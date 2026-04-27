पुणे स्टेशन पर डिरेल हुई वंदे भारत ट्रेन, बाल-बाल बचे यात्री, जानिए कैसे हुआ हादसा

वंदे भारत एक्सप्रेस (22225 CSMT-सोलापुर) सोमवार शाम पुणे स्टेशन के पास डिरेल हो गई. ट्रेन का चौथा कोच प्लेटफॉर्म में प्रवेश करते समय डायमंड क्रॉसिंग पर पटरी से उतर गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं.



कैसे हुआ हादसा

यह घटना शाम करीब 7:30 बजे हुई, जब ट्रेन Pune स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर रही थी. इसी दौरान चौथे कोच की एक ट्रॉली डायमंड क्रॉसिंग पर पटरी से उतर गई. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस हादसे में किसी भी यात्री के घायल होने की खबर नहीं है. सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं.



यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था

यात्रियों की सुविधा के लिए उन्हें दूसरी ट्रेन (रैक) में शिफ्ट करने की योजना बनाई गई है, ताकि उनकी यात्रा बिना ज्यादा देरी के पूरी हो सके. बताया गया है कि यह डायमंड क्रॉसिंग भारतीय रेलवे के तहत पुणे स्टेशन के यार्ड रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जहां ट्रैक अपग्रेड का काम पहले से योजनाबद्ध है.