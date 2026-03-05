नई Seltos, Creta या Grand Vitara, किस SUV में मिलते हैं सबसे दमदार फीचर्स? यहां जानें सबकुछ

भारतीय बाजार में मिड-साइज SUV सेगमेंट सबसे ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है. इसी सेगमेंट में Kia Seltos, Hyundai Creta और Maruti Grand Vitara तीन ऐसी SUVs हैं जिनकी बिक्री भी शानदार है और फीचर्स भी काफी एडवांस मिलते हैं. अगर आप नई SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो इन तीनों मॉडलों के बीच चुनाव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. ऐसे में सवाल उठता है कि फीचर्स, टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट के मामले में कौन सी SUV सबसे ज्यादा दमदार है. आइए इन तीनों का फीचर कम्पैरिजन करके जानते हैं कि आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर साबित हो सकता है.

Kia Seltos के फीचर्स

Kia Seltos अपने स्पोर्टी लुक और प्रीमियम फीचर्स के लिए जानी जाती है. इसमें 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, बोस साउंड सिस्टम और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा सुरक्षा के लिए इसमें ADAS (Advanced Driver Assistance System), 6 एयरबैग, ABS, ESC और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं. फीचर्स के मामले में Seltos काफी प्रीमियम फील देती है.

Hyundai Creta के फीचर्स

Hyundai Creta भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली SUVs में से एक है. इसमें भी 10.25 इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. नई Creta में भी ADAS टेक्नोलॉजी, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और मल्टीपल एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. कुल मिलाकर फीचर्स के मामले में Creta भी Seltos को कड़ी टक्कर देती है.

Maruti Grand Vitara के फीचर्स

Maruti Grand Vitara अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के कारण काफी चर्चा में रहती है. इसमें 9 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा यह SUV स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जिससे माइलेज काफी बेहतर मिलता है. हालांकि फीचर्स के मामले में यह Seltos और Creta से थोड़ा पीछे मानी जाती है, लेकिन माइलेज और भरोसे के मामले में मजबूत विकल्प है.

कौन सी SUV है ज्यादा दमदार?

अगर प्रीमियम फीचर्स और टेक्नोलॉजी की बात करें तो Kia Seltos और Hyundai Creta ज्यादा एडवांस नजर आती हैं. वहीं अगर माइलेज और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आपकी प्रायोरिटी है तो Maruti Grand Vitara बेहतर विकल्प साबित हो सकती है.

