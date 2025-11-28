नए लुक और दमदार फीचर्स के साथ आ रही Renault Duster,जानें कितनी होगी कीमत

Renault Duster भारतीय बाजार में एक बार फिर नई डिजाइन के साथ वापसी करने जा रही है. 3rd जनरेशन की ये SUV 26 जनवरी 2026 को लॉन्च होगी. दरअसल, हाल ही में इसे भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. नई Duster ग्लोबल CMF-B प्लेटफॉर्म पर बनी है, जो हल्का, सुरक्षित और परफॉर्मेंस के लिए मजबूत माना जाता है. कंपनी इसे 10 से 15 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर पेश कर सकती है, जिससे ये सीधे तौर पर Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara और Honda Elevate जैसे टॉप कंपटीटर्स को टक्कर देगी.

फ्रेश और मस्कुलर डिजाइन के साथ आएगी नई Duster

नई Duster का बाहरी डिजाइन पहले की तुलना में काफी ज्यादा मॉडर्न और दमदार फील होता है. बॉक्सी SUV स्टाइल को बनाए रखते हुए इसमें नए Y-शेप LED DRLs, अपडेटेड LED हेडलाइट्स और चौड़ा फ्रंट ग्रिल दिया गया है. पीछे के हिस्से में C-शेप LED टेललाइट्स और नया बंपर देखने को मिलता है. अलॉय व्हील्स का डिजाइन पूरी तरह नया है. भारत-स्पेसिफिक मॉडल में कुछ बदलाव जैसे अलग बंपर या व्हील डिजाइन देखने को मिल सकते हैं. कुल मिलाकर, ये SUV पहले से ज्यादा बेहतर और एडवेंचर-फोकस्ड लगने वाली है.

इंटीरियर में दो बड़े टचस्क्रीन और प्रीमियम फीचर्स

नई Duster का केबिन पूरी तरह से मॉडर्न लेआउट के साथ आता है. इसमें 10.1 इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. ये दोनों स्क्रीन वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करती हैं. इसके अलावा डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जिंग और USB Type-C पोर्ट्स मिलते हैं. म्यूजिक लवर्स के लिए 6-स्पीकर Arkamys 3D साउंड सिस्टम भी शामिल है.

फीचर्स में बड़ा अपग्रेड

फीचर्स की बात करें तो Duster अब काफी हाई-टेक हो चुकी है. इसमें ओटीए (OTA) अपडेट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और 360-डिग्री कैमरा मिलेगा. SUV को टेरेन कंट्रोल सिस्टम के साथ 5 ड्राइव मोड्स मिलेंगे, जो शहर से लेकर ऑफ-रोड तक हर तरह की ड्राइविंग सिचुएशन में बैलेंस्ड कंट्रोल देते हैं.

ADAS के साथ आएगी नई Duster

नई Duster में सेफ्टी के तौर पर 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESC, हिल डिसेंट कंट्रोल और TPMS जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड होंगे. इसके अलावा इसमें ADAS भी शामिल किया जा सकता है, जिसमें लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन और साइकिलिस्ट डिटेक्शन जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

इंजन और माइलेज

नई Duster के इंजन विकल्प भी काफी पावरफुल होंगे. इसमें 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड इंजन आ सकता है. जो लगभग 130 HP पावर देगा. इसके अलावा 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 140 HP के साथ उपलब्ध होगा. Duster का सबसे खास विकल्प इसका 1.6-लीटर फुल हाइब्रिड इंजन होगा, जो शहर में EV मोड पर चल सकेगा. ये इंजन 25 से 28 kmpl तक का माइलेज दे सकता है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा होगा.

