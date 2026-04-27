पेट्रोल की महंगाई से हैं परेशान? इन 100cc बाइक्स से आपकी होगी बड़ी बचत, यहां जानिए कैसे

भारत में बाइक डेली अप-डाउन के लिए लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है. खासकर मिडिल क्लास और रोजाना ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए ऐसी बाइक जरूरी होती है जो सस्ती होने के साथ ही अच्छा माइलेज दे. इसके साथ ही बाइक की मेंटेनेंस भी कम हो. इसी वजह से 100cc सेगमेंट की बाइक्स सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं, क्योंकि ये पेट्रोल की बचत करने के साथ ही लंबे समय तक बिना ज्यादा खर्च के चलती हैं.

100cc बाइक्स भारत में सबसे ज्यादा चलने वाली और भरोसेमंद मानी जाती हैं. इन बाइक्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कम पेट्रोल में ज्यादा दूरी तय करती हैं, यानी इनका माइलेज बहुत अच्छा होता है. आमतौर पर ये बाइक 65 से 80 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज दे सकती हैं, जो रोज के इस्तेमाल के लिए बहुत फायदेमंद है.

TVS Radeon

पहली बाइक TVS Radeon है, जिसे मजबूत बिल्ड क्वालिटी और मेटल पार्ट्स के लिए पहचाना जाता है. इस बाइक की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 55 हजार 400 रुपये है. RTO और इंश्योरेंस चार्जेस मिलाकर इस गाड़ी की ऑन-रोड कीमत 64 हजार 323 रुपये हो जाती है. कम रनिंग कॉस्ट के चलते ही इस बाइक को खूब पसंद किया जाता है.

Hero Splendor Plus

दूसरी बाइक Hero Splendor Plus है. इस बाइक के माइलेज की बात की जाए तो यह 70 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज देती है. बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 76 हजार 177 रुपये है. इसमें RTO और इंश्योरेंस चार्जेस जोड़ने के बाद बाइक की ऑन-रोड कीमत 90 हजार 873 रुपये हो जाती है.

Hero HF Deluxe

लिस्ट में अगली बाइक हीरो एचएफ डीलक्स है. इस बाइक की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 58 हजार 877 रुपये है. RTO और इंश्योरेंस चार्जेस के बाद आपको इसकी ऑन-रोड कीमत 69 हजार 825 रुपये पड़ जाएगी. यह बाइक 70 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है.

Bajaj Platina

इसके साथ ही अगला नाम बजाज प्लेटिना का है, जिसका रियल-वर्ल्ड माइलेज 72 किलोमीटर प्रति लीटर है. इसकी ऑन-रोड कीमत 85 हजार रुपये के करीब है. इन बाइक्स की बड़ी खासियत इनकी मेंटेनेंस लागत है, जो बहुत कम होती है.

इनके इंजन साधारण और मजबूत होते हैं, जिससे खराबी कम आती है और अगर कोई दिक्कत हो भी जाए तो आसानी से ठीक हो जाती है. इनके स्पेयर पार्ट्स भी सस्ते और आसानी से मौजूद होते हैं, इसलिए लंबे समय तक इन्हें चलाना किफायती रहता है. बाइक्स का डिजाइन भी आसान और आरामदायक है, जिससे इन्हें चलाना आसान रहता है.

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