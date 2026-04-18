आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ चलने का साधन नहीं रहे, बल्कि स्मार्ट फीचर्स के साथ आते हैं. टचस्क्रीन डिस्प्ले अब स्कूटर में भी मिलने लगी है, जिससे आप मैप, कॉल और म्यूजिक को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं. अगर आप एक स्टाइलिश और स्मार्ट स्कूटर लेना चाहते हैं, तो बाजार में कई अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं. इन स्कूटर्स में अच्छे फीचर्स के साथ लंबी रेंज भी मिलती है, जिससे डेली यूज करना आसान हो जाता है.

Simple One

Simple One एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो अपनी लंबी रेंज के लिए जाना जाता है. इसमें 7 इंच की टचस्क्रीन मिलती है, जिसमें गूगल मैप्स, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं. यह स्कूटर स्मार्टवॉच से भी कनेक्ट हो सकता है और चोरी होने पर अलर्ट भेजता है. इसकी शुरुआती कीमत 1.69 लाख रुपये है. यह दो बैटरी ऑप्शन में आता है और एक बार चार्ज करने पर करीब 265 किमी तक चल सकता है, जो इसे सबसे खास बनाता है.

Ather 450X

Ather 450X अपने शानदार डिजाइन और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है. इसमें 7 इंच का टचस्क्रीन दिया गया है, जिसे मोबाइल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें गूगल मैप्स, कॉल-म्यूजिक कंट्रोल और एलेक्सा सपोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसकी कीमत 1.46 लाख रुपये से शुरू होती है और यह एक बार चार्ज करने पर लगभग 161 किमी तक चलता है. यह स्कूटर उन लोगों के लिए अच्छा है जो प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं.

Ola S1 Pro Gen 3

Ola S1 Pro Gen 3 एक ऐसा स्कूटर है जो कम कीमत में ज्यादा फीचर्स देता है. इसकी शुरुआती कीमत 1.02 लाख रुपये है, जो इसे काफी किफायती बनाती है. इसमें 7 इंच का टचस्क्रीन दिया गया है, जो नए सॉफ्टवेयर पर चलता है. इसमें मैप्स, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल की सुविधा मिलती है. यह स्कूटर एक बार चार्ज करने पर करीब 242 किमी की रेंज देता है, जो इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए बेहतर बनाता है.

TVS iQube ST और Ather Rizta

TVS iQube ST एक भरोसेमंद इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसमें 7 इंच का टचस्क्रीन दिया गया है. इसमें मैप और कॉल-म्यूजिक कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. यह दो बैटरी ऑप्शन के साथ आता है और इसका बड़ा मॉडल 212 किमी तक चलता है. इसकी कीमत 1.71 लाख रुपये है. वहीं Ather Rizta की कीमत 1.30 लाख रुपये है और इसमें भी 7 इंच का स्मार्ट डिस्प्ले मिलता है. यह स्कूटर एक बार चार्ज करने पर करीब 159 किमी तक चलता है और परिवार के लिए अच्छा विकल्प है.

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