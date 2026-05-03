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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान में मुसलमान बन गई डेविड वॉर्नर की फैमिली! बेटियों के कपड़ों पर मचा बवाल

पाकिस्तान में मुसलमान बन गई डेविड वॉर्नर की फैमिली! बेटियों के कपड़ों पर मचा बवाल

David Warner: डेविड वॉर्नर की एक पोस्ट ने सवाल खड़ा कर दिया कि क्या उनका परिवार पाकिस्तान में जाकर मुसलमान हो गया है. तो आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 03 May 2026 05:44 PM (IST)
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ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) इस सीजन पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2026) में खेलते हुए नजर आए. टूर्नामेंट में वॉर्नर कराची किंग्स के लिए कप्तान की भूमिका अदा की. हालांकि वॉर्नर की टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बन सकी. लेकिन टूर्नामेंट खत्म होने से पहले वॉर्नर के सोशल मीडिया से एक पोस्ट शेयर किया गया, जिसने सवाल खड़ा कर दिया कि क्या पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की फैमिली मुसलमान बन गई है?

पाकिस्तानी की ट्रेडिशनल ड्रेस में दिखीं वॉर्नर की बेटियां

वॉर्नर के जरिए शेयर किए पोस्ट में देखा जा सकता है कि उनकी बेटियां पाकिस्तान की ट्रेडिशनल ड्रेस में नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों को कैप्शन देते हुए वॉर्नर ने हैदर अजहर को शुक्रिया बोला. हैदर अजहर कराची किंग्स के डायरेक्टर हैं. वॉर्नर ने लिखा, "धन्यवाद हैदर, जब आप बच्चों को ट्रेडिशनल ड्रेस देते हैं और वे उन्हें खुद पहनते हैं. आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, धन्यवाद!"

 
 
 
 
 
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वॉर्नर की इस पोस्ट पर लोगों ने तरह-तरह कमेंट्स किए. एक यूजर इसे 'पाकिस्तानी इफेक्ट' बताया. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि यह पाकिस्तान जाने का इफेक्ट है. इसी तरह लोगों ने कमेंट्स में अपनी-अपनी राय पेश की.
पाकिस्तान में मुसलमान बन गई डेविड वॉर्नर की फैमिली! बेटियों के कपड़ों पर मचा बवाल


पाकिस्तान में मुसलमान बन गई डेविड वॉर्नर की फैमिली! बेटियों के कपड़ों पर मचा बवाल

फाइनल में नहीं पहुंच सकी वॉर्नर की टीम

वॉर्नर की कप्तानी वाली कराची किंग्स ने 10 लीग मैचों में से 5 में जीत दर्ज की. बाकी 5 में हार का सामना किया. इस प्रदर्शन के साथ टीम प्लेऑफ में जगह हासिल नहीं कर सकी. टीम प्वाइंट्स टेबल में छठे पायदान पर रहकर एलिमिनेट हुई. वहीं बात करें वॉर्नर की, तो उन्होंने सीजन में 7 मैचों की 7 पारियों में बैटिंग करते हुए 51.20 की औसत और 147.98 के स्ट्राइक रेट से 256 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले. 

फाइनल में किसने-किसने बनाई जगह? 

टूर्नामेंट के फाइनल में पेशावर जाल्मी और हैदराबाद किंग्समैन ने जगह पक्की की है. खिताबी मुकाबला 03 मई, रविवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा. मुकाबला शाम को 8:30 बजे से होगा.

 

यह भी पढ़ें: IPL 2026 में कितने मुस्लिम क्रिकेटर खेल रहे हैं? राजस्थान में एक भी नहीं, लेकिन लखनऊ में सबसे ज्यादा 5

Published at : 03 May 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
David Warner Pakistan PSL 2026
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