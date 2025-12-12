हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या सच में Tata Sierra देगी 30 kmpl माइलेज? जानिए इसके पीछे की पूरी टेक्नोलॉजी

क्या सच में Tata Sierra देगी 30 kmpl माइलेज? जानिए इसके पीछे की पूरी टेक्नोलॉजी

Tata Sierra Mileage: टाटा सिएरा की इस फ्यूल एफिशिएंसी को इंदौर में बने NATRAX टेस्ट ट्रैक पर हासिल किया गया है. इस टेस्ट को लगातार 12 घंटे तक चलाया गया है. आइए जानते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 12 Dec 2025 01:39 PM (IST)
Preferred Sources

टाटा मोटर्स की नई सिएरा इस साल की सबसे चर्चित कारों में से एक बन गई है. कंपनी ने इसमें कई बड़े बदलाव किए हैं और इसके साथ ही नई पावरट्रेन टेक्नोलॉजी भी दी है. सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात ये है कि सिएरा का नया 1.5 हाइपरियन इंजन लगभग 29.9 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी दे रहा है. इतने बड़े साइज और पावर वाली एसयूवी के लिए यह आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है, लेकिन यह माइलेज कंपनी ने आम सड़कों पर नहीं बल्कि खास तरह की टेस्टिंग कंडीशन में हासिल किया है. आइए विस्तार से जानते हैं.

12 घंटे के ट्रैक टेस्ट में मिला 29.9 kmpl का आंकड़ा

  • सिएरा की यह फ्यूल एफिशिएंसी इंदौर में बने नैट्रैक्स टेस्ट ट्रैक पर हासिल की गई. इस टेस्ट को लगातार 12 घंटे तक चलाया गया, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक. बीच में सिर्फ ड्राइवर बदलने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लिया गया. इस जैसी टेस्टिंग कंडीशनों में ट्रैफिक नहीं होता और गाड़ी को एक समान स्पीड पर चलाया जाता है, जिससे माइलेज बहुत बेहतर निकलता है. इस टेस्ट में सिएरा ने 222 kmph की टॉप स्पीड भी हासिल की, जबकि ग्राहकों के लिए आने वाले मॉडल की स्पीड लिमिट 190 kmph रखी जाएगी.

असल दुनिया में माइलेज पर क्या असर पड़ेगा?

  • टेस्ट में मिली माइलेज आम सड़क पर दोहराना मुश्किल होगा, क्योंकि असल दुनिया में ट्रैफिक, ब्रेकिंग, सड़क की हालत, एसी और ड्राइविंग स्टाइल जैसी चीजें माइलेज को काफी बदल देती हैं. फिर भी यह आंकड़ा यह जरूर दिखाता है कि टाटा की नई टेक्नोलॉजी फ्यूल एफिशिएंसी को पहले से काफी बेहतर बना चुकी है.

Sierra के इंजन और टेक्नोलॉजी

  • टाटा सिएरा तीन इंजन विकल्पों के साथ आती है. पहला नया 1.5 लीटर हाइपरियन T-GDi इंजन है, जो 160 PS पावर और 255 Nm टॉर्क देता है और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स से जुड़ा है. दूसरा इंजन 106 PS वाला 1.5 लीटर रेवोट्रॉन इंजन है, जो 7-स्पीड DCA ऑटोमैटिक के साथ आता है. माइलेज हर ड्राइवर और हर शहर में अलग हो सकता है. जल्द ही टाटा मोटर्स सिएरा की आधिकारिक फ्यूल एफिशिएंसी भी जारी करेगी.

Published at : 12 Dec 2025 01:33 PM (IST)
