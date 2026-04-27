मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लेती है ये कार, बेहद खास है BMW M440i Convertible

दिल्ली जैसी जगहों में जहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, वहां कन्वर्टिबल कार चलाना पहली नजर में सही ऑप्शन तो नहीं लगता. लेकिन कुछ मॉडर्न कारें ऐसी होती हैं जो हर मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं. ऐसी ही एक कार BMW M440i Convertible है, जो स्टाइल, परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकलिटी का शानदार कॉम्बिनेशन है.

BMW M440i Convertible की सबसे खास बात इसकी रूफ है. सिर्फ एक बटन दबाने पर यह कार 18 सेकंड में ओपन रूफ से कूपे में बदल जाती है. इसका मतलब यह है कि दिल्ली की तेज गर्मी या खराब मौसम में आप इसे आराम से बंद रूफ के साथ चला सकते हैं और तब यह लगभग एक नॉर्मल कूपे कार जितनी ही शांत और आरामदायक महसूस होती है. वहीं जब मौसम अच्छा हो तो आप इसकी रूफ खोलकर खुले आसमान के नीचे ड्राइव का मजा ले सकते है, जिसका एक्सपीरियंस किसी पैनोरमिक सनरूफ से भी बेहतर होता है.

पूरी तरह फैमिली कार नहीं

यह कार पुरानी BMW Z4 से ज्यादा प्रैक्टिकल और आरामदायक है. इसमें पीछे सीट्स भी दी गई हैं, जहां छोटे सफर के लिए ठीक-ठाक जगह मिल जाती है. हालांकि, इसमें सामान रखने की जगह यानी लगेज स्पेस काफी कम है, इसलिए इसे पूरी तरह फैमिली कार नहीं कहा जा सकता.

असल में इस तरह की कार लोग प्रैक्टिकलिटी के लिए नहीं, बल्कि इसके लुक और परफॉर्मेंस के लिए खरीदते हैं. इसका डिजाइन बहुत अट्रैक्टिव है. खासतौर पर इसका फ्रंट लुक काफी स्पोर्टी और दमदार है, जो BMW M340i की याद दिलाता है. रूफ खुली होने पर इसका लुक और भी शानदार हो जाता है, जिससे यह सड़क पर अलग ही नजर आती है.

कैसी है परफॉर्मेंस और ड्राइविंग एक्सपीरियंस?

परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 6-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 374 हॉर्सपावर और 500Nm टॉर्क पैदा करता है. यानी यह कार बहुत तेज और रोमांचक ड्राइविंग फील देती है. इसकी आवाज भी काफी दमदार है और जब छत खुली होती है तो एग्जॉस्ट की आवाज और भी ज्यादा सुनाई देती है, जिससे ड्राइव और मजेदार बन जाती है.

इसमें ऑल-व्हील ड्राइव और एडैप्टिव सस्पेंशन जैसी सुविधाएं दी गई हैं, जिससे कार को सड़क पर अच्छी पकड़ मिलती है और इसे चलाना ज्यादा मुश्किल नहीं लगता. हैरानी की बात यह है कि इसकी राइड क्वालिटी BMW Z4 से भी ज्यादा आरामदायक है और भारतीय सड़कों के हिसाब से इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस भी ठीक है, जिससे खराब रास्तों पर भी ज्यादा परेशानी नहीं होती.

यह भी पढ़ें:-

पेट्रोल की महंगाई से हैं परेशान? इन 100cc बाइक्स से आपकी होगी बड़ी बचत, यहां जानिए कैसे