कार में ये 4 मॉडिफिकेशन पड़ सकते हैं भारी! चालान के साथ बढ़ सकता है एक्सीडेंट का रिस्क

हर कोई चाहता है कि उसकी कार सबसे अलग और शानदार दिखे. लोग अपनी गाड़ी को स्टाइलिश बनाने के लिए अलग-अलग तरह के बदलाव करवाते हैं, लेकिन कई बार ये बदलाव सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं. इतना ही नहीं, ऐसे बदलावों पर पुलिस चालान भी काट सकती है. आइए आपको चार ऐसे बदलावों के बारे में बताते हैं, जिनसे बचना जरूरी है.

गलत साइज के टायर लगवाना

कई लोग अपनी कार को स्पोर्टी लुक देने के लिए कंपनी की ओर से बताए गए साइज से बड़े अलॉय व्हील और चौड़े टायर लगवा लेते हैं. देखने में यह अच्छा लग सकता है, लेकिन इससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ सकता है. बड़े टायर लगाने से स्टीयरिंग घुमाने में दिक्कत आती है और ब्रेकिंग पर भी असर पड़ता है. इससे माइलेज कम हो सकती है और सस्पेंशन पर ज्यादा दबाव पड़ता है. तेज रफ्तार में कार को संभालना मुश्किल हो जाता है, जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है. अगर टायर का साइज नियम के खिलाफ है तो ट्रैफिक पुलिस चालान भी काट सकती है.

लोहे के बंपर गार्ड लगवाना

कुछ लोग कार के आगे या पीछे लोहे का बंपर गार्ड या बुल बार लगवा लेते हैं. उनका मानना है कि इससे कार सुरक्षित रहेगी. लेकिन सच यह है कि यह सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है. कार में लगे एयरबैग सेंसर झटके को महसूस करके खुलते हैं. अगर आगे बुल बार लगा है तो टक्कर का असर सेंसर तक सही तरह नहीं पहुंच पाता. ऐसी स्थिति में एयरबैग समय पर नहीं खुलते, जिससे जान का खतरा बढ़ सकता है. भारत में कई जगहों पर बुल बार लगाना नियम के खिलाफ है.

हेडलाइट में तेज या अलग रंग की लाइट लगवाना

आजकल कुछ लोग स्टाइल के लिए बहुत तेज या नीले रंग की लाइट लगवा लेते हैं. लेकिन बहुत तेज रोशनी सामने से आने वाले ड्राइवर की आंखों में चुभती है. कुछ पल के लिए सामने वाले को साफ दिखाई नहीं देता और यही हादसे की वजह बन सकता है. नियम के अनुसार कंपनी की ओर से दी गई लाइट ही इस्तेमाल करनी चाहिए. गलत लाइट लगाने पर भी जुर्माना हो सकता है.

शीशों पर काली फिल्म लगवाना

कार के शीशों पर काली फिल्म लगवाना भारत में गैरकानूनी है. काले शीशों की वजह से ड्राइवर को बाहर का नजारा साफ नहीं दिखता, खासकर रात या बारिश में. इससे पैदल चलने वाले लोग या छोटे बच्चे समय पर नजर नहीं आते और बड़ा हादसा हो सकता है. पुलिस ऐसे मामलों में तुरंत चालान काट सकती है.

