Ignis की जगह अब भारत में ये शानदार गाड़ी ला रही Maruti, अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ की जाएगी पेश

आजकल भारत में कार खरीदने वालों की पसंद तेजी से बदल रही है. पहले लोग नॉर्मल हैचबैक कार लेते थे, लेकिन अब ज्यादातर लोग SUV जैसी दिखने वाली, ऊंची और मजबूत कारों को पसंद कर रहे हैं. इसी बदलते ट्रेंड को देखते हुए Maruti Suzuki एक नई माइक्रो SUV Hustler को भारत में लाने का प्लान बना सकती है, जो आगे चलकर Maruti Suzuki Ignis की जगह ले सकती है.

Maruti Ignis को साल 2017 में एक अलग और स्टाइलिश हैचबैक के तौर पर लॉन्च किया गया था, लेकिन यह कभी भी ज्यादा पॉपुलर नहीं बन पाई. यह कार सिर्फ कुछ खास लोगों को ही पसंद आई. यही वजह है कि इसकी बिक्री लंबे समय से कमजोर रही और अब कंपनी इसे बंद करने पर विचार कर रही है.

कैसा है गाड़ी का डिजाइन और इंजन?

वहीं दूसरी ओर Maruti Hustler को Ignis का बेहतर ऑप्शन माना जा रहा है. Hustler का डिजाइन काफी अलग और अट्रैक्टिव है. यह एक बॉक्सी डिजाइन वाली छोटी कार है, जो SUV की तरह दिखती है. इसका लुक युवाओं और शहर में चलाने वालों को खास पसंद आ सकता है.

इस कार में छोटा लेकिन किफायती इंजन मिलता है, जो शहर में रोजाना के इस्तेमाल के लिए काफी है. इसके साथ ही टर्बो इंजन का ऑप्शन भी हो सकता है, जिससे थोड़ी ज्यादा पावर मिलती है. इसके अलावा इसमें CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं, जो इस सेगमेंट में इसे और खास बना देते हैं.

रनिंग कॉस्ट भी होगा किफायती

Hustler को खास तौर पर शहर के यूज के हिसाब से डिजाइन किया गया है, इसलिए इसका माइलेज भी अच्छा माना जा रहा है. इसका मतलब है कि यह कार चलाने में सस्ती और किफायती हो सकती है. इसके साथ ही इसका छोटा साइज ट्रैफिक और पार्किंग में काफी मददगार होगा.

Ignis पहले से ही थोड़ी SUV जैसी थी, लेकिन अब मार्केट में Tata Punch जैसी माइक्रो SUV के आने के बाद कॉम्पिटीशन बढ़ गया है. ऐसे में Hustler एक ज्यादा मॉडर्न, फीचर-लोडेड और SUV जैसा ऑप्शन बनकर आ सकती है. कंपनी भी अब उसी दिशा में ध्यान दे रही है, जहां ग्राहकों की मांग ज्यादा है.

आसान शब्दों में कहें तो Hustler एक छोटी लेकिन स्मार्ट और स्टाइलिश माइक्रो SUV हो सकती है, जो खासकर शहर के लोगों के लिए बनाई जाएगी. बेहतर डिजाइन, अच्छा माइलेज और नए फीचर्स के चलते यह Ignis से ज्यादा अच्छा विकल्प बन सकती है.

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