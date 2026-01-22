भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट तेजी से पॉपुलर हो रहा है और इसी वजह से कंपनियां लगातार नए और अपडेटेड मॉडल लॉन्च कर रही हैं. Kia Seltos, Tata Sierra और MG Hector फेसलिफ्ट के बाद अब Skoda ने भी अपनी SUV Kushaq का फेसलिफ्ट वर्जन पेश कर दिया है. ये कार सीधे तौर पर कई मजबूत राइवल्स से मुकाबला करेगी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इसे सेगमेंट लीडर Hyundai Creta से मिलेगी. दोनों ही कारें अपने-अपने फीचर्स और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं, ऐसे में आइए जानते हैं कि फीचर्स और टेक्नोलॉजी में किसका पलड़ा भारी है.

इंजन और परफॉर्मेंस में क्या है फर्क?

Skoda Kushaq फेसलिफ्ट में कंपनी ने इंजन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है. इसमें पहले की तरह ही 1.0 लीटर TSI और 1.5 लीटर TSI पेट्रोल इंजन मिलते हैं. ये इंजन अच्छी पावर और स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस देते हैं. ऑटोमैटिक पसंद करने वालों के लिए इसमें 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर और 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स का विकल्प मौजूद है. वहीं Hyundai Creta इंजन के मामले में ज्यादा विकल्प देती है. इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन मिलते हैं, साथ ही टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन भी है. Creta के ट्रांसमिशन विकल्प भी ज्यादा हैं, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से कार चुन सकते हैं.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

फीचर्स के मामले में Skoda Kushaq फेसलिफ्ट काफी मॉडर्न हो गई है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, बड़ा डिजिटल कॉकपिट, वेंटिलेटेड सीटें और सेगमेंट में पहली बार रियर सीट मसाजर जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसका इंटीरियर स्पोर्टी और प्रीमियम फील देता है. Hyundai Creta फीचर्स के मामले में पहले से ही मजबूत रही है. इसमें लेवल 2 ADAS, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जो इसे टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा आगे रखते हैं.

कीमत और कौन सी SUV बेहतर

Skoda Kushaq फेसलिफ्ट की शुरुआती कीमत लगभग ₹10.99 लाख हो सकती है, जबकि Hyundai Creta की कीमत ₹10.79 लाख से शुरू होती है. अगर आप बेहतर ड्राइविंग और स्पोर्टी फील चाहते हैं तो Kushaq एक अच्छा विकल्प है, लेकिन ज्यादा फीचर्स और इंजन विकल्प चाहिए तो Creta ज्यादा वैल्यू देती है.

