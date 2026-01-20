नई Skoda Kushaq Facelift का फर्स्ट लुक आया सामने, डिजाइन से फीचर्स तक जानिए क्या है नया?

Skoda ने अपनी पॉपुलर मिड-साइज SUV Kushaq को फेसलिफ्ट अवतार में पेश कर दिया है और इस बार बदलाव सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं हैं. नई Kushaq पहले से ज्यादा प्रीमियम दिखती है और इसमें एक्सटीरियर, इंटीरियर और फीचर्स तीनों में बड़े अपडेट किए गए हैं. पहली नजर में ही इसका नया डिजाइन इसे पुराने मॉडल से बिल्कुल अलग लुक देता है. आइए इसके इंटीरियर और फीचर्स पर नजर डालते हैं.

कैसा है एक्सटीरियर डिजाइन?

नई Skoda Kushaq Facelift में फुल LED लाइटिंग सेटअप दिया गया है. नए हेडलैंप, अपडेटेड ग्रिल और कनेक्टेड LED डिजाइन SUV को ज्यादा चौड़ा और प्रीमियम लुक देते हैं. साइज में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसमें पहले की तरह 17-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं. पीछे की तरफ अब इल्यूमिनेटेड Skoda लोगो, कनेक्टेड टेललैंप और सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जो इसे हाई-एंड SUV जैसा फील देते हैं.

इंटीरियर और फीचर्स

केबिन में सबसे बड़ा बदलाव नया 26.03 सेमी का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो पूरी तरह नया डिजाइन लेकर आता है. इसके साथ 25.6 सेमी का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. अब Kushaq में पैनोरमिक सनरूफ भी मिलती है, हालांकि ये टॉप वेरिएंट तक सीमित है. फीचर्स की बात करें तो इसमें वेंटिलेशन वाली डुअल इलेक्ट्रिक सीटें और रियर सीट मसाजर दिया गया है, जो इस सेगमेंट में पहली बार देखने को मिलता है. खास बात ये है कि मसाजर के लिए अलग बटन दिया गया है.

टेक्नोलॉजी, इंजन और सेफ्टी

नई Kushaq में Google-पावर्ड AI कंपेनियन दिया गया है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम को ज्यादा स्मार्ट बनाता है. इसके अलावा लेदरेट सीटें, बेज इंटीरियर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, एम्पलीफायर और सबवूफर जैसे फीचर्स भी शामिल हैं. इंजन ऑप्शन पहले जैसे ही हैं, यानी 1.0 TSI और 1.5 TSI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलते हैं. बड़ा अपडेट 1.0 TSI के साथ नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स है, जो पहले के 6-स्पीड यूनिट की जगह लेता है. 1.5 TSI में DSG ऑटोमैटिक पहले की तरह मौजूद है. सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स और सभी जरूरी एक्टिव और पैसिव फीचर्स दिए गए हैं.

