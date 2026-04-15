हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोएक झटके में 11 मॉडल बंद करने जा रही Nissan, ग्राहकों पर क्या होगा असर? जानिए पूरी डिटेल

एक झटके में 11 मॉडल बंद करने जा रही Nissan, ग्राहकों पर क्या होगा असर? जानिए पूरी डिटेल

Nissan 11 Models Discontinue: निसान ने अपनी ग्लोबल लाइनअप से 11 मॉडल बंद करने का फैसला किया है. आइए जानें इसका असर क्या होगा और भारत में कौन सी कारें मिलेंगी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 15 Apr 2026 03:40 PM (IST)
Preferred Sources

जापानी कार कंपनी Nissan ने अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर दी है. कंपनी ने कन्फर्म किया है कि वह अपनी ग्लोबल लाइनअप से 11 मॉडल्स को बंद करने जा रही है. यह फैसला कंपनी अपने बिजनेस को बेहतर बनाने और खर्च कम करने के लिए ले रही है. इस बदलाव के बाद Nissan के कुल मॉडल्स की संख्या 56 से घटकर 45 रह जाएगी. ये जानकारी उस समय सामने आई जब कंपनी ने Juke EV और नई X-Trail को दुनिया के सामने पेश किया. कंपनी अब अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा फोकस और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाना चाहती है.

कम बिक्री वाले मॉडल्स हटाने की तैयारी

Nissan के CEO इवान एस्पिनोसा ने बताया कि कंपनी उन मॉडल्स को बंद करेगी जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं. उनका कहना है कि इस कदम से कंपनी अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल कर पाएगी और भविष्य में बेहतर प्रोडक्ट्स ला सकेगी. कंपनी अब कम लेकिन बेहतर मॉडल्स पर ध्यान देगी. साथ ही हर मॉडल में ज्यादा इंजन और फीचर्स के विकल्प देने की भी योजना है. Nissan अपनी रणनीति को इस तरह बदल रही है ताकि वह फिर से मुनाफे में आ सके और बाजार में मजबूत पकड़ बना सके.

अब चार कैटेगरी में बिकेंगी Nissan की कारें

Nissan ने अपनी कारों को चार अलग-अलग कैटेगरी में बांटने का फैसला किया है. इससे ग्राहकों को समझने में आसानी होगी कि कौन सी कार किस जरूरत के लिए है. इन कैटेगरी में Heartbeat, Core, Growth और Partner मॉडल्स शामिल होंगे. Heartbeat में Leaf EV और Patrol जैसी खास गाड़ियां रहेंगी. Core कैटेगरी में X-Trail और Qashqai जैसे मुख्य मॉडल्स आएंगे. Growth कैटेगरी में Elgrand और Sakura जैसे मॉडल्स शामिल होंगे, जबकि Partner कैटेगरी में Micra और Frontier जैसे मॉडल्स रखे जाएंगे. इस तरीके से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से पेश करना चाहती है.

प्रीमियम और नए मॉडल्स पर रहेगा फोकस

Nissan आने वाले समय में अपने नए और प्रीमियम मॉडल्स पर ज्यादा ध्यान देगी. कंपनी Skyline, X-Trail Hybrid, Juke EV और X-Terra जैसे नए मॉडल्स पर काम कर रही है. इसके अलावा Infiniti ब्रांड के तहत भी नए प्रीमियम मॉडल्स लाए जाएंगे. कंपनी ने बताया कि आने वाले समय में नई हाइब्रिड SUV, पावरफुल सेडान और बड़ी SUVs लॉन्च की जाएंगी. इससे Nissan की ब्रांड वैल्यू और मजबूत होने की उम्मीद है.

भारत में क्या होगा असर?

भारत में फिलहाल Nissan के पास सिर्फ दो मॉडल्स हैं, Magnite SUV और Triber MPV. ऐसे में इन 11 मॉडल्स के बंद होने का सीधा असर भारतीय बाजार पर ज्यादा नहीं पड़ेगा. हालांकि, कंपनी भविष्य में भारत में नए मॉडल्स लाने की योजना बना रही है. इसलिए अगर आप Nissan की कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आने वाले समय में और बेहतर विकल्प देखने को मिल सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Bajaj Dominar का नया अवतार लॉन्च! 350cc इंजन के साथ 40,000 रुपये सस्ती हुई बाइक

Published at : 15 Apr 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
Nissan Auto News Nissan India Nissan Models Axed
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
एक झटके में 11 मॉडल बंद करने जा रही Nissan, ग्राहकों पर क्या होगा असर? जानिए पूरी डिटेल
एक झटके में 11 मॉडल बंद करने जा रही Nissan, ग्राहकों पर क्या होगा असर? जानिए पूरी डिटेल
ऑटो
517 KM रेंज और स्पेस ही स्पेस, कैसी है Vinfast की 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार? जानिए कीमत और फीचर्स
517 KM रेंज और स्पेस ही स्पेस, कैसी है Vinfast की 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार? जानिए कीमत
ऑटो
CAFE-III का असर! क्या महंगी होंगी पेट्रोल-डीजल कारें? जानें क्यों कही जा रही ये बात
CAFE-III का असर! क्या महंगी होंगी पेट्रोल-डीजल कारें? जानें क्यों कही जा रही ये बात
ऑटो
FY26 Auto Sales Report: FY26 में ऑटो इंडस्ट्री ने बनाया नया रिकॉर्ड, बिक्री पहुंची 28 मिलियन के पार
FY26 Auto Sales Report: FY26 में ऑटो इंडस्ट्री ने बनाया नया रिकॉर्ड, बिक्री पहुंची 28 मिलियन के पार
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान पर अमेरिका की ये बात सुनकर आग उगलने लगा ड्रैगन, बोला- 'सरासर झूठ, हम देंगे करारा जवाब...'
ईरान पर अमेरिका की ये बात सुनकर आग उगलने लगा ड्रैगन, बोला- 'सरासर झूठ, हम देंगे करारा जवाब...'
आईपीएल 2026
RCB vs LSG: आज बेंगलुरु और लखनऊ का मैच, किसकी होगी जीत? मैच से पहले यहां मिलेगा जवाब
आज बेंगलुरु और लखनऊ का मैच, किसकी होगी जीत? मैच से पहले यहां मिलेगा जवाब
बिहार
सम्राट के पीछे 3 बड़े नेताओ का हाथ! बेटे के मुख्यमंत्री बनने पर क्या बोले पिता शकुनी चौधरी?
सम्राट के पीछे 3 बड़े नेताओ का हाथ! बेटे के मुख्यमंत्री बनने पर क्या बोले पिता शकुनी चौधरी?
इंडिया
'दिल्ली में आवास, असम में FIR फिर तेलंगाना HC क्यों गए पवन खेड़ा?' हिमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी ये दलील
'दिल्ली में आवास, असम में FIR फिर तेलंगाना HC क्यों गए पवन खेड़ा?' हिमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी ये दलील
टेलीविजन
'नागिन' की इस एक्ट्रेस संग चौथी क्लास में रिलेटिव ने की थी गंदी हरकत, पपीता खाकर करना चाहती थीं अबॉर्शन
इस एक्ट्रेस संग चौथी क्लास में रिलेटिव ने की थी गंदी हरकत, पपीता खाकर करना चाहती थीं अबॉर्शन
बिहार
बिहार में 36% अति पिछड़ा जाति, फिर भी CM पद क्यों नहीं? सवर्ण और OBC का रहा बोलबाला, कब खत्म होगा EBC का इंतजार?
बिहार में 36% अति पिछड़ा जाति, फिर भी CM पद क्यों नहीं? सवर्ण और OBC का रहा बोलबाला
Home Tips
Washing Machine Stain Problem: क्या आपकी वॉशिंग मशीन भी लगा रही कपड़ों पर दाग, जानें क्यों होता है ऐसा?
क्या आपकी वॉशिंग मशीन भी लगा रही कपड़ों पर दाग, जानें क्यों होता है ऐसा?
टेक्नोलॉजी
Apple ने दी थी Grok को ऐप स्टोर से हटाने की धमकी, यहां जान लें क्या है पूरा मामला
Apple ने दी थी Grok को ऐप स्टोर से हटाने की धमकी, यहां जान लें क्या है पूरा मामला
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
Embed widget