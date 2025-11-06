हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोगलत टायर प्रेशर से बाइक को हो सकता है नुकसान, जानिए सही Level क्यों है जरूरी

गलत टायर प्रेशर से बाइक को हो सकता है नुकसान, जानिए सही Level क्यों है जरूरी

सही टायर प्रेशर न केवल बाइक की सेफ्टी और माइलेज बढ़ाता है, बल्कि टायर की उम्र भी लंबी करता है. आइए जानें टायर प्रेशर को सही रखने के 5 बड़े फायदे और इसे कब चेक करना चाहिए.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 06 Nov 2025 12:23 PM (IST)
Preferred Sources

जब भी हम बाइक की देखभाल की बात करते हैं, तो इंजन ऑयल, सर्विसिंग और चेन ल्यूब्रिकेशन जैसी चीजें तो याद रहती हैं, लेकिन टायर प्रेशर को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. ये छोटी सी गलती बाइक की परफॉर्मेंस, सेफ्टी और माइलेज पर बड़ा असर डाल सकती है.

दरअसल, सही टायर प्रेशर बनाए रखना आपकी राइडिंग को स्मूथ और सुरक्षित बनाता है. यह इंजन पर दबाव कम करता है, टायर की ग्रिप और ब्रेकिंग को बेहतर करता है और टायर की उम्र को भी बढ़ाता है. आइए जानते हैं टायर प्रेशर सही रखने के 5 बड़े फायदे जो आपकी राइडिंग को और भी सुरक्षित और किफायती बना सकते हैं.

1. माइलेज बढ़ाता है सही टायर प्रेशर

  • अगर आप अपनी बाइक का माइलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो टायर प्रेशर पर ध्यान देना जरूरी है. जब टायर में हवा कम होती है, तो उसका कांटेक्ट पैच (Contact Patch) यानी सड़क से contact area बढ़ जाता है. इससे इंजन को बाइक को चलाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. नतीजा ये होता है कि इंजन ज्यादा fuel खर्च करता है और माइलेज घट जाता है. वहीं अगर टायर में हवा ज्यादा हो, तो बाइक unstable हो सकती है.

2. सड़क पर मिलती है बेहतर ग्रिप

  • सही टायर प्रेशर आपकी बाइक की ग्रिप को मजबूत बनाता है. चाहे सड़क गीली हो, फिसलन भरी हो या ऊबड़-खाबड़, सही प्रेशर वाले टायर सड़क से बेहतर तरीके से चिपकते हैं. टायर अगर कम हवा वाले हों, तो वे ज्यादा फ्लैट हो जाते हैं, जिससे बाइक स्लिप करने लगती है. वहीं ज्यादा हवा होने पर टायर सड़क से सही संपर्क नहीं बना पाते, जिससे राइडिंग unstable हो सकती है.

3. ब्रेकिंग होती है और बेहतर

  • सही टायर प्रेशर आपकी बाइक की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है. जब टायर में हवा सही मात्रा में होती है, तो ब्रेक लगाते समय टायर सड़क पर मजबूती से पकड़ बनाए रखते हैं, जिससे बाइक तुरंत रुक जाती है. अगर टायर में हवा कम या ज्यादा है, तो ब्रेकिंग के समय टायर अपनी ग्रिप खो सकते हैं और इमरजेंसी ब्रेकिंग में बाइक फिसलने या गिरने का खतरा बढ़ जाता है.

टायर की उम्र होती है लंबी

  • अगर आप चाहते हैं कि आपके टायर जल्दी न घिसें, तो उनका प्रेशर नियमित रूप से चेक करें. जब टायर में हवा कम होती है, तो उसका किनारा ज्यादा घिसता है. दूसरी ओर, अगर हवा बहुत ज्यादा है, तो टायर के बीच का हिस्सा ज्यादा घिसता है. सही टायर प्रेशर से टायर समान रूप से घिसते हैं और उनकी उम्र बढ़ जाती है. इसका सीधा मतलब है कि आपको जल्दी नए टायर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी जेब पर भी बोझ नहीं बढ़ेगा.

पंक्चर के खतरे को करता है कम

  • सही टायर प्रेशर का एक और फायदा यह है कि यह पंक्चर के खतरे को काफी हद तक कम करता है. कम प्रेशर वाले टायर सड़क के खुरदरे हिस्सों से ज्यादा प्रभावित होते हैं और आसानी से पंचर हो सकते हैं. अगर आप टायर का प्रेशर रेगुलर रूप से चेक करते हैं, तो किसी भी धीरे-धीरे हवा निकलने की समस्या को पहले ही पकड़ सकते हैं. इससे आप रास्ते में फंसने या असुविधा से बच जाते हैं.

Published at : 06 Nov 2025 12:22 PM (IST)
