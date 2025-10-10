भारत में एक के बाद एक कई नई गाड़ियों की लॉन्चिंग हो रही है. इसी कड़ी में अब मार्केट में दो नई SUVs Nissan Tekton और Renault Duster को भी पेश किया जाएगा. ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों गाड़ियों में से कौन-सी गाड़ी बेहतर लुक के साथ भारतीय ऑटो बाजार में एंट्री लेगी.

Nissan Tekton के डिजाइन की बात की जाए तो ये गाड़ी पेट्रोल SUV से इंस्पायर्ड होगी, जबकि Renault Duster का लुक थोड़ा अलग और नया हो सकता है. इन दोनों SUVs के फ्रंट डिजाइन में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

Nissan Tekton के फ्रंट में Full Width लाइट बार मिलने वाला है, जबकि नई Duster में Y-शेप हेडलाइट्स देखने को मिलेंगी. इन दोनों गाड़ियों का बंपर अलग होगा, लेकिन बोनट लगभग एक जैसा होगा. Nissan Tekton में अलग ग्रिल, बंपर और हैडलैंप मिलेगा, जो इस गाड़ी को Duster से अलग बनाएंगे.

एक दूसरे से कितनी अलग होंगी दोनों गाड़ियां?

Renault Duster का का लुक ज्यादा रग्ड और मस्कुलर होने वाला है. दोोनं गाड़ियों के साइड में मस्कुलर व्हील आर्चेज और बड़े व्हील्स देखने को मिल सकते हैं. इसके अलावा दोनों गाड़ियों के रियर लुक में भी अंतर देखने को मिल सकता है. Renault Duster में Y-शेप्ड टेल लाइट्स दी जाएंगे और Tekton में भी अलग स्टाइलिंग दी जाएगी. गाड़ी के अंदर भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन टचस्क्रीन का साइज और फीचर्स लिस्ट से रहने की उम्मीद है.

पहले से मौजूद Terrano और Duster की तुलना में ये नई SUVs एक-दूसरे से ज्यादा अलग होंगी. गाड़ी के पावरट्रेन पहले जैसे ही होने वाले हैं, जो कि पेट्रोल इंजन और टर्बो यूनिट के साथ आएंगे. Renault Duster 2026 में लॉन्च की जाएगी, जबकि Nissan Tekton इसके थोड़े टाइम बाद लॉन्च होगी.

Nissa Tekton का डिजाइन लॉन्चिंग से पहले सामने आ चुका है, जबकि Renault Duster का इंडियन वर्जन अभी दिखाया नहीं गया है. ऐसे में कहा जा सकता है कि दोनों SUVs डिजाइन और स्टाइल में काफी अलग हैं, लेकिन कुछ फीचर्स और इंजन ऑप्शन समान होंगे.

