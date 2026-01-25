नई Renault Duster Hybrid में क्या है खास? लुक, फीचर्स से लेकर माइलेज तक जानें सारी डिटेल्स

Renault Duster दुनिया भर में लंबे समय से एक सफल SUV रही है. भारत में इसका प्रोडक्शन भले ही बंद हो गया हो, लेकिन ग्लोबल मार्केट में यह लगातार अच्छी बिक्री करती रही है. अब नई जनरेशन की Duster एक बार फिर चर्चा में है. असल में यह SUV Dacia ब्रांड के तहत आती है, जो Renault ग्रुप का हिस्सा है, जबकि भारत जैसे कुछ बाजारों में इसे Renault बैज के साथ पेश किया जाएगा. हाल ही में विदेश में नई Duster Hybrid को ड्राइव किया गया है जो इस SUV के भविष्य की एक झलक देता है, हालांकि भारत में आने वाला मॉडल कुछ मामलों में अलग हो सकता है. एसयूवी को औपचारिक तौर पर 26 जनवरी 2026 को पेश किया जाएगा.

डिजाइन में पहले से ज्यादा मजबूती

नई Renault Duster का डिजाइन पहले से ज्यादा square और मस्कुलर हो गया है. यह अब थोड़ी लंबी और चौड़ी भी हो गई है, जिससे इसका रोड प्रेजेंस बेहतर नजर आता है. नई लाइन्स और बेहतर प्रोपोर्शन इसे ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम बनाते हैं, लेकिन इसका रफ-एंड-टफ कैरेक्टर अब भी बरकरार है. जिन लोगों को ज्यादा चमक-दमक वाली SUV पसंद नहीं आती, उनके लिए Duster का यह सिंपल और मजबूत लुक काफी आकर्षक हो सकता है.

कैसा है इंटीरियर?

केबिन के अंदर नई Duster ज्यादा मॉडर्न जरूर हो गई है, लेकिन इसे जरूरत से ज्यादा Complex नहीं बनाया गया है. डैशबोर्ड साफ-सुथरा है और बटन लेआउट इस्तेमाल में आसान लगता है. क्वालिटी में सुधार देखने को मिलता है, हालांकि यहां अभी भी हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है. यह साफ तौर पर बताता है कि Duster एक लग्जरी SUV नहीं, बल्कि एक मजबूत और टिकाऊ SUV है. पिछली जनरेशन के मुकाबले इसमें स्पेस भी बेहतर हुआ है, जो अब अपने सेगमेंट की दूसरी SUVs के बराबर है.

हाइब्रिड इंजन और ड्राइविंग एक्सपीरियंस

ग्लोबल मार्केट में Renault Duster कई इंजन ऑप्शंस के साथ आती है, लेकिन सबसे खास इसका हाइब्रिड वर्जन है. इसमें 1.6-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर्स दी गई हैं. E-Tech सिस्टम की वजह से यह SUV शहर में कम स्पीड पर ज्यादातर इलेक्ट्रिक मोड में चल सकती है. यह बहुत ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन ड्राइव बेहद स्मूथ और शांत रहती है. नया प्लेटफॉर्म बेहतर राइड क्वालिटी और रिफाइनमेंट देता है, जिससे यह पहले से ज्यादा पॉलिश्ड फील होती है.

माइलेज और भारत में उम्मीद