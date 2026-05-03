गुजरात के भरूच के जंबूसर इलाके में चुनाव परिणाम आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. जहां भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए उम्मीदवार शकील अहमद मलिक ने आम आदमी पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार को कथित तौर पर धमकी दी. इस दौरान उनका तलवार लेकर रील बनाते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में बीजेपी उम्मीदवार शकील अहमद मलिक तलवार लिए नजर आ रहे हैं और कथित तौर पर गांव में पानी की आपूर्ति बंद करने की धमकी दे रहे हैं. इसके बाद से स्थानीय लोगों में डर और आक्रोश पैदा हो रहा है. वहीं इस मामले पर अभी तक कोई भी प्रशासनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे अटकलें और भी तेज हो गई है.

कवि-2 सीट चुनाव परिणाम के बाद वीडियो आया सामने

गुजरात के भरूच जिले के जांबूसर तालुका पंचायत की कवि-2 सीट के चुनाव परिणाम आने के बाद यह वीडियो सामने आया है. दरअसल, चुनाव में इस सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोहेल ने जीत दर्ज की और बीजेपी उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा. अब स्थानीय लोगों के बीच में मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष पीयूष पटेल ने भी वीडियो पर गंभीर आरोप लगाए हैं और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो. पीयूष पटेल का कहना है कि बीजेपी की ओर से डर का माहौल बनाया जा रहा है.

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पुलिस ने शकील मालेक के खिलाफ किया केश दर्ज

इस पूरे मामले पर पुलिस भी सक्रिय हो गई है और कवि पुलिस स्टेशन ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है. पुलिस की और से मामले पर अधिसूचना के उल्लंघन और शांति भंग करने के आरोप में केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है. पुलिस यह जांच कर रही है कि वीडियो कितना पुराना है और अधिकारी वीडियो के तथ्यों की पुष्टि में भी गई है. वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने शकील मालेक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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