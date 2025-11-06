हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोस्पोर्टी डिजाइन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ पेश हुई नई Yamaha R7, जानें क्या है खास

स्पोर्टी डिजाइन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ पेश हुई नई Yamaha R7, जानें क्या है खास

EICMA 2025 में Yamaha ने अपनी नई 2026 Yamaha R7 पेश की है. इसमें नया 6-एक्सिस IMU, 5-इंच TFT स्क्रीन, अपडेटेड चेसिस और बेहतर सस्पेंशन सिस्टम शामिल हैं. आइए इसके डिजाइन, इंजन और कलर पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 06 Nov 2025 02:14 PM (IST)
Preferred Sources

इटली के मिलान में चल रहे EICMA 2025 मोटर शो में Yamaha ने अपनी नई 2026 Yamaha R7 से पर्दा उठाया है. ये बाइक पहले से कहीं ज्यादा एडवांस्ड और हाई-टेक बनाई गई है. कंपनी ने इसमें ऐसे कई अपडेट दिए हैं जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे दमदार और अट्रैक्टिव स्पोर्ट्स बाइक बना देते हैं. नई R7 को डिजाइन से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर स्तर पर अपग्रेड किया गया है ताकि राइडर्स को बेहतर कंट्रोल, परफॉर्मेंस और आरामदायक राइडिंग एक्सपीरियंस मिल सके.

 5-इंच TFT डिस्प्ले से हुई ज्यादा स्मार्ट

  • दरअसल, नई Yamaha R7 में अब 6-एक्सिस IMU (Inertial Measurement Unit) सिस्टम दिया गया है, जो पहले Yamaha की सुपरस्पोर्ट बाइक YZF-R1 में इस्तेमाल किया गया था. यह सिस्टम राइडर को ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लाइड कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, ब्रेक कंट्रोल, इंजन ब्रेकिंग मैनेजमेंट और लॉन्च कंट्रोल जैसे एडवांस्ड फीचर्स प्रदान करता है. इन कंट्रोल्स की मदद से बाइक को राइडर अपनी पसंद के मुताबिक ट्यून कर सकता है. इसके साथ ही बाइक में नया 5-इंच TFT डिस्प्ले दिया गया है, जो रियल-टाइम डेटा और स्मार्ट इंटरफेस के साथ आता है. इसमें Yamaha Ride Control (YRC) सिस्टम भी मौजूद है, जो तीन प्रीसेट मोड -स्पोर्ट, स्ट्रीट और रेन के साथ आता है. इसके अलावा दो कस्टम और चार ट्रैक मोड्स भी दिए गए हैं. क्विकशिफ्टर सिस्टम इस बाइक की परफॉर्मेंस को और स्पोर्टी बनाता है.

इंजन

  • इंजन की बात करें तो इसमें वही भरोसेमंद 698cc ट्विन-सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 73.4hp की पावर और 68Nm टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन अपनी स्मूद परफॉर्मेंस और हाई-रिविंग क्षमता के लिए जाना जाता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है, जो क्विकशिफ्टर सिस्टम के जरिए रेसिंग जैसी परफॉर्मेंस देता है.

मजबूत चेसिस और बेहतर हैंडलिंग

  • Yamaha ने R7 के चेसिस को भी पूरी तरह से अपग्रेड किया है. बाइक में अब नया स्टील ट्यूबलर फ्रेम दिया गया है, जो ज्यादा स्थिरता और कंट्रोल देता है. इसका असिमेट्रिकल स्विंगआर्म और लाइटवेट 10-स्पोक व्हील्स बाइक की हैंडलिंग को और बेहतर बनाते हैं. इन पहियों पर Bridgestone Battlax Hypersport S23 टायर लगाए गए हैं, जो बेहतरीन ग्रिप और कंट्रोल देते हैं. साथ ही, राइडिंग पोजिशन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि लंबी दूरी की राइडिंग के दौरान भी राइडर को थकान महसूस न हो.

कलर ऑप्शंस और लिमिटेड एडिशन वेरिएंट

  • नई Yamaha R7 तीन कलर्स -ब्लैक, ब्लू, और ब्रेकर सियान/रेवेन में पेश की गई है, इसके अलावा कंपनी ने एक खास 70वीं वर्षगांठ लिमिटेड एडिशन (Red & White) भी लॉन्च किया है,  नई Yamaha R7 न केवल अपने डिजाइन में, बल्कि परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी में भी Yamaha के नए Standard स्थापित करती है. यह बाइक उन राइडर्स के लिए बनी है जो एड्रेनालिन और स्टाइल दोनों का सही बैलेंस चाहते हैं.

ये भी पढ़ें: गलत टायर प्रेशर से बाइक को हो सकता है नुकसान, जानिए सही Level क्यों है जरूरी

Published at : 06 Nov 2025 02:14 PM (IST)
Tags :
EICMA 2025 Yamaha R7 2026 New Yamaha R7 Yamaha Motorcycles
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
बिहार
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
स्पोर्ट्स
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Voting:वोट देते ही Rabri ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी पूरे बिहार में होने लगी चर्चा
Bihar Election 2025 Voting: Misa Bharti के इस बयान ने Nitish Kumar को कर दिया चैलेंज
Bihar Election 2025 Voting : Giriraj के बुर्के वाले बयान पर Chirag ने चौंका दिया । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting : Mukesh Sahni का ये सीक्रेट प्लान पलट जाएगा चुनाव । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting: वोटिंग करने पहुंचे Lalu परिवार के इन आरोपों ने NDA में मचा दी खलबली
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
बिहार
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
स्पोर्ट्स
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
टेलीविजन
टीआरपी में नंबर वन शो कौन? बिग बॉस 19 को मिली ये पॉजिशन, इस नए शो ने मारी बाजी
टीआरपी में नंबर वन शो कौन? बिग बॉस 19 को मिली ये पॉजिशन, इस नए शो ने मारी बाजी
ट्रेंडिंग
पुष्कर मेले में ऊंट की सवारी करने पहुंचा था विदेशी कपल, पीठ पर बैठते ही बिगड़ा बैलेंस और फिर... देखें वीडियो
पुष्कर मेले में ऊंट की सवारी करने पहुंचा था विदेशी कपल, पीठ पर बैठते ही बिगड़ा बैलेंस और फिर... देखें वीडियो
हेल्थ
Anunay Sood Death Reason: अचानक दुनिया क्यों छोड़ गए दुबई के ट्रैवल इंफ्लुएंसर अनुनय सूद? जान लें उनकी मौत का असली कारण
अचानक दुनिया क्यों छोड़ गए दुबई के ट्रैवल इंफ्लुएंसर अनुनय सूद? जान लें उनकी मौत का असली कारण
जनरल नॉलेज
भारत में कहां मिलता है परमाणु बम बनाने का सामान, दुनिया में किसके पास है सबसे बड़ा भंडार
भारत में कहां मिलता है परमाणु बम बनाने का सामान, दुनिया में किसके पास है सबसे बड़ा भंडार
ENT LIVE
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
Embed widget