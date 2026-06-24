Nissan Tekton से लेकर Hilux तक, अगले महीने लॉन्च होंगी ये पॉपुलर कारें

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हिंदी न्यूज़ऑटोUpcoming Car Launch in July 2026: Tekton से लेकर Hilux तक, अगले महीने लॉन्च होंगी ये पॉपुलर कारें

Upcoming Car Launch in July 2026: Tekton से लेकर Hilux तक, अगले महीने लॉन्च होंगी ये पॉपुलर कारें

Upcoming Car Launch in India July 2026: नई SUV खरीदने वालों के लिए अगला महीना बेहद खास होने वाला है. जुलाई 2026 में Tekton से लेकर Hilux तक कई गाड़ियां लॉन्च होंगी. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 24 Jun 2026 03:11 PM (IST)
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अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अगला महीना यानी जुलाई 2026 आपके लिए बेहद खास होने वाला है. अगले महीने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कई नई और पॉपुलर SUVs लॉन्च होने जा रही हैं. इनमें इलेक्ट्रिक और पेट्रोल पावरट्रेन वाली गाड़ियों के नाम शामिल हैं. ये नई SUVs बाजार में कई बड़ी गाड़ियों को टक्कर दे सकती हैं. आइए जानते हैं कि लिस्ट में किन गाड़ियों के नाम शामिल हैं. 

Nissan Tekton

सबसे ज्यादा चर्चा निसान की नई SUV Tekton को लेकर हो रही है. कंपनी इसे 9 जुलाई को पेश करने वाली है. यह SUV रेनॉल्ट डस्टर के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, लेकिन इसका डिजाइन काफी अलग और प्रीमियम होगा. इसके फ्रंट लुक में निसान की फ्लैगशिप SUV Patrol की झलक देखने को मिलेगी. इसमें 1.0-लीटर और 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलने की उम्मीद है. यह SUV उन ग्राहकों को अट्रैक्ट कर सकती है जो स्टाइलिश डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस वाली मिड-साइज SUV चाहते हैं.

Tata Sierra EV 

टाटा मोटर्स भी अपनी पॉपुलर सिएरा को नए इलेक्ट्रिक अवतार में बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है. कंपनी 30 जून को सिएरा EV से पर्दा उठाएगी और इसकी बिक्री जुलाई में शुरू हो सकती है. यह SUV कई मायनों में खास होगी. इसमें सिंगल मोटर और डुअल मोटर दोनों ऑप्शन मिलेंगे. इसके साथ ही ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम भी दिया जा सकता है. एक बार फुल चार्ज होने पर इसकी रेंज करीब 600 किलोमीटर तक हो सकती है। इसके अलावा इसमें बाय-डायरेक्शनल चार्जिंग तकनीक भी मिलेगी. 

BMW X6 SUV

BMW भी जल्द ही एक नई और दमदार SUV पेश करने जा रही है. कंपनी अपनी पॉपुलर कूपे-स्टाइल SUV BMW X6 को नए अवतार में भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह SUV जल्द भारत में लॉन्च हो सकती है और इसे खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए पेश किया जाएगा, जो स्पोर्टी डिजाइन के साथ हाई-परफॉर्मेंस ड्राइविंग फील चाहते हैं.

BMW X6 में पावरफुल 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन दिया जाएगा, जो एक 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ काम करेगा. यह तकनीक इंजन को ज्यादा स्मूद फ्यूल-इफिशिएंट और तेज रिस्पॉन्स देने में मदद करती है। यह इंजन लगभग 523 हॉर्सपावर की पावर और 750 न्यूटन मीटर का जबरदस्त टॉर्क पैदा करने में सक्षम होगा. 

Toyota Hilux

टोयोटा जल्द ही अपनी मशहूर पिकअप Hilux का नया जनरेशन मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है. यह नया मॉडल 28 जुलाई को पेश किया जा सकता है. टोयोटा हाइलक्स दुनिया भर में अपनी मजबूती, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और ऑफ-रोडिंग कैपेसिटी के लिए जानी जाती है. अब इसका नया अवतार पहले से ज्यादा मॉडर्न डिजाइन और एडवांस फीचर्स के साथ आने वाला है, जिससे यह और भी आकर्षक बन जाएगी.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 24 Jun 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
Toyota Hilux Nissan Tekton Upcoming Car Launch Upcoming Car Launch In July 2026
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