हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026TS Inter Results 2025Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोExplainer: दिल्ली EV Policy 2028: पेट्रोल-डीजल वाहनों पर रोक, सिर्फ Electric का राज? जानें पूरा प्लान

Explainer: दिल्ली EV Policy 2028: पेट्रोल-डीजल वाहनों पर रोक, सिर्फ Electric का राज? जानें पूरा प्लान

Delhi EV Policy: दिल्ली में आने वाले सालों में पेट्रोल और डीजल वाहनों की रफ्तार पर लगाम लग सकती है. नई EV पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर आकर्षक सब्सिडी दी जाएगी, आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 13 Apr 2026 08:33 AM (IST)
Preferred Sources

Delhi EV Policy 2026:  दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी लाने जा रही है. इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है कि शहर में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों को धीरे-धीरे कम किया जाए और उनकी जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाए. दिल्ली सरकार चाहती है कि आने वाले समय में राजधानी पूरी तरह से साफ और प्रदूषण मुक्त बने.

नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इसे जनता की राय के लिए 30 दिनों के लिए जारी किया गया है. अगर यह पॉलिसी लागू होती है, तो दिल्ली में गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण काफी हद तक कम हो सकता है. सरकार का मानना है कि शहर में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वाहन ही हैं, इसलिए इस दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है. आइए विस्तार से जानते हैं.

2027 और 2028 से क्या-क्या होगा बंद?

इस नई पॉलिसी में पेट्रोल, डीजल और CNG वाहनों को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं. सबसे बड़ा बदलाव यह है कि साल 2027 से दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले थ्री-व्हीलर यानी ऑटो या टेंपो का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा. इसका मतलब है कि 2027 के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ही नए रजिस्ट्रेशन के लिए मान्य होंगे. इसके बाद साल 2028 से दोपहिया वाहनों पर भी बड़ा असर पड़ेगा. 2028 से पेट्रोल और डीजल से चलने वाली नई बाइक और स्कूटर का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा. यानी अगर यह नियम लागू होता है, तो लोगों को नई बाइक खरीदते समय सिर्फ इलेक्ट्रिक विकल्प ही चुनना होगा. इससे धीरे-धीरे सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ेगी.

सरकारी गाड़ियां और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बदलाव

सरकार ने इस पॉलिसी में खुद से शुरुआत करने का फैसला किया है. अब सरकारी विभागों में कोई भी नई पेट्रोल या डीजल गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी. धीरे-धीरे सभी सरकारी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा. इससे एक अच्छा उदाहरण भी सेट होगा और बाकी लोग भी EV अपनाने के लिए इंस्पायर्ड होंगे. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बदलाव किया जाएगा. बसों और अन्य सार्वजनिक वाहनों को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा. इसके अलावा स्कूलों को भी इस दिशा में कदम उठाने के लिए कहा गया है. नई पॉलिसी के अनुसार, साल 2030 तक स्कूलों की कम से कम 30% बसें इलेक्ट्रिक होनी चाहिए.

EV खरीदने पर मिलेगी भारी सब्सिडी

लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए इंस्पायर्ड करने के लिए सरकार ने कई तरह की सब्सिडी देने की योजना बनाई है. अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक खरीदते हैं जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपये तक है, तो पहले साल में आपको 30,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है. यह सब्सिडी तीन साल तक अलग-अलग तरीके से दी जाएगी. इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए भी फायदा है. पहली 10,000 इलेक्ट्रिक कारों पर 50,000 रुपये की सीधी सब्सिडी दी जाएगी. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति 30 लाख रुपये तक की हाइब्रिड कार खरीदता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन शुल्क में पूरी छूट मिल सकती है.

दिल्ली को EV हब बनाने की तैयारी

इस पूरी पॉलिसी का मकसद सिर्फ प्रदूषण कम करना ही नहीं है, बल्कि दिल्ली को देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल हब बनाना भी है. सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं, जिससे हवा साफ हो और लोगों की सेहत भी बेहतर रहे. अगर यह पॉलिसी लागू होती है, तो आने वाले कुछ सालों में दिल्ली की सड़कों पर पेट्रोल-डीजल की गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादा दिखेंगे. इससे न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि लोगों का खर्च भी कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मेंटेनेंस और चलाने का खर्च कम होता है.

यह भी पढ़ेंः भारत में बदला ट्रेंड! CNG कारों की डिमांड हाई, EV की रफ्तार तेज, जानें पेट्रोल-डीजल का हाल

Published at : 13 Apr 2026 08:33 AM (IST)
Tags :
Delhi EV Policy Ban On Petrol Bikes By 2028 Electric Vehicle Regulations Delhi EV Subsidies
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Explainer: दिल्ली EV Policy 2028: पेट्रोल-डीजल वाहनों पर रोक, सिर्फ Electric का राज? जानें पूरा प्लान
दिल्ली EV Policy 2028: पेट्रोल-डीजल वाहनों पर रोक, सिर्फ Electric का राज? जानें पूरा प्लान
ऑटो
Creta और Seltos का जलवा बरकरार, बिक्री में Grand Vitara और Hyryder को छोड़ा पीछे, देखें सेल्स रिपोर्ट
Creta और Seltos का जलवा बरकरार, बिक्री में Grand Vitara और Hyryder को छोड़ा पीछे
ऑटो
Tata Sierra EV: क्या रेंज में सबको पीछे छोड़ेगी Sierra EV? लॉन्च से पहले जानें पूरी डिटेल
Tata Sierra EV: क्या रेंज में सबको पीछे छोड़ेगी Sierra EV? लॉन्च से पहले जानें पूरी डिटेल
ऑटो
TVS Sport ES से लेकर Bajaj Platina 100 तक, ये हैं देश की सबसे सस्ती Bikes, कीमत बस इतनी
TVS Sport ES से लेकर Bajaj Platina 100 तक, ये हैं देश की सबसे सस्ती Bikes, कीमत बस इतनी
Advertisement

वीडियोज

Saharanpur में बड़ा हादसा, 5 गाड़ियों की टक्कर, कई घायल | ABP NEWS
US Iran Peace Talk Update: फिर बम बरसेंगे या बातचीत का नया रास्ता खुलेगा? | Iarael | Ceasefire |News
Sandeep Chaudhary : शांतिवार्ता फेल...Trump करने लगे जंग की तयारी? |US Iran Peace Talks | Pak
US Iran Peace Talk Update: बातचीत के बीच क्यों भागे JD Vance? बड़ा खुलासा! | Iarael | Ceasefire | US
Janhit: 21 घंटे की वार्ता फेल, क्या अब बारूद बोलेगा?| Iran US Peace Talk | Islamabad | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Iran Talks: 'PAK में बातचीत के दौरान जेडी वेंस को आया था नेतन्याहू का फोन...' अराघची ने बताई इस्लामाबाद टॉक फेल होने की इनसाइड स्टोरी
'PAK में बातचीत के दौरान जेडी वेंस को आया था नेतन्याहू का फोन...' अराघची ने बताई इस्लामाबाद टॉक फेल होने की इनसाइड स्टोरी
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्लीवालों का जीना दुश्वार करेगी चिलचिलाती धूप और गर्मी! जानें आज के मौसम का अपडेट
दिल्लीवालों का जीना दुश्वार करेगी चिलचिलाती धूप और गर्मी! जानें आज के मौसम का अपडेट
बॉलीवुड
Asha Bhosle Death News: 'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
विश्व
पाकिस्तान में बातचीत फेल होने के बाद ट्रंप का तुगलकी फरमान, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करेगा अमेरिका
पाकिस्तान में बातचीत फेल होने के बाद ट्रंप का तुगलकी फरमान, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करेगा अमेरिका
आईपीएल 2026
बटलर ने पहले 37 गेंदों में 60 रन ठोका और फिर ये क्या कह दिया- 'मैं 15 साल से खेल रहा हूं मगर...'
बटलर ने पहले 37 गेंदों में 60 रन ठोका और फिर ये क्या कह दिया- 'मैं 15 साल से खेल रहा हूं मगर...'
विश्व
US Iran Peace Talks In Pakistan Live: ट्रंप ने किया होर्मुज में नाकेबंदी का ऐलान, गालिबाफ ने याद दिलाई तेल की कीमतों वाली ईरान की पुरानी चेतावनी
Live: ट्रंप ने किया होर्मुज में नाकेबंदी का ऐलान, गालिबाफ ने याद दिलाई तेल की कीमतों वाली ईरान की पुरानी चेतावनी
हेल्थ
कमर दर्द के साथ दिखें ये बदलाव तो तुरंत कराएं जांच, हो सकती है किडनी फेल
कमर दर्द के साथ दिखें ये बदलाव तो तुरंत कराएं जांच, हो सकती है किडनी फेल
टेक्नोलॉजी
AI चैटबॉट्स से अपनी प्राइवेसी कैसे रखें सुरक्षित? ये सेटिंग्स ऑन नहीं कीं तो खतरे में है आपकी पर्सनल डिटेल्स
AI चैटबॉट्स से अपनी प्राइवेसी कैसे रखें सुरक्षित? ये सेटिंग्स ऑन नहीं कीं तो खतरे में है आपकी पर्सनल डिटेल्स
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget