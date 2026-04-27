हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापुणे स्टेशन पर डिरेल हुई वंदे भारत ट्रेन, बाल-बाल बचे यात्री, जानिए कैसे हुआ हादसा

पुणे स्टेशन पर डिरेल हुई वंदे भारत ट्रेन, बाल-बाल बचे यात्री, जानिए कैसे हुआ हादसा

By : सूरज ओझा | Updated at : 27 Apr 2026 08:27 PM (IST)
Preferred Sources

वंदे भारत एक्सप्रेस (22225 CSMT-सोलापुर) सोमवार शाम पुणे स्टेशन के पास डिरेल हो गई. ट्रेन का चौथा कोच प्लेटफॉर्म में प्रवेश करते समय डायमंड क्रॉसिंग पर पटरी से उतर गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं.

कैसे हुआ हादसा
यह घटना शाम करीब 7:30 बजे हुई, जब ट्रेन Pune स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर रही थी. इसी दौरान चौथे कोच की एक ट्रॉली डायमंड क्रॉसिंग पर पटरी से उतर गई. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस हादसे में किसी भी यात्री के घायल होने की खबर नहीं है. सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं.

यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था
यात्रियों की सुविधा के लिए उन्हें दूसरी ट्रेन (रैक) में शिफ्ट करने की योजना बनाई गई है, ताकि उनकी यात्रा बिना ज्यादा देरी के पूरी हो सके. बताया गया है कि यह डायमंड क्रॉसिंग भारतीय रेलवे के तहत पुणे स्टेशन के यार्ड रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जहां ट्रैक अपग्रेड का काम पहले से योजनाबद्ध है.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 27 Apr 2026 08:27 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पुणे स्टेशन पर डिरेल हुई वंदे भारत ट्रेन, बाल-बाल बचे यात्री, जानिए कैसे हुआ हादसा
पुणे स्टेशन पर डिरेल हुई वंदे भारत ट्रेन, बाल-बाल बचे यात्री, जानिए कैसे हुआ हादसा
इंडिया
रोजगार के साथ बड़ा निवेश भी, न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड डील साइन कर भारत को क्या-क्या होगा फायदा? समझें
रोजगार के साथ बड़ा निवेश भी, न्यूजीलैंड के साथ FTA साइन कर भारत को क्या होगा फायदा? समझें
इंडिया
कलमा पढ़ने से लेकर नमाज और हज तक... इस्लाम के 5 अरकान पूरे करने में महिलाओं को कितनी छूट?
कलमा पढ़ने से लेकर नमाज और हज तक... इस्लाम के 5 अरकान पूरे करने में महिलाओं को कितनी छूट?
इंडिया
लिव-इन का टूटना 'रेप' नहीं, 15 साल चले रिश्ते के बाद दर्ज आपराधिक केस को सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना
लिव-इन का टूटना 'रेप' नहीं, 15 साल चले रिश्ते के बाद दर्ज आपराधिक केस को सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना
Advertisement

वीडियोज

Breaking News: एक तरफ प्रचार, दुसरी तरफ हमला...TMC बना निशाना! | West Bengal Election | Voilence
West Bengal Election 2026: बंगाल में Modi-Yogi-Shah का Road Show | Mamata Banerjee | TMC | BJP
Trump News: ट्रंप को मारने आए शख्स Cole Tomas Allen का सच जानकर उड़ जाएंगे होश! | Secret Service
Kejriwal vs Justice Swarna Kanta: केजरीवाल का खुला विद्रोह, सत्याग्रह का ऐलान! | Delhi High Court
Delhi Politcs : Arvind Kejriwal ने सत्याग्रह का किया ऐलान | Justice Swarana Kanta | Raghav Chadha
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
नीतीश कुमार के बेटे निशांत की बिहार यात्रा पर BJP का बड़ा बयान, 'अपनी विरासत को...'
नीतीश कुमार के बेटे निशांत की बिहार यात्रा पर BJP का बड़ा बयान, 'अपनी विरासत को...'
विश्व
सैनिकों की मौत के बाद तिलमिलाया पाकिस्तान, अफगानिस्तान पर ड्रोन से किया अटैक, बॉर्डर पर बिगड़े हालात
सैनिकों की मौत के बाद तिलमिलाया पाकिस्तान, अफगानिस्तान पर ड्रोन से किया अटैक, बॉर्डर पर बिगड़े हालात
आईपीएल 2026
कौन हैं साहिल परख? कुछ दिन पहले मौत को दी मात! अब RCB के खिलाफ IPL में डेब्यू का मिला मौका
कौन हैं साहिल परख? कुछ दिन पहले मौत को दी मात! अब RCB के खिलाफ IPL में डेब्यू का मिला मौका
बॉलीवुड
Vinod Khanna Death Anniversary: एक्टिंग में सुपर और स्पोर्ट्स में थे जबरदस्त, क्यों करियर के पीक पर सब छोड़ बन गए थे 'संन्यासी'?
विनोद खन्ना डेथ एनिवर्सरी: एक्टिंग में सुपर और स्पोर्ट्स में थे जबरदस्त, क्यों करियर के पीक पर सब छोड़ बन गए थे 'संन्यासी'?
इंडिया
फिर बढ़ी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें, भ्रष्टाचार से जुड़े दो मामलों में CBI करेगी जांच
फिर बढ़ी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें, भ्रष्टाचार से जुड़े दो मामलों में CBI करेगी जांच
विश्व
Explained: लड़की के प्यार में सीमा लांघते रोबोट! कमर पकड़ी, कसकर गले लगाया, क्या मशीनों को होने लगी सेक्स की चाहत?
लड़की के प्यार में सीमा लांघते रोबोट! कमर पकड़ी, कसकर गले लगाया, मशीनों को हो रही सेक्स की चाहत?
ट्रेंडिंग
भेष बदला, मंसूबे नहीं! साधु बनकर नफरत फैलाने वाला सत्यनिष्ठ निकला सनीउर रहमान, यूजर्स भी रह गए हैरान
भेष बदला, मंसूबे नहीं! साधु बनकर नफरत फैलाने वाला सत्यनिष्ठ निकला सनीउर रहमान, यूजर्स भी रह गए हैरान
शिक्षा
RPSC: कब और कैसे शुरू हुआ था RPSC? कौन थे पहले अध्यक्ष, जानिए रोचक इतिहास
कब और कैसे शुरू हुआ था RPSC? कौन थे पहले अध्यक्ष, जानिए रोचक इतिहास
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Embed widget