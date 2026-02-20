Nissan Gravite है देश की सबसे सस्ती 7-सीटर, जानें इसके टॉप फीचर्स, जो बनाते हैं खास

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Nissan Gravite है देश की सबसे सस्ती 7-सीटर, जानें इसके टॉप फीचर्स और राइवल्स

Nissan Gravite भारत की सबसे सस्ती 7-सीटर MPV में शामिल है. आइए इसके प्रीमियम फीचर्स, सेफ्टी, स्पेस और कीमत के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 20 Feb 2026 03:39 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए निसान ने नई Nissan Gravite MPV लॉन्च की है. यह एक कॉम्पैक्ट 7-सीटर गाड़ी है, जिसे खास तौर पर फैमिली यूज के लिए तैयार किया गया है. कंपनी का दावा है कि कम कीमत में यह गाड़ी अच्छा स्पेस, मॉडर्न फीचर्स और बेहतर सुरक्षा देती है. शुरुआती कीमत 5.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जिससे यह देश की सबसे किफायती 7-सीटर गाड़ियों में शामिल हो जाती है.

प्रीमियम फीचर्स जो बनाते हैं खास

Nissan Gravite को Triber पर आधारित माना जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं. इसमें इंटीग्रेटेड ड्यूल डैशकैम मिलता है, जो ड्राइव के दौरान रिकॉर्डिंग करता है. इसके अलावा JBL का प्रीमियम साउंड सिस्टम दिया गया है, जिससे म्यूजिक का अनुभव बेहतर होता है. इसमें इन-बिल्ट एयर प्यूरीफायर भी मिलता है, जो केबिन की हवा को साफ रखने में मदद करता है. ये खास फीचर्स Tekna ट्रिम में उपलब्ध हैं और इसे अपने सेगमेंट में अलग पहचान देते हैं.

स्पेशियस इंटीरियर और फ्लेक्सिबल सीटिंग

यह MPV कॉम्पैक्ट होने के बावजूद अच्छा स्पेस देती है. कंपनी के अनुसार इसमें 150 से ज्यादा सीटिंग कॉन्फिगरेशन का विकल्प मिलता है. जरूरत के हिसाब से सीटों को मोड़कर या हटाकर स्पेस बढ़ाया जा सकता है. 5-सीटर मोड में इसमें 625 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो लंबी जर्नी के लिए काफी है. दूसरी और तीसरी पंक्ति में भी ठीक-ठाक लेगरूम और नी रूम मिलता है.

मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंटीरियर

Nissan Gravite का केबिन प्रीमियम फील देता है. इसमें सुएड और लेदरिट सीट्स दी गई हैं. ड्यूल-टोन डैशबोर्ड के साथ वुडन फिनिश इसे आकर्षक बनाती है. इसमें 20.32 सेमी का फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करता है. साथ ही 17.78 सेमी का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिया गया है.

सेफ्टी में भी मजबूत

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और फ्रंट-रियर पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं. डैशकैम अतिरिक्त सुरक्षा देता है. ये सभी फीचर्स इसे फैमिली के लिए सुरक्षित विकल्प बनाते हैं.

कीमत और वैल्यू

5.65 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ यह MPV वैल्यू फॉर मनी मानी जा सकती है. कंपनी ड्यूल CNG सिलेंडर विकल्प भी लाने की तैयारी में है. यह Renault Triber, Maruti Ertiga, XL6 और Kia Carens जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है.

Published at : 20 Feb 2026 03:39 PM (IST)
पर्सनल कार्नर

