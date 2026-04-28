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हिंदी न्यूज़ऑटोCATL Fast Charging Battery: दुनिया की सबसे तेज EV बैटरी लॉन्च, 6 मिनट चार्ज में देगी 1,500 KM रेंज

CATL Fast Charging Battery: दुनिया की सबसे तेज EV बैटरी लॉन्च, 6 मिनट चार्ज में देगी 1,500 KM रेंज

CATL ने हाल ही में नई दमदार EV बैटरी पेश की है, जो सिर्फ 6 मिनट में 98% तक चार्ज हो सकती है. साथ ही, यह बैटरी सिंगल चार्ज पर 1,500 किमी तक की रेंज देने का दावा करती है. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 28 Apr 2026 02:34 PM (IST)
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इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया तेजी से बदल रही है और अब सबसे बड़ा बदलाव बैटरी टेक्नोलॉजी में देखने को मिल रहा है. चीन की कंपनी CATL ने एक नई बैटरी टेक्नोलॉजी पेश की है, जिसने पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. ये टेक्नोलॉजी खास इसलिए है क्योंकि यह इलेक्ट्रिक कारों की दो सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने का दावा करती है -लंबा चार्जिंग टाइम और कम रेंज. अब तक लोग EV खरीदने से इसलिए हिचकते थे क्योंकि उन्हें चार्ज करने में ज्यादा समय लगता था और रेंज भी सीमित होती थी.

दुनिया की सबसे Fast चार्जिंग

CATL की 3rd जनरेशन की Shenxing बैटरी को दुनिया की सबसे Fast चार्ज होने वाली बैटरी बताया जा रहा है. कंपनी के अनुसार, यह बैटरी सिर्फ 6 मिनट 27 सेकंड में 10% से 98% तक चार्ज हो सकती है. अगर यह दावा असल दुनिया में भी सही साबित होता है, तो EV चार्जिंग का अनुभव पूरी तरह बदल जाएगा. अभी जहां लोगों को चार्जिंग के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, वहीं इस टेक्नोलॉजी के साथ कुछ ही मिनटों में गाड़ी तैयार हो जाएगी. इसकी तुलना में BYD की ब्लेड बैटरी को लगभग 9 मिनट लगते हैं, जिससे CATL इस रेस में आगे निकलती दिख रही है.

हल्की और लंबी रेंज वाली टेक्नोलॉजी

CATL की Qilin बैटरी पैक भी काफी चर्चा में है. इसका वजन करीब 625 किलोग्राम है, जो इसे हल्का बनाता है. सबसे खास बात यह है कि यह बैटरी एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 1000 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है. कुछ रिपोर्ट्स में इससे भी ज्यादा रेंज की संभावना बताई जा रही है. कम वजन और ज्यादा रेंज का मतलब है कि गाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर होगी और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी स्मूद रहेगा. 

आम लोगों के लिए बड़ा फायदा

CATL सिर्फ हाई-एंड बैटरी ही नहीं, बल्कि सस्ती बैटरी टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है. कंपनी सोडियम-आयन बैटरी को बाजार में लाने की तैयारी कर रही है. सोडियम आसानी से उपलब्ध होता है, इसलिए इन बैटरियों की लागत कम होगी. इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत भी कम हो सकती है, कंपनी इस साल के अंत तक इन बैटरियों का बड़े स्तर पर Production शुरू करने की तैयारी कर रही है.

ऑटोमोबाइल बाजार पर क्या होगा असर?

CATL की इस नई बैटरी टेक्नोलॉजी से ऑटोमोबाइल बाजार में बड़ा बदलाव आ सकता है. अब कंपनियां सिर्फ सस्ती गाड़ी बनाने पर नहीं, बल्कि बेहतर टेक्नोलॉजी देने पर ध्यान दे रही हैं. आने वाले समय में मुकाबला इस बात पर होगा कि कौन कंपनी कम समय में ज्यादा चार्जिंग, लंबी रेंज और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है. इससे ग्राहकों को बेहतर विकल्प मिलेंगे और इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेट्रोल-डीजल कारों को कड़ी टक्कर देंगी.

यह भी पढ़ें:-

Auto Industry Crisis: आने वाले महीनों में बढ़ सकते हैं कार के दाम, बढ़ती लागत से ऑटो सेक्टर में हलचल 

Published at : 28 Apr 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
Auto News CATL Fast Charging Battery
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