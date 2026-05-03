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हिंदी न्यूज़ऑटो2 सेकंड से भी कम में पकड़ेगी 100 की रफ्तार, BYD की इस खास कार की खूब हो रही चर्चा

2 सेकंड से भी कम में पकड़ेगी 100 की रफ्तार, BYD की इस खास कार की खूब हो रही चर्चा

BYD Electric Supercar: इस सुपरकार में बहुत एडवांस बैटरी और चार्जिंग टेक्नोलॉजी दी गई है. इसमें फास्ट चार्जिंग का फीचर है, जिससे बैटरी को कम समय में चार्ज किया जा सकता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 03 May 2026 06:46 AM (IST)
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इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब सिर्फ सस्ती और इको-फ्रेंडली ऑप्शन बनकर नहीं रह गई हैं, बल्कि ये स्पीड और परफॉर्मेंस के मामले में भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही हैं. इसका ताजा उदाहरण BYD की नई इलेक्ट्रिक सुपरकार है, जिसे Beijing Auto Show में पेश किया गया. यह कार दिखाती है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी सुपरकार्स को कड़ी टक्कर देने वाली हैं. 

BYD Denza Z सुपरकार बेहद तेज और हाई-टेक गाड़ी है. कंपनी का दावा है कि यह कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 2 सेकंड से भी कम समय में पकड़ सकती है. यह स्पीड आमतौर पर दुनिया की सबसे महंगी पेट्रोल सुपरकार्स में देखने को मिलती है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी उसी लेवल पर पहुंच रही हैं. इसका मतलब है कि अब आपको तेज रफ्तार के लिए पेट्रोल इंजन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

कैसा है कार का डिजाइन?

इस कार का डिजाइन भी खास तरीके से तैयार किया गया है. इसे हल्का और एरोडायनामिक बनाया गया है, यानी इसकी बॉडी हवा को कम से कम रोकती है. इससे कार तेज चलने के साथ-साथ ज्यादा स्टेबल भी रहती है. हाई स्पीड पर गाड़ी का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है और इस कार में इस बात का खास ध्यान रखा गया है.

इसके अलावा इस सुपरकार में बहुत एडवांस बैटरी और चार्जिंग टेक्नोलॉजी दी गई है. इसमें फास्ट चार्जिंग का फीचर है, जिससे बैटरी को कम समय में चार्ज किया जा सकता है. इसके साथ ही इसकी रेंज भी काफी अच्छी बताई जा रही है, यानी एक बार चार्ज करने के बाद यह कार लंबी दूरी तय कर सकती है. इससे यह सिर्फ रेसिंग या स्पोर्ट्स के लिए ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भी उपयोगी बन सकती है.

गाड़ी के फीचर्स और परफॉर्मेंस

इस कार को इंटेलिजेंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कई स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं. इसमें एडवांस ड्राइविंग सिस्टम, बेहतर कंट्रोल, और ड्राइवर की सुविधा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया केबिन मिलता है. यानी यह कार न सिर्फ तेज है, बल्कि चलाने में भी आसान और आरामदायक है.

कंपनी इस कार की टेस्टिंग जर्मनी के मशहूर Nürburgring ट्रैक पर कर रही है, जिसे दुनिया के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण रेस ट्रैक्स में से एक माना जाता है. यहां कार की स्पीड, ब्रेकिंग, बैलेंस और परफॉर्मेंस को पूरी तरह जांचा जाता है. अगर कोई कार इस ट्रैक पर अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसे बेहद भरोसेमंद और दमदार माना जाता है.

आने वाले समय में कंपनी इस सुपरकार को बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स में भी दिखा सकती है, जैसे Goodwood Festival of Speed, जहां दुनिया की सबसे बेहतरीन और तेज गाड़ियों का प्रदर्शन होता है. इससे यह साफ है कि BYD इस कार को ग्लोबल लेवल पर पेश करने की तैयारी कर रही है.

यह भी पढ़ें:- लग्जरी का नया लेवल: Range Rover SV Ultra लॉन्च, दमदार इंजन और प्रीमियम फीचर्स से है लैस 

Published at : 03 May 2026 06:46 AM (IST)
Tags :
Byd Electric Car BYD Supercar BYD Electric Scooter BYD EV Range
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