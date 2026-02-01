हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोNexon और Punch की दमदार बिक्री से Tata Motors ने मारी बाजी, Mahindra को भी छोड़ा पीछे

Nexon और Punch की दमदार बिक्री से Tata Motors ने मारी बाजी, Mahindra को भी छोड़ा पीछे

जनवरी 2026 में Tata Nexon और Punch की शानदार बिक्री से Tata Motors ने Mahindra को पीछे छोड़ दिया है. SUV और EV सेगमेंट में कंपनी का दबदबा लगातार बढ़ रहा है. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 01 Feb 2026 07:02 PM (IST)
Preferred Sources

Tata Motors भारतीय ऑटो बाजार में लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रही है. कंपनी ने साल 2026 के पहले महीने यानी जनवरी की सेल्स रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें शानदार ग्रोथ देखने को मिली है. Tata Motors ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों को मिलाकर कुल 71,066 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है. यह आंकड़ा जनवरी 2025 की 48,316 यूनिट्स की तुलना में 47.1 प्रतिशत ज्यादा है. आइए जनवरी 2026 की सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं.

घरेलू बाजार और EV सेगमेंट में शानदार प्रदर्शन

  • घरेलू पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में Tata Motors ने 70,222 यूनिट्स की बिक्री की है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी शामिल हैं. यह बिक्री पिछले साल इसी महीने की 48,076 यूनिट्स से 46.1 प्रतिशत ज्यादा है. वहीं इंटरनेशनल बिजनेस में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 844 यूनिट्स रही, जो सालाना आधार पर 251.7 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी है. खास बात यह है कि EV सेगमेंट में कंपनी ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों को मिलाकर 9,052 यूनिट्स बेची हैं, जो जनवरी 2025 के मुकाबले 72.7 प्रतिशत ज्यादा है.

Nexon और Punch बने Tata की ताकत

  • Tata Motors की इस कामयाबी के पीछे SUV और EV मॉडल्स की जबरदस्त डिमांड है. Tata Nexon ने 23,000 यूनिट्स की बिक्री के साथ कंपनी की बेस्ट सेलिंग कार का ताज अपने नाम रखा है. वहीं Tata Punch की 19,000 यूनिट्स बिकी हैं. Punch ने महज 4 साल 3 महीनों में 7 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. इसके साथ ही Tata Tiago भी 7 लाख कुल बिक्री के क्लब में शामिल हो चुकी है. कंपनी ने हाल ही में Sierra मॉडल के प्रोडक्शन में भी तेजी लाई है.

Mahindra को पछाड़कर नंबर-2 बनी Tata Motors

  • FY26 की तीसरी तिमाही में Tata Motors ने 1.71 लाख यूनिट्स की बिक्री की है, जो 22.3 प्रतिशत की ग्रोथ को दिखाती है. इस प्रदर्शन के साथ Tata Motors ने Hyundai और Mahindra को पीछे छोड़ते हुए देश की दूसरी सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल निर्माता कंपनी का स्थान हासिल कर लिया है. Tata Motors के MD और CEO शैलेश चंद्रा के अनुसार, 2026 में कंपनी को डबल-डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है, जिसमें SUV और EV सेगमेंट की अहम भूमिका होगी. Nexon, Punch और मजबूत EV पोर्टफोलियो के दम पर Tata Motors भारतीय ऑटो इंडस्ट्री में लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है.

 ये भी पढ़ें: Budget 2026: अब सड़क पर गाड़ियां चलाना होगा सस्ता! बजट में CNG को लेकर ये बड़ा ऐलान

Published at : 01 Feb 2026 07:02 PM (IST)
Tags :
Tata Punch Sales Tata Nexon Sales Tata Motors Sales January 2026 Tata EV Sales India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
दिल्ली NCR
'इस बार बजट का खास असर...', दिल्ली के व्यापारियों ने बजट पर क्या कुछ कहा?
'इस बार बजट का खास असर...', दिल्ली के व्यापारियों ने बजट पर क्या कुछ कहा?
साउथ सिनेमा
Video: बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचे राम चरण, भीड़ में धक्का-मुक्की का वीडियो वायरल
Video: बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचे राम चरण, भीड़ में धक्का-मुक्की का वीडियो वायरल
क्रिकेट
IND vs PAK U19: 'करो या मरो' के मैच में भारत ने पाकिस्तान को दिया 253 का लक्ष्य, वैभव सूर्यवंशी के आउट होते ही लगी विकेटों की झड़ी
करो या मरो के मैच में भारत ने पाक को दिया 253 का लक्ष्य, सूर्यवंशी के आउट होते ही लगी विकेटों की झड़ी
Advertisement

वीडियोज

Jaane Anjaane: उन्नति के जन्मदिन पर राघव ने किया उन्नति और विक्रम की सगाई का एलान (01.02.2026)
Budget 2026 Boost: ISM 2.0, Electronics And Manufacturing Push| Paisa Live
Share Market on Budget: शेयर बाजार में 1500 अंकों की देखने को मिली गिरावट | Nirmala Sitharaman
Budget 2026 News: विकसित भारत के 10 बड़े ऐलान, आम जनता के लिए कितना खास | ABP | Nirmala Sitaraman
Nitin Nabin ने बजट को गुड गवर्नेंस का प्रतीक बताया ! । Union Budget 2026 | Nirmala Sitharaman
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
दिल्ली NCR
'इस बार बजट का खास असर...', दिल्ली के व्यापारियों ने बजट पर क्या कुछ कहा?
'इस बार बजट का खास असर...', दिल्ली के व्यापारियों ने बजट पर क्या कुछ कहा?
साउथ सिनेमा
Video: बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचे राम चरण, भीड़ में धक्का-मुक्की का वीडियो वायरल
Video: बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचे राम चरण, भीड़ में धक्का-मुक्की का वीडियो वायरल
क्रिकेट
IND vs PAK U19: 'करो या मरो' के मैच में भारत ने पाकिस्तान को दिया 253 का लक्ष्य, वैभव सूर्यवंशी के आउट होते ही लगी विकेटों की झड़ी
करो या मरो के मैच में भारत ने पाक को दिया 253 का लक्ष्य, सूर्यवंशी के आउट होते ही लगी विकेटों की झड़ी
विश्व
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
इंडिया
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
शिक्षा
इंजीनियर बनने का सपना होगा पूरा, JEE Main 2026 सेशन-2 के लिए आवेदन शुरू; जानें सब कुछ
इंजीनियर बनने का सपना होगा पूरा, JEE Main 2026 सेशन-2 के लिए आवेदन शुरू; जानें सब कुछ
रिलेशनशिप
How To Improve Married Life: शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल रहे हैं बार-बार के ताने? एक्सपर्ट से जानें रिश्ता बचाने के तरीके
शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल रहे हैं बार-बार के ताने? एक्सपर्ट से जानें रिश्ता बचाने के तरीके
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget