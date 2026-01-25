हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोनई Renault Duster Hybrid में क्या है खास? लुक, फीचर्स से लेकर माइलेज तक जानें सारी डिटेल्स

नई Renault Duster Hybrid में क्या है खास? लुक, फीचर्स से लेकर माइलेज तक जानें सारी डिटेल्स

नई Renault Duster Hybrid 2026 में भारत में वापसी के लिए तैयार है. यह मजबूत हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, 25 plus kmpl तक के संभावित माइलेज और प्रीमियम फीचर्स के साथ Creta–Seltos से मुकाबला करेगी.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 25 Jan 2026 01:04 PM (IST)
Preferred Sources

Renault Duster दुनिया भर में लंबे समय से एक सफल SUV रही है. भारत में इसका प्रोडक्शन भले ही बंद हो गया हो, लेकिन ग्लोबल मार्केट में यह लगातार अच्छी बिक्री करती रही है. अब नई जनरेशन की Duster एक बार फिर चर्चा में है. असल में यह SUV Dacia ब्रांड के तहत आती है, जो Renault ग्रुप का हिस्सा है, जबकि भारत जैसे कुछ बाजारों में इसे Renault बैज के साथ पेश किया जाएगा. हाल ही में विदेश में नई Duster Hybrid को ड्राइव किया गया है जो इस SUV के भविष्य की एक झलक देता है, हालांकि भारत में आने वाला मॉडल कुछ मामलों में अलग हो सकता है. एसयूवी को औपचारिक तौर पर 26 जनवरी 2026 को पेश किया जाएगा.

डिजाइन में पहले से ज्यादा मजबूती 

  • नई Renault Duster का डिजाइन पहले से ज्यादा square और मस्कुलर हो गया है. यह अब थोड़ी लंबी और चौड़ी भी हो गई है, जिससे इसका रोड प्रेजेंस बेहतर नजर आता है. नई लाइन्स और बेहतर प्रोपोर्शन इसे ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम बनाते हैं, लेकिन इसका रफ-एंड-टफ कैरेक्टर अब भी बरकरार है. जिन लोगों को ज्यादा चमक-दमक वाली SUV पसंद नहीं आती, उनके लिए Duster का यह सिंपल और मजबूत लुक काफी आकर्षक हो सकता है.

कैसा है इंटीरियर?

  • केबिन के अंदर नई Duster ज्यादा मॉडर्न जरूर हो गई है, लेकिन इसे जरूरत से ज्यादा Complex नहीं बनाया गया है. डैशबोर्ड साफ-सुथरा है और बटन लेआउट इस्तेमाल में आसान लगता है. क्वालिटी में सुधार देखने को मिलता है, हालांकि यहां अभी भी हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है. यह साफ तौर पर बताता है कि Duster एक लग्जरी SUV नहीं, बल्कि एक मजबूत और टिकाऊ SUV है. पिछली जनरेशन के मुकाबले इसमें स्पेस भी बेहतर हुआ है, जो अब अपने सेगमेंट की दूसरी SUVs के बराबर है.

हाइब्रिड इंजन और ड्राइविंग एक्सपीरियंस

  • ग्लोबल मार्केट में Renault Duster कई इंजन ऑप्शंस के साथ आती है, लेकिन सबसे खास इसका हाइब्रिड वर्जन है. इसमें 1.6-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर्स दी गई हैं. E-Tech सिस्टम की वजह से यह SUV शहर में कम स्पीड पर ज्यादातर इलेक्ट्रिक मोड में चल सकती है. यह बहुत ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन ड्राइव बेहद स्मूथ और शांत रहती है. नया प्लेटफॉर्म बेहतर राइड क्वालिटी और रिफाइनमेंट देता है, जिससे यह पहले से ज्यादा पॉलिश्ड फील होती है.

माइलेज और भारत में उम्मीद

  • हाइब्रिड वर्जन करीब 20 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी देता है, जो इसे काफी आकर्षक बनाता है. यही वजह है कि उम्मीद की जा रही है कि भारत में भी Duster का हाइब्रिड अवतार जरूर लाया जाना चाहिए. कुल मिलाकर, नई Renault Duster ज्यादा मॉडर्न, ज्यादा स्मूथ और पहले से ज्यादा सक्षम SUV बनकर सामने आई है, जो भारत में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार नजर आती है.

ये भी पढ़े: 5-स्टार सेफ्टी और एडवांस फीचर्स के साथ आती हैं ये कारें, यहां पढ़ें पूरी लिस्ट

Published at : 25 Jan 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
Mileage Renault Duster INDIA New Renault Duster Hybrid First Drive New Duster SUV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात
साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात
बिहार
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
टेलीविजन
‘अगर भेदभाव होता तो शाहरुख-सलमान स्टार कैसे बनते?’ एआर रहमान के कम्युनल बयान पर बोले अरुण गोविल
‘अगर भेदभाव होता तो शाहरुख-सलमान स्टार कैसे बनते?’ एआर रहमान के कम्युनल बयान पर बोले अरुण गोविल
क्रिकेट
IND vs NZ 3rd T20: आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
Advertisement

वीडियोज

Mumbai News: Malad Railway Station पर प्रोफेसर की चाकू घोंपकर कर दी हत्या | Crime News | Malad News
Uttar Pradesh News: Uttar Pradesh में हुआ Noida जैसा एक और हादसा, नहर में जा गिरी कार | Kasganj News
Avimukteshwaranand Controversy: शंकराचार्य के शिविर के बाहर पहुंचे लोग, हो गया बड़ा बवाल! | Magh Mela
HP Weather: Manali में बर्फ में फिसली गाड़ी, खाई में जाकर गिरी कार, ड्राइवर हुआ घायल | Breaking
हर तरफ बिछी सफेद चादर..रास्ते बंद और सांसों पर संकट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात
साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात
बिहार
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
टेलीविजन
‘अगर भेदभाव होता तो शाहरुख-सलमान स्टार कैसे बनते?’ एआर रहमान के कम्युनल बयान पर बोले अरुण गोविल
‘अगर भेदभाव होता तो शाहरुख-सलमान स्टार कैसे बनते?’ एआर रहमान के कम्युनल बयान पर बोले अरुण गोविल
क्रिकेट
IND vs NZ 3rd T20: आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
विश्व
US-Venezuela Tensions: 'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
बिहार
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
हेल्थ
High Sugar Fruits: सावधान! हेल्दी समझकर ज्यादा न खाएं ये 9 फल, अचानक बढ़ा सकते हैं आपका ब्लड शुगर
सावधान! हेल्दी समझकर ज्यादा न खाएं ये 9 फल, अचानक बढ़ा सकते हैं आपका ब्लड शुगर
यूटिलिटी
26 जनवरी को परेड देखने जा रहे हैं तो पढ़ लें ये खबर, गलती से न लेकर चले जाना ये चीजें
26 जनवरी को परेड देखने जा रहे हैं तो पढ़ लें ये खबर, गलती से न लेकर चले जाना ये चीजें
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget