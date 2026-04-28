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हिंदी न्यूज़ऑटोSummer Road Trip Tips: गर्मियों में लंबी ड्राइव पर जा रहे हैं? ट्रिप से पहले कार में जरूर चेक करें ये 5 चीजें

Summer Road Trip Tips: गर्मियों में लंबी ड्राइव पर जा रहे हैं? ट्रिप से पहले कार में जरूर चेक करें ये 5 चीजें

गर्मियों में रोड ट्रिप पर जाते समय कार में इंजन ओवरहीटिंग, टायर और AC से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन अगर आप पहले से कुछ जरूरी चीजें चेक कर लें, तो इन दिक्कतों से आसानी से बचा जा सकता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 28 Apr 2026 03:45 PM (IST)
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गर्मियों की छुट्टियों में रोड ट्रिप पर जाना हर किसी को पसंद होता है. परिवार या दोस्तों के साथ लंबा सफर मजेदार लगता है, लेकिन तेज गर्मी आपकी कार के लिए परेशानी बन सकती है. अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की, तो रास्ते में कार खराब हो सकती है और आपका सफर खराब हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि घर से निकलने से पहले कार की कुछ जरूरी चीजों को ध्यान से चेक किया जाए, ताकि सफर आरामदायक और सुरक्षित बना रहे.

कूलेंट और इंजन ऑयल का रखें ध्यान 

गर्मी में इंजन को ठंडा रखना सबसे जरूरी होता है और इसमें कूलेंट का बड़ा रोल होता है. अगर कूलेंट कम होगा तो इंजन जल्दी गर्म हो सकता है और बीच रास्ते में बंद भी हो सकता है. इसलिए सफर शुरू करने से पहले कूलेंट का लेवल जरूर देख लें और जरूरत हो तो उसे भरवा लें. इसके साथ ही इंजन ऑयल भी उतना ही जरूरी है. इंजन ऑयल कम या पुराना होने पर इंजन के पार्ट्स ठीक से काम नहीं करते और गर्मी बढ़ जाती है. इसलिए ट्रिप से पहले ऑयल चेक करें और जरूरत हो तो बदलवा लें.

टायर और बैटरी की जांच जरूरी 

गर्मी में टायर के अंदर की हवा फैल जाती है, जिससे टायर फटने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए हमेशा सही एयर प्रेशर बनाए रखना बहुत जरूरी है. साथ ही यह भी देख लें कि टायर ज्यादा घिसे हुए या कटे-फटे तो नहीं हैं. अगर टायर पुराने हो गए हैं, तो उन्हें बदलना ही बेहतर होता है. इसके अलावा बैटरी भी गर्मी में कमजोर हो सकती है. तेज धूप बैटरी के अंदर के लिक्विड को कम कर देती है, जिससे कार स्टार्ट होने में दिक्कत आ सकती है. इसलिए ट्रिप से पहले बैटरी की जांच करवा लेना सही रहेगा.

एसी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी रखें तैयार

गर्मियों में कार का एसी सबसे जरूरी होता है. अगर एसी सही से काम नहीं करेगा, तो सफर बहुत मुश्किल हो सकता है. इसलिए पहले ही चेक कर लें कि एसी अच्छी कूलिंग दे रहा है या नहीं. अगर कूलिंग कम है, तो गैस या फिल्टर की जांच करवा लें. इसके साथ ही कार के सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट साथ रखना न भूलें. ये छोटे-छोटे कदम आपके सफर को बिना परेशानी के पूरा करने में मदद करते हैं.

यह भी पढ़ें:-

Auto Industry Crisis: आने वाले महीनों में बढ़ सकते हैं कार के दाम, बढ़ती लागत से ऑटो सेक्टर में हलचल 

Published at : 28 Apr 2026 03:45 PM (IST)
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