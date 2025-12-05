हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोCreta और Sierra को सीधी टक्कर देने आ रही Nissan Kait SUV, फस्ट लुक हुआ रिवील

Creta और Sierra को सीधी टक्कर देने आ रही Nissan Kait SUV, फस्ट लुक हुआ रिवील

Nissan Kait SUV का पहला लुक रिवील हो चुका है. ये नई कॉम्पैक्ट SUV Creta और Sierra जैसे मॉडल्स को टक्कर देगी. आइए इसके फीचर, डिजाइन, पावर और लॉन्च डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 05 Dec 2025 02:23 PM (IST)
Preferred Sources

Nissan ने अपनी नई कॉम्पैक्ट SUV, Nissan Kait, को ब्राजील के Sao Paulo में आयोजित एक खास कार्यक्रम में पहली बार दिखाया है. ब्राजील में मौजूद Nissan के Resende प्लांट में इस SUV का प्रोडक्शन पहले से शुरू हो चुका है. कंपनी 2026 से इस मॉडल को 20 से ज्यादा देशों में Export करने की तैयारी कर रही है. ये SUV लैटिन अमेरिका और अन्य देशों में Volkswagen Terra, Fiat Pulse, Renault Kardian, Hyundai Creta और Chevrolet Tracker जैसी कारों को टक्कर देगी. हालांकि अभी भारत में इसके लॉन्च की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

भारत के लिए क्या है Nissan की Planning?

  • भारत में Nissan तेजी से अपनी नई रणनीति बना रही है. कंपनी 3rd जनरेशन की Renault Duster के प्लेटफॉर्म पर एक बिल्कुल नई C-सेगमेंट SUV तैयार कर रही है, जिसे 2026 की शुरुआत में भारत में लॉन्च किया जाएगा. ये SUV नई Duster के फीचर्स और इंजन को शेयर करेगी, लेकिन इसके डिजाइन में एक नया स्टाइल देखने को मिलेगा. Nissan की Magnite और नई Kait SUV का असर इसके लुक में देखने को मिल सकता है.

कैसी है Nissan Kait SUV?

  • Nissan Kait की लंबाई 4.30 मीटर, चौड़ाई 1.76 मीटर और व्हीलबेस 2.62 मीटर है. यह साइज इसे एक परफेक्ट कॉम्पैक्ट SUV बनाता है. इसमें 432 लीटर का बड़ा बूट स्पेस है. Nissan का दावा है कि इसके केबिन में काफी खुला और आरामदायक स्पेस मिलता है. कंपनी ने इस SUV के बाहरी डिजाइन को अपडेट किया है, लेकिन इसमें 2016 में लॉन्च हुए Kicks Play प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जारी रखा है.

कैसा दिखता है इसका डिजाइन?

  • Nissan Kait का डिजाइन मॉडर्न और स्पोर्टी लुक देता है. SUV के सामने LED हेडलाइट्स और डायनेमिक LED DRLs दिखाई देते हैं,ग्रिल के डिजाइन को स्लैट्स के साथ नया लुक दिया गया है. फ्रंट बंपर में वाइड एयर इनटेक दिया गया है. साइड प्रोफाइल में सर्कुलर व्हील आर्च और दमदार अलॉय व्हील्स SUV को मस्कुलर लुक देते हैं. रूफ रेल्स और ORVMs का डिजाइन Kicks Play मॉडल से इंस्पायर्ड है.

कौन-कौन से फीचर्स मिलेंगे?

  • Nissan Kait SUV को चार ग्लोबल ट्रिम्स-Active, Sense Plus, Advance Plus और Exclusive में पेश किया जाएगा. इस SUV में 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करता है. इसके अलावा 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस फोन चार्जर, डिजिटल AC, ऑटोमैटिक AC, एडवांस क्रूज कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा और ADAS Technology जैसे फीचर्स भी इसमें शामिल किए गए हैं.

कितना दमदार है इसका इंजन

  • Nissan Kait में वही इंजन दिया गया है, जो Kicks Play मॉडल में मिलता है. यह 1.6 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड फ्लेक्स-फ्यूल इंजन है. ये इंजन इथेनॉल पर 113 बीएचपी की पावर और 149 एनएम का टॉर्क देता है, जबकि पेट्रोल पर यह 110 बीएचपी की पावर और 146 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ CVT गियरबॉक्स जोड़ा गया है. कंपनी का दावा है कि यह SUV शहर में लगभग 11 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है.

ये भी पढ़ें: भारत में किन-किन इलेक्ट्रिक कारों को मिल चुकी है 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग? लिस्ट में मारुति-टाटा और महिंद्रा के बेस्ट मॉडल

Published at : 05 Dec 2025 02:23 PM (IST)
Tags :
Nissan Kait SUV Nissan Kait First Look Creta Vs Nissan Kait Sierra SUV
और पढ़ें
