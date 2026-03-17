सस्ती कीमत के साथ चलाने का खर्च भी सस्ता, कम मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ आती हैं ये 5 कारें
Low Maintenance Cars: अगर आप कम कीमत में ऐसी कार की तलाश में हैं जिनको चलाने का खर्च भी सस्ता हो, तो यहां हम आपको ऐसी ही 5 कारों के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं.
आज के समय में कार खरीदते वक्त सिर्फ उसकी कीमत ही नहीं देखी जाती, बल्कि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी मायने रखता है. कई लोग सस्ती कार तो खरीद लेते हैं लेकिन बाद में सर्विस और रिपेयर पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं. ऐसे में अगर आप कम खर्च वाली हैचबैक कार चुनते हैं तो लंबे समय तक काफी पैसे बचा सकते हैं. यहां हम आपको 5 ऐसी गाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी साल की मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम होती है.
Maruti Alto K10
जब भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए किसी सस्ती कार की बात की जाती है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मारुति ऑल्टो K10 को भुला दिया जाए. देश की सस्ती कारों में से एक Maruti Alto K10 कम कीमत और सस्ती मेंटेनेंस के लिए जानी जाती है. इस गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट 3 हजार रुपये से 5 हजार रुपये एनुअल रहती है. इसके स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं, जिससे इसे चलाना किफायती रहता है.
Renault Kwid
आपके लिए दूसरा बेहतर ऑप्शन Renault Kwid है, जो कम बजट में आने वाली स्टाइलिश हैचबैक है. इसका मेंटेनेंस खर्च भी काफी कम है और यह अच्छा माइलेज देती है. इसकी सालाना मेंटेनेंस कॉस्ट 3 हजार रुपये तक रहती है. कीमत की बात की जाए तो यह 4.30 लाख रुपये से शुरू होती है.
Maruti WagonR
इसके अलावा मारुति वैगनआर भी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है. यह कार फैमिली यूज के लिए काफी पॉपुलर है और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होता. इसका माइलेज अच्छा है और सालाना 3 हजार से 5 हजार एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है.
Hyundai Grand i10 Nios
इस लिस्ट में अगला नाम Hyundai Grand i10 Nios का है, जो फीचर्स और कम मेंटेनेंस के लिए जानी जाती है. इसका सर्विस कॉस्ट ज्यादा नहीं होता. इसकी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 3 हजार से 3500 रुपये रहती है.
Maruti Baleno
इसमें मारुति बलेनो जैसी प्रीमियम हैचबैक का नाम भी शामिल है. इसका मेंटेनेंस खर्च भी कंट्रोल में रहता है. मारुति बलेनो की एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 4 हजार रुपये से शुरू होती है.
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Source: IOCL