Nexon की मुश्किलें बढ़ाने आ रही नई SUV, फीचर्स जान रह जाएंगे हैरान, जानिए क्या होगा खास

भारत में कॉम्पैक्ट SUV का सेगमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस सेगमेंट में अब मुकाबला पहले से ज्यादा कड़ा हो गया है. मारुति सुजुकी की ब्रेजा, जो 2022 में लॉन्च हुई थी, शुरुआत से ही लोगों की पसंद बनी हुई है. यह कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी जल्द ही ब्रेजा का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर सकती है. इस नई कार की टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है और इसे हाल ही में सड़कों पर देखा गया है.

डिजाइन में हल्के लेकिन स्टाइलिश बदलाव

अगर डिजाइन की बात करें तो नई ब्रेजा का ओवरऑल लुक काफी हद तक मौजूदा मॉडल जैसा ही रह सकता है. यानी इसका बेसिक शेप और स्टाइल पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन कुछ छोटे-छोटे बदलाव इसे नया लुक देंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी फ्रंट ग्रिल और बंपर में बदलाव कर सकती है, जिससे कार ज्यादा फ्रेश और मॉडर्न दिखेगी. हेडलैम्प और टेललैम्प का डिजाइन भी लगभग पहले जैसा ही रहने की उम्मीद है, लेकिन उनमें हल्का अपडेट किया जा सकता है. इसके अलावा, नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स भी दिए जा सकते हैं.

फीचर्स में मिलेगा बड़ा अपग्रेड

नई ब्रेजा फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसके फीचर्स में देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें पहले से बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है. जहां मौजूदा मॉडल में 9-इंच की स्क्रीन मिलती है, वहीं नए मॉडल में करीब 10.25-इंच की बड़ी स्क्रीन मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही नया यूजर इंटरफेस भी दिया जा सकता है, जिससे सिस्टम इस्तेमाल करना और आसान और तेज हो जाएगा. टेस्टिंग के दौरान जो कार देखी गई है, उसमें ORVM पर एक्सटेंशन दिखा है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें 360-डिग्री कैमरा सिस्टम दिया जाएगा.

इंजन और परफॉर्मेंस में क्या रहेगा खास?

इंजन की बात करें तो नई ब्रेजा में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है. आमतौर पर फेसलिफ्ट मॉडल में इंजन वही रखा जाता है और डिजाइन -फीचर्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है. इसलिए माना जा रहा है कि इसमें वही 1.5-लीटर K15C इंजन मिलेगा, जो मौजूदा मॉडल में दिया जाता है. ये इंजन पेट्रोल, CNG और माइल्ड-हाइब्रिड ऑप्शन में आता है, जिससे ग्राहकों को कई विकल्प मिलते हैं. इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया जा सकता है. CNG वेरिएंट में अंडरबॉडी सिलेंडर मिलने की भी उम्मीद है, जिससे बूट स्पेस बेहतर हो सकता है. कुल मिलाकर, यह इंजन अच्छा माइलेज और स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस देने के लिए जाना जाता है.

क्या नई ब्रेजा बन पाएगी सेगमेंट की लीडर?

नई ब्रेजा फेसलिफ्ट को देखकर साफ लगता है कि कंपनी इसे और ज्यादा प्रीमियम और फीचर-लोडेड बनाना चाहती है. डिजाइन में हल्के बदलाव और फीचर्स में बड़े अपग्रेड के साथ यह SUV बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी. टाटा नेक्सॉन और बाकी गाड़ियों से मुकाबला आसान नहीं होगा, लेकिन मारुति की मजबूत ब्रांड वैल्यू और सर्विस नेटवर्क इसे फायदा दिला सकते हैं.

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