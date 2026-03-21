भारतीय बाजार में नई Renault Duster हाल ही में लॉन्च हुई है. अगर आप इसे खरीदने का सोच रहे हैं, तो इसके फीचर्स और टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है. आइए जानते हैं कि ये कार आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगी. दरअसल, नई Duster को पहाड़ी सड़कों पर लंबे समय तक चलाने के बाद यह साफ हो गया है कि यह SUV ड्राइविंग के मामले में काफी मजबूत है. इसमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 163PS की पावर और 280Nm टॉर्क देता है.

दरअसल, इसमें 6-स्पीड DCT गियरबॉक्स मिलता है, जो बहुत स्मूद है. शहर के ट्रैफिक में भी गियर बदलते समय कोई झटका फील नहीं होता. वहीं, घुमावदार सड़कों पर यह तेजी से रिस्पॉन्ड करता है. कम स्पीड पर इंजन शांत रहता है, लेकिन तेज चलाने पर थोड़ी आवाज सुनाई देती है. स्टीयरिंग हल्का है, जिससे शहर में इसे चलाना आसान हो जाता है. साथ ही, इसकी ऊंची सीटिंग पोजिशन SUV जैसा मजबूत फील देती है.

राइड क्वालिटी और हैंडलिंग क्यों है खास?

नई Duster की सबसे बड़ी ताकत इसकी राइड क्वालिटी है. इसका सस्पेंशन काफी मजबूत है और खराब सड़कों पर भी झटकों को अच्छे से संभाल लेता है. 212mm का ग्राउंड क्लीयरेंस इसे हर तरह की सड़क पर चलाने लायक बनाता है. पहाड़ी रास्तों पर भी यह बहुत स्थिर रहती है. हालांकि इसमें AWD का ऑप्शन नहीं है, फिर भी इसकी मजबूती और हैंडलिंग इसे अपने सेगमेंट में अलग बनाती है. ये कार पुरानी Duster की तरह ही मजबूत लगती है.

क्या यह डेली यूज के लिए सही है?

नई Duster रोजाना इस्तेमाल के लिए काफी हद तक प्रैक्टिकल है. इसमें 700 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जिसमें आप आसानी से ज्यादा सामान रख सकते हैं. कार के अंदर भी स्टोरेज की अच्छी सुविधा ( जैसे बड़े डोर पॉकेट, ग्लवबॉक्स और सेंटर स्टोरेज) दी गई है. हालांकि पीछे की सीट पर तीन लोगों के लिए जगह थोड़ी कम लगती है. चार लोग आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन लेगरूम थोड़ा कम महसूस हो सकता है. इसमें स्पेयर व्हील की जगह रिपेयर किट दी गई है, जो कुछ लोगों को कमी लग सकती है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी में कैसी है?

नई Duster फीचर्स के मामले में काफी आगे है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, और डिजिटल क्लस्टर जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा इसमें वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा और पावर्ड टेलगेट जैसे एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं. Google का इनबिल्ट सिस्टम भी इसमें मिलता है, जिसमें Google Maps और Play Store जैसे फीचर्स शामिल हैं. साथ ही ADAS फीचर्स भी दिए गए हैं.

क्या यह SUV खरीदने लायक है?

नई Renault Duster अपने पुराने मॉडल का एक मॉडर्न और बेहतर वर्जन है. इसकी स्टाइलिंग अट्रैक्टिव है और इसमें दमदार SUV वाला फील मिलता है. इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका सस्पेंशन, राइड क्वालिटी और मजबूत बनावट है. हालांकि पीछे की सीट पर जगह थोड़ी कम है और इसमें डीजल इंजन का विकल्प नहीं मिलता. अगर आप एक ऐसी SUV चाहते हैं जो मजबूत हो, खराब सड़कों पर अच्छा चले और ड्राइविंग में मजेदार हो, तो यह आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती है.

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