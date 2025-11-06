एक्सप्लोरर
स्पोर्टी डिजाइन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ पेश हुई नई Yamaha R7, जानें क्या है खास
EICMA 2025 में Yamaha ने अपनी नई 2026 Yamaha R7 पेश की है. इसमें नया 6-एक्सिस IMU, 5-इंच TFT स्क्रीन, अपडेटेड चेसिस और बेहतर सस्पेंशन सिस्टम शामिल हैं. आइए इसके डिजाइन, इंजन और कलर पर नजर डालते हैं.
इटली के मिलान में चल रहे EICMA 2025 मोटर शो में Yamaha ने अपनी नई 2026 Yamaha R7 से पर्दा उठाया है. ये बाइक पहले से कहीं ज्यादा एडवांस्ड और हाई-टेक बनाई गई है. कंपनी ने इसमें ऐसे कई अपडेट दिए हैं जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे दमदार और अट्रैक्टिव स्पोर्ट्स बाइक बना देते हैं. नई R7 को डिजाइन से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर स्तर पर अपग्रेड किया गया है ताकि राइडर्स को बेहतर कंट्रोल, परफॉर्मेंस और आरामदायक राइडिंग एक्सपीरियंस मिल सके.
5-इंच TFT डिस्प्ले से हुई ज्यादा स्मार्ट
- दरअसल, नई Yamaha R7 में अब 6-एक्सिस IMU (Inertial Measurement Unit) सिस्टम दिया गया है, जो पहले Yamaha की सुपरस्पोर्ट बाइक YZF-R1 में इस्तेमाल किया गया था. यह सिस्टम राइडर को ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लाइड कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, ब्रेक कंट्रोल, इंजन ब्रेकिंग मैनेजमेंट और लॉन्च कंट्रोल जैसे एडवांस्ड फीचर्स प्रदान करता है. इन कंट्रोल्स की मदद से बाइक को राइडर अपनी पसंद के मुताबिक ट्यून कर सकता है. इसके साथ ही बाइक में नया 5-इंच TFT डिस्प्ले दिया गया है, जो रियल-टाइम डेटा और स्मार्ट इंटरफेस के साथ आता है. इसमें Yamaha Ride Control (YRC) सिस्टम भी मौजूद है, जो तीन प्रीसेट मोड -स्पोर्ट, स्ट्रीट और रेन के साथ आता है. इसके अलावा दो कस्टम और चार ट्रैक मोड्स भी दिए गए हैं. क्विकशिफ्टर सिस्टम इस बाइक की परफॉर्मेंस को और स्पोर्टी बनाता है.
इंजन
- इंजन की बात करें तो इसमें वही भरोसेमंद 698cc ट्विन-सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 73.4hp की पावर और 68Nm टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन अपनी स्मूद परफॉर्मेंस और हाई-रिविंग क्षमता के लिए जाना जाता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है, जो क्विकशिफ्टर सिस्टम के जरिए रेसिंग जैसी परफॉर्मेंस देता है.
मजबूत चेसिस और बेहतर हैंडलिंग
- Yamaha ने R7 के चेसिस को भी पूरी तरह से अपग्रेड किया है. बाइक में अब नया स्टील ट्यूबलर फ्रेम दिया गया है, जो ज्यादा स्थिरता और कंट्रोल देता है. इसका असिमेट्रिकल स्विंगआर्म और लाइटवेट 10-स्पोक व्हील्स बाइक की हैंडलिंग को और बेहतर बनाते हैं. इन पहियों पर Bridgestone Battlax Hypersport S23 टायर लगाए गए हैं, जो बेहतरीन ग्रिप और कंट्रोल देते हैं. साथ ही, राइडिंग पोजिशन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि लंबी दूरी की राइडिंग के दौरान भी राइडर को थकान महसूस न हो.
कलर ऑप्शंस और लिमिटेड एडिशन वेरिएंट
- नई Yamaha R7 तीन कलर्स -ब्लैक, ब्लू, और ब्रेकर सियान/रेवेन में पेश की गई है, इसके अलावा कंपनी ने एक खास 70वीं वर्षगांठ लिमिटेड एडिशन (Red & White) भी लॉन्च किया है, नई Yamaha R7 न केवल अपने डिजाइन में, बल्कि परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी में भी Yamaha के नए Standard स्थापित करती है. यह बाइक उन राइडर्स के लिए बनी है जो एड्रेनालिन और स्टाइल दोनों का सही बैलेंस चाहते हैं.
