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हिंदी न्यूज़ऑटोNissan ने पेश की इलेक्ट्रिक Juke और Hybrid X-Trail: फीचर्स और रेंज करेंगे हैरान, जानें क्या है खास?

Nissan ने पेश की इलेक्ट्रिक Juke और Hybrid X-Trail: फीचर्स और रेंज करेंगे हैरान, जानें क्या है खास?

Nissan ने अपनी नई Juke EV और X-Trail Hybrid SUV पेश कर दी हैं. दोनों ही अपने-अपने तरीके से खास हैं. आइए इनके डिजाइन, फीचर्स और बैटरी की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 16 Apr 2026 11:46 AM (IST)
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Nissan ने अपने ग्लोबल इवेंट में दो नई SUV पेश की हैं, जिनमें Juke EV और X-Trail Hybrid शामिल हैं. ये दोनों कारें कंपनी की नई टेक्नोलॉजी और डिजाइन को दिखाती हैं. Juke का नया मॉडल पूरी तरह इलेक्ट्रिक होगा, जबकि X-Trail में पहली बार हाइब्रिड इंजन दिया गया है. Juke EV Nissan की तीसरी इलेक्ट्रिक कार होगी, जिससे कंपनी का फोकस साफ दिखता है कि वह इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ज्यादा ध्यान दे रही है. वहीं X-Trail उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प है जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों का फायदा चाहते हैं.

Juke EV का डिजाइन और लुक

नई Nissan Juke EV हमेशा की तरह अपने अलग और स्टाइलिश डिजाइन के लिए खास है. इस कार में कई जगह शार्प कट्स दिए गए हैं, जिससे यह काफी मॉडर्न और स्पोर्टी दिखती है. इसके बोनट, छत और पीछे के हिस्से में ब्लैक फिनिश दिया गया है, जो इसे और अट्रैक्टिव बनाता है. कार में स्प्लिट हेडलाइट डिजाइन दिया गया है, जो आजकल काफी पसंद किया जा रहा है. इसके अलावा इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं. पीछे के दरवाजे के हैंडल को सी-पिलर में छिपाया गया है, जिससे कार का लुक और साफ दिखता है. इसकी बॉडी के चारों तरफ मजबूत क्लैडिंग दी गई है, जो इसे SUV जैसा दमदार लुक देती है.

Juke EV की बैटरी और परफॉर्मेंस

नई Juke EV में Nissan Leaf जैसी बैटरी मिलने की उम्मीद है. इसमें 52 kWh और 75 kWh के दो बैटरी विकल्प मिल सकते हैं. ये बैटरी आगे लगी इलेक्ट्रिक मोटर के साथ काम करेंगी. इससे कार की ड्राइव स्मूथ होगी और शहर के साथ-साथ हाईवे पर भी अच्छा प्रदर्शन दे सकती है. हालांकि कंपनी ने अभी इसकी पूरी रेंज और पावर की जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद है कि यह एक अच्छी रेंज देने वाली कार होगी.

X-Trail Hybrid का डिजाइन और फीचर्स

नई Nissan X-Trail का डिजाइन Juke के मुकाबले थोड़ा साधारण है. इसके फ्रंट में बड़ा ब्लैक सेक्शन दिया गया है, जिसमें हेडलाइट्स लगी हैं. साथ ही इसमें हेक्सागोन डिजाइन की DRL और ग्रिल दी गई है, जो इसे मजबूत लुक देती है. साइड से यह कार सीधी और ऊंची दिखती है, जिससे इसमें ज्यादा स्पेस का अंदाजा लगता है. पीछे की तरफ बड़े LED टेल लैंप्स और मजबूत बंपर दिया गया है, जो इसकी रोड प्रेजेंस बढ़ाते हैं. इसमें Nissan का e-POWER हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है, जिसमें पहियों को इलेक्ट्रिक मोटर चलाती है और पेट्रोल इंजन सिर्फ बैटरी चार्ज करने का काम करता है.

ये भी पढ़ें: Trump Car Collection: दुनिया की सबसे सुरक्षित कार ‘The Beast’ की सवारी करते हैं Trump, देखें लग्जरी कार कलेक्शन

Published at : 16 Apr 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
Nissan Juke EV Nissan X Trail Hybrid Nissan SUV 2026
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