़ीं टेंशन! Ola का 320KM रेंज वाला नया e-स्कूटर लॉन्च, जानें फीचर्स और कीमत

अब TVS की बढ़ीं टेंशन! Ola का 320KM रेंज वाला नया e-स्कूटर लॉन्च, जानें फीचर्स और कीमत

Ola ने 320Km रेंज वाला नया S1 X+ इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है. यह स्कूटर एक बार चार्ज करने पर 320Km तक चल सकता है. आइए जानें कीमत, फीचर्स और क्यों यह TVS iQube को टक्कर दे रहा है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 13 Apr 2026 05:14 PM (IST)
Preferred Sources

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में Ola Electric ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने अपना नया स्कूटर S1 X+ 5.2 kWh लॉन्च किया है, जो लंबी रेंज और नई टेक्नोलॉजी के साथ आता है. इस स्कूटर की शुरुआती कीमत 1,29,999 रखी गई है, जो एक लिमिटेड ऑफर के तहत 15 अप्रैल 2026 तक मान्य है. इस लॉन्च के बाद TVS iQube और Bajaj Chetak जैसे स्कूटर्स को कड़ी टक्कर मिलने वाली है. Ola का मकसद अब ज्यादा लोगों तक इलेक्ट्रिक स्कूटर पहुंचाना है, खासकर उन लोगों तक जो लंबी रेंज और किफायती कीमत चाहते हैं.

सबसे बड़ी खासियत

दरअसल, इस नए स्कूटर की सबसे बड़ी ताकत इसकी रेंज है. कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर 320 किलोमीटर (IDC) तक चल सकता है. यह रेंज इस कीमत में काफी ज्यादा मानी जा रही है और यही वजह है कि यह स्कूटर बाजार में चर्चा का विषय बन गया है. लंबी दूरी तय करने वाले लोगों के लिए यह एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है.

दमदार परफॉर्मेंस और एडवांस फीचर्स

Ola S1 X+ में 11 kW की मिड-ड्राइव मोटर दी गई है, जो इसे तेज और स्मूद बनाती है. इसकी टॉप स्पीड 125 किमी/घंटा तक बताई गई है, जो इसे बाकी स्कूटर्स से अलग बनाती है. सुरक्षा के लिए इसमें Brake-by-Wire टेक्नोलॉजी और फ्रंट डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. इससे ब्रेकिंग बेहतर होती है और स्कूटर को कंट्रोल करना आसान हो जाता है. यह स्कूटर परफॉर्मेंस और सेफ्टी का अच्छा बैलेंस देता है, जो रोजाना इस्तेमाल के लिए जरूरी होता है.

4680 Bharat Cell बैटरी टेक्नोलॉजी 

इस स्कूटर में Ola ने अपनी खुद की 4680 Bharat Cell बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है. यह टेक्नोलॉजी पहले महंगे स्कूटर्स में ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब इसे आम ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध कराया गया है. इससे बैटरी की लागत कम होती है और परफॉर्मेंस बेहतर मिलती है. कंपनी का कहना है कि इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा सस्ता और सुलभ बनाया जा सकेगा.

Ola का बढ़ता EV पोर्टफोलियो

बता दें कि Ola Electric लगातार अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ा रही है. कंपनी पहले से S1 Pro और S1 Pro+ जैसे प्रीमियम मॉडल बेच रही है. इसके अलावा, Ola ने मोटरसाइकिल सेगमेंट में भी कदम रखा है, जहां Roadster सीरीज के मॉडल पेश किए गए हैं. नया S1 X+ इस लाइनअप को और मजबूत बनाता है और कंपनी की पकड़ को बाजार में बढ़ाता है.

ये भी पढ़ें: Explainer: दिल्ली EV Policy 2028: पेट्रोल-डीजल वाहनों पर रोक, सिर्फ Electric का राज? जानें पूरा प्लान

Published at : 13 Apr 2026 05:14 PM (IST)
Tags :
Auto News Ola Electric Scooter TVS IQube  Electric Scoote
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
आपकी कार में हर हाल में होने चाहिए ये 10 जरूरी फीचर्स, खरीदने से पहले यहां जानें
आपकी कार में हर हाल में होने चाहिए ये 10 जरूरी फीचर्स, खरीदने से पहले यहां जानें
ऑटो
Lamborghini से Porsche तक! RCB की मालकिन के गैराज में खड़ी हैं करोड़ों की गाड़ियां, देखें कार कलेक्शन
Lamborghini से Porsche तक! RCB की मालकिन के गैराज में खड़ी हैं करोड़ों की गाड़ियां, देखें कार कलेक्शन
ऑटो
इन एक्सप्रेसवे पर गलती से भी मत ले जाना अपनी बाइक, पैदल ही आना पड़ेगा घर
इन एक्सप्रेसवे पर गलती से भी मत ले जाना अपनी बाइक, पैदल ही आना पड़ेगा घर
ऑटो
Creta और Seltos का जलवा बरकरार, बिक्री में Grand Vitara और Hyryder को छोड़ा पीछे, देखें सेल्स रिपोर्ट
Creta और Seltos का जलवा बरकरार, बिक्री में Grand Vitara और Hyryder को छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

Saharanpur में बड़ा हादसा, 5 गाड़ियों की टक्कर, कई घायल | ABP NEWS
US Iran Peace Talk Update: फिर बम बरसेंगे या बातचीत का नया रास्ता खुलेगा? | Iarael | Ceasefire |News
Sandeep Chaudhary : शांतिवार्ता फेल...Trump करने लगे जंग की तयारी? |US Iran Peace Talks | Pak
US Iran Peace Talk Update: बातचीत के बीच क्यों भागे JD Vance? बड़ा खुलासा! | Iarael | Ceasefire | US
Janhit: 21 घंटे की वार्ता फेल, क्या अब बारूद बोलेगा?| Iran US Peace Talk | Islamabad | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में SIR अलग क्यों? जस्टिस बागची ने EC से पूछे तीखे सवाल- जीत का मार्जिन 2 प्रतिशत, 15 प्रतिशत का वोट ही नहीं तो...
बंगाल में SIR अलग क्यों? जस्टिस बागची ने EC से पूछे तीखे सवाल- जीत का मार्जिन 2 प्रतिशत, 15 प्रतिशत का वोट ही नहीं तो...
विश्व
‘मुझे ट्रंप से डर नहीं...’, पोप लियो का अमेरिकी राष्ट्रपति पर पलटवार, कहा- युद्ध के खिलाफ बोलते रहेंगे
‘मुझे ट्रंप से डर नहीं...’, पोप लियो का अमेरिकी राष्ट्रपति पर पलटवार, कहा- युद्ध के खिलाफ बोलते रहेंगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest Live: नोएडा मामले पर योगी सरकार के मंत्री बोले- सरकार संवेदनशीलता के साथ विचार कर रही
नोएडा मामले पर योगी सरकार के मंत्री बोले- सरकार संवेदनशीलता के साथ विचार कर रही
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Box Office: 'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन रच सकते हैं इतिहास? 16 साल बाद जोड़ी को मिल सकती है सबसे बड़ी ओपनिंग!
'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन की जोड़ी रचेगी इतिहास? 16 साल बाद मिलेगी सबसे बड़ी ओपनिंग!
आईपीएल 2026
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
विश्व
Iran-US Talks: ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट के नाकेबंदी की धमकी क्यों दी, जिसे ईरान ने खुद कर रखा है बंद? जानें क्या है अमेरिका की चाल
ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट के नाकेबंदी की धमकी क्यों दी, जिसे ईरान ने खुद कर रखा है बंद? जानें क्या है अमेरिका की चाल
Results
Board Results 2026 Live: यूपी बोर्ड, सीबीएसई 10वीं और एमपी बोर्ड के नतीजे किस दिन आएंगे, यहां जानें पूरी जानकारी
यूपी बोर्ड, सीबीएसई 10वीं और एमपी बोर्ड के नतीजे किस दिन आएंगे, यहां जानें पूरी जानकारी
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: 'हम किसी की B टीम नहीं...', बंगाल में ओवैसी ने ममता को बीजेपी से रिश्ते की दिलाई याद; बोले- इन्हें मुसलमानों से नहीं, उनके वोटों से प्यार..
LIVE: 'हम किसी की B टीम नहीं...', बंगाल में ओवैसी ने ममता को बीजेपी से रिश्ते की दिलाई याद; बोले- इन्हें मुसलमानों से नहीं, उनके वोटों से प्यार..
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget