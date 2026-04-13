अब TVS की बढ़ीं टेंशन! Ola का 320KM रेंज वाला नया e-स्कूटर लॉन्च, जानें फीचर्स और कीमत

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में Ola Electric ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने अपना नया स्कूटर S1 X+ 5.2 kWh लॉन्च किया है, जो लंबी रेंज और नई टेक्नोलॉजी के साथ आता है. इस स्कूटर की शुरुआती कीमत 1,29,999 रखी गई है, जो एक लिमिटेड ऑफर के तहत 15 अप्रैल 2026 तक मान्य है. इस लॉन्च के बाद TVS iQube और Bajaj Chetak जैसे स्कूटर्स को कड़ी टक्कर मिलने वाली है. Ola का मकसद अब ज्यादा लोगों तक इलेक्ट्रिक स्कूटर पहुंचाना है, खासकर उन लोगों तक जो लंबी रेंज और किफायती कीमत चाहते हैं.

सबसे बड़ी खासियत

दरअसल, इस नए स्कूटर की सबसे बड़ी ताकत इसकी रेंज है. कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर 320 किलोमीटर (IDC) तक चल सकता है. यह रेंज इस कीमत में काफी ज्यादा मानी जा रही है और यही वजह है कि यह स्कूटर बाजार में चर्चा का विषय बन गया है. लंबी दूरी तय करने वाले लोगों के लिए यह एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है.

दमदार परफॉर्मेंस और एडवांस फीचर्स

Ola S1 X+ में 11 kW की मिड-ड्राइव मोटर दी गई है, जो इसे तेज और स्मूद बनाती है. इसकी टॉप स्पीड 125 किमी/घंटा तक बताई गई है, जो इसे बाकी स्कूटर्स से अलग बनाती है. सुरक्षा के लिए इसमें Brake-by-Wire टेक्नोलॉजी और फ्रंट डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. इससे ब्रेकिंग बेहतर होती है और स्कूटर को कंट्रोल करना आसान हो जाता है. यह स्कूटर परफॉर्मेंस और सेफ्टी का अच्छा बैलेंस देता है, जो रोजाना इस्तेमाल के लिए जरूरी होता है.

4680 Bharat Cell बैटरी टेक्नोलॉजी

इस स्कूटर में Ola ने अपनी खुद की 4680 Bharat Cell बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है. यह टेक्नोलॉजी पहले महंगे स्कूटर्स में ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब इसे आम ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध कराया गया है. इससे बैटरी की लागत कम होती है और परफॉर्मेंस बेहतर मिलती है. कंपनी का कहना है कि इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा सस्ता और सुलभ बनाया जा सकेगा.

Ola का बढ़ता EV पोर्टफोलियो

बता दें कि Ola Electric लगातार अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ा रही है. कंपनी पहले से S1 Pro और S1 Pro+ जैसे प्रीमियम मॉडल बेच रही है. इसके अलावा, Ola ने मोटरसाइकिल सेगमेंट में भी कदम रखा है, जहां Roadster सीरीज के मॉडल पेश किए गए हैं. नया S1 X+ इस लाइनअप को और मजबूत बनाता है और कंपनी की पकड़ को बाजार में बढ़ाता है.