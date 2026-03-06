Mahindra Vision S Dark Edition से जल्द उठेगा पर्दा! ब्लैक लुक में आएगी बेबी-स्कॉर्पियो

भारत की जानी-मानी कार कंपनी महिंद्रा अपनी नई एसयूवी को लेकर काफी चर्चा में है. खबर है कि कंपनी आने वाले समय में महिंद्रा विजन एस (Mahindra Vision S) नाम की एक नई SUV बाजार में ला सकती है. अभी इस गाड़ी का प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसकी टेस्टिंग की जा रही है. इसी दौरान इंटरनेट पर इस SUV की कई डिजिटल तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं. इन तस्वीरों में यह गाड़ी और भी दमदार और स्टाइलिश दिखाई देती है. हाल ही में इसका एक खास ब्लैक थीम वाला डार्क एडिशन रेंडर भी सामने आया है, जो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

महिंद्रा विजन एस का नया रेंडर

कार डिजाइन से जुड़ी कंपनी SRK Designs ने महिंद्रा विजन एस का एक खास डिजिटल रेंडर शेयर किया है. इस रेंडर में SUV को बहुत ही प्रीमियम और पीवरफुल लुक दिया गया है. इस गाड़ी में खास तरह के अलॉय व्हील दिखाए गए हैं, जो आमतौर पर महंगी लग्जरी कारों जैसे मर्सिडीज-मेबैक में देखने को मिलते हैं. इन मोनोब्लॉक अलॉय व्हील की वजह से गाड़ी का लुक काफी अलग और शानदार लगता है. ब्लैक थीम में यह SUV और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देती है.

महिंद्रा विजन एस का डिजाइन कैसा होगा

महिंद्रा की ओर से दी गई जानकारी और सामने आई तस्वीरों के आधार पर माना जा रहा है कि इस SUV का डिजाइन सीधा और बॉक्सी होगा. सामने की तरफ इसमें बड़ी ग्रिल देखने को मिल सकती है, जिसमें वर्टिकल स्लैट डिजाइन होगा. इसके साथ गोल आकार की एलईडी हेडलाइट और डीआरएल लाइट भी दी जा सकती है. साइड से देखने पर इसमें मजबूत बॉडी क्लैडिंग और बड़े व्हील आर्च दिखाई दे सकते हैं, जिससे गाड़ी का लुक ज्यादा Powerful लगेगा.

महिंद्रा विजन एस का इंजन और मुकाबला

अगर इंजन की बात करें तो माना जा रहा है कि महिंद्रा विजन एस में 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो कंपनी की XUV 3XO में भी मिलता है. इसके अलावा कंपनी इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन का विकल्प भी दे सकती है. गाड़ी में मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों तरह के ट्रांसमिशन मिलने की उम्मीद है, जिससे ग्राहकों को अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प मिल सकेगा. लॉन्च होने के बाद इस SUV का मुकाबला बाजार में मौजूद कई पॉपुलर गाड़ियों से होगा. इनमें हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर और टाटा सिएरा जैसी SUVs शामिल हो सकती हैं. माना जा रहा है कि कंपनी इसे अपनी XUV 3XO से ऊपर की कैटेगरी में रखेगी. महिंद्रा विजन एस को 2027 तक भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है.