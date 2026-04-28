इस EV को चलाने के लिए मारने होंगे पैडल, फुल चार्ज पर चलेगी 120 किलोमीटर, जानें खासियत

आज दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक की ओर बढ़ रही है और कंपनियां नई-नई तकनीकों पर काम कर रही हैं. इसी कड़ी में फ्रांस की एक स्टार्टअप कंपनी Cixi ने एक बेहद अलग और अनोखा इलेक्ट्रिक वाहन तैयार किया है, जिसका नाम Vigoz है.

यह गाड़ी नॉर्मल कारों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें न स्टीयरिंग व्हील, न एसी और न ही एयरबैग जैसी सुविधाएं मिलती है. इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कार और ई-बाइक का मिला-जुला रूप हो. इस गाड़ी की सबसे खास बात यह है कि इसमें स्टीयरिंग व्हील नहीं दिया गया है. इसकी जगह एक हैंडल बार लगाया गया है. यानी इसे चलाने में कार से ज्यादा बाइक जैसा महसूस होता है.

पैडल और इलेक्ट्रिक पावर मिलकर देंगे तेज स्पीड

इस गाड़ी को चलाने के लिए आपको पैडल मारने होते हैं, ठीक वैसे जैसे साइकिल में करते हैं. लेकिन यह सिर्फ साइकिल नहीं है. यह इलेक्ट्रिक तकनीक से जुड़ी है, जिससे यह 120 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकती है. यानी पैडल और इलेक्ट्रिक पावर मिलकर इसे तेज स्पीड देते हैं.

सेफ्टी और गर्मी के लिए गाड़ी में क्या?

Vigoz में दो डोर वाला केबिन दिया गया है, जिससे यह एक छोटी कार जैसा फील देता है. इसकी बनावट ऐसी है कि इसमें बैठकर आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह हल्की और कॉम्पैक्ट है. इसका डिजाइन शहरों में चलने के लिए बनाया गया है. इस गाड़ी में एसी नहीं है. गर्मी से बचने के लिए इसमें सीटों में ही पंखे लगाए गए हैं. सेफ्टी के लिए इसमें एयरबैग नहीं बल्कि थ्री-प्वॉइंट सीट बेल्ट दी गई है.

सब्सक्रिप्शन मॉडल पर देने का बना रही प्लान

इस गाड़ी में एसी और एयरबैग जैसी सुविधाएं नहीं दी गई हैं. इसके पीछे वजह यह है कि ये एक अलग तरह का एक्टिव वाहन है, जिसमें ड्राइविंग के साथ-साथ पैडल चलाना भी शामिल है, जोकि एक शारीरिक क्रिया है. कंपनी का फोकस इसे हल्का, आसान और यूनिक फील देने वाला बनाना है. खास बात यह है कि इस गाड़ी को बाजार में खरीदने के लिए नहीं लाया जाएगा. कंपनी इसे सब्सक्रिप्शन मॉडल यानी किराए पर देने की योजना बना रही है. फिलहाल यह सिर्फ एक प्रोटोटाइप (टेस्ट मॉडल) है और इसकी कीमत या लॉन्च डेट अभी तय नहीं हुई है.

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