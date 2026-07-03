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हिंदी न्यूज़ऑटोAlto K10 और S-Presso की बढ़ी टेंशन, CNG ऑप्शन के साथ आई नई Renault Kwid

Alto K10 और S-Presso की बढ़ी टेंशन, CNG ऑप्शन के साथ आई नई Renault Kwid

New Renault Kwid: रेनो ने लॉन्च की नई Renault Kwid. 4.53 लाख रुपये की शुरुआती कीमत, नए लुक और 70,450 एक्स्ट्रा रुपये में डीलर-फिटेड CNG किट के साथ मारुति Alto K10 और S-Presso को मिलेगी कड़ी टक्कर.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 03 Jul 2026 05:07 PM (IST)
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New Renault Kwid: भारतीय कार मार्केट अब काफी बदल चुका है. क्योंकि पहले लुक के पीछे भागते थे लेकिन अब ग्राहक जो गाड़ी अच्छी माइलेज और कम दाम में मिलती है उसपर ज्यादा दांव लगा रहे हैं. जिसके चलते अब मार्केट में एक और बजट कार लॉन्च हो गईं है. जिसके चलते अब इस सेगमेंट की कारें मारुति सुजुकी की आल्टो K10 और एस-प्रेसो को कड़ा टक्कर मिलने वाला है. 

क्योंकि, रेनॉल्ट ने अपनी मशहूर हैचबैक कार क्विड का नया 2026 मॉडल लॉन्च करके मारुति सुजुकी को कड़ी टक्कर दे दी है. नए फीचर्स औरकई बदलावों के साथ आई इस कार की सबसे बड़ी यूएसपी इसका नया सीएनजी विकल्प है. कम बजट में स्पोर्टी लुक और अब बेहतरीन माइलेज के कॉम्बो ने मिडिल क्लास खरीदारों के बीच हलचल बढ़ा दी है. चलिए विस्तार से जानतें हैं इस खबर के बारे में.

कितनी है नयी क्वीड की कीमत?

बात करते हैं सबसे पहले रेनॉल्ट की नई क्वीड कार की कीमत की. क्वीड की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.53 लाख रुपये रखी गई है. कंपनी ने इस कार के वेरिएंट लाइनअप को काफी सिंपल कर दिया है. 

अब पुराने ऑथेंटिक और टेक्नो वेरिएंट को बंद करके इसे सिर्फ दो ट्रिम्स इवोल्यूशन और क्लाइंबर में पेश किया गया है. नई क्विड के लुक को फ्रेश बनाने के लिए इसमें आगे और पीछे नया 3D रेनो लोगो और बिल्कुल नए डुअल-टोन व्हील कवर्स और टेलगेट पर नए सिल्वर फिनिश वाला क्विड बैज दिया गया है. जिससे यह छोटी हैचबैक और भी शानदार लुक दे रही है.

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सीएनजी किट का मिलेगा ऑप्शन

बता दें कि, मारुति सुजुकी जैसी कंपनी को कड़ी टक्कर देने के लिए रेनो अब अपनी इस कार के मैनुअल वेरिएंट के साथ डीलर-फिटेड सीएनजी किट का विकल्प दे रही है. इस सीएनजी किट को लेने के लिए ग्राहकों को 70,450 रुपये और खर्च करने होंगे. 

सबसे अच्छी बात यह है कि यह किट रेनो की ऑथराइज्ड वर्कशॉप पर ही फिट की जाएगी. जिससे कार की सेफ्टी से कोई समझौता नहीं होगा. साथ ही कंपनी इस सीएनजी सेटअप पर 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी भी दे रही है.

केबिन में भी हुए कई बदलाव

अब बात करते हैं कार के अंदर यानि केबिन की. बता दें कि, कार में कदम रखते ही आपको सबसे बड़ा बदलाव इसके स्टीयरिंग व्हील में दिखेगा. रेनो ने इसमें अपनी बड़ी एसयूवी काइगर वाला थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया है. जिस पर ऑडियो कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं. 

फीचर्स की बात करें तो इसमें पहले की तरह ही 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. वहीं बजट कार होने के बावजूद सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है. नई क्विड में 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और रियर पार्किंग कैमरा जैसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 03 Jul 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
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