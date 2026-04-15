एक झटके में 11 मॉडल बंद करने जा रही Nissan, ग्राहकों पर क्या होगा असर? जानिए पूरी डिटेल

जापानी कार कंपनी Nissan ने अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर दी है. कंपनी ने कन्फर्म किया है कि वह अपनी ग्लोबल लाइनअप से 11 मॉडल्स को बंद करने जा रही है. यह फैसला कंपनी अपने बिजनेस को बेहतर बनाने और खर्च कम करने के लिए ले रही है. इस बदलाव के बाद Nissan के कुल मॉडल्स की संख्या 56 से घटकर 45 रह जाएगी. ये जानकारी उस समय सामने आई जब कंपनी ने Juke EV और नई X-Trail को दुनिया के सामने पेश किया. कंपनी अब अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा फोकस और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाना चाहती है.

कम बिक्री वाले मॉडल्स हटाने की तैयारी

Nissan के CEO इवान एस्पिनोसा ने बताया कि कंपनी उन मॉडल्स को बंद करेगी जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं. उनका कहना है कि इस कदम से कंपनी अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल कर पाएगी और भविष्य में बेहतर प्रोडक्ट्स ला सकेगी. कंपनी अब कम लेकिन बेहतर मॉडल्स पर ध्यान देगी. साथ ही हर मॉडल में ज्यादा इंजन और फीचर्स के विकल्प देने की भी योजना है. Nissan अपनी रणनीति को इस तरह बदल रही है ताकि वह फिर से मुनाफे में आ सके और बाजार में मजबूत पकड़ बना सके.

अब चार कैटेगरी में बिकेंगी Nissan की कारें

Nissan ने अपनी कारों को चार अलग-अलग कैटेगरी में बांटने का फैसला किया है. इससे ग्राहकों को समझने में आसानी होगी कि कौन सी कार किस जरूरत के लिए है. इन कैटेगरी में Heartbeat, Core, Growth और Partner मॉडल्स शामिल होंगे. Heartbeat में Leaf EV और Patrol जैसी खास गाड़ियां रहेंगी. Core कैटेगरी में X-Trail और Qashqai जैसे मुख्य मॉडल्स आएंगे. Growth कैटेगरी में Elgrand और Sakura जैसे मॉडल्स शामिल होंगे, जबकि Partner कैटेगरी में Micra और Frontier जैसे मॉडल्स रखे जाएंगे. इस तरीके से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से पेश करना चाहती है.

प्रीमियम और नए मॉडल्स पर रहेगा फोकस

Nissan आने वाले समय में अपने नए और प्रीमियम मॉडल्स पर ज्यादा ध्यान देगी. कंपनी Skyline, X-Trail Hybrid, Juke EV और X-Terra जैसे नए मॉडल्स पर काम कर रही है. इसके अलावा Infiniti ब्रांड के तहत भी नए प्रीमियम मॉडल्स लाए जाएंगे. कंपनी ने बताया कि आने वाले समय में नई हाइब्रिड SUV, पावरफुल सेडान और बड़ी SUVs लॉन्च की जाएंगी. इससे Nissan की ब्रांड वैल्यू और मजबूत होने की उम्मीद है.

भारत में क्या होगा असर?

भारत में फिलहाल Nissan के पास सिर्फ दो मॉडल्स हैं, Magnite SUV और Triber MPV. ऐसे में इन 11 मॉडल्स के बंद होने का सीधा असर भारतीय बाजार पर ज्यादा नहीं पड़ेगा. हालांकि, कंपनी भविष्य में भारत में नए मॉडल्स लाने की योजना बना रही है. इसलिए अगर आप Nissan की कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आने वाले समय में और बेहतर विकल्प देखने को मिल सकते हैं.

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